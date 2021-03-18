羅致光真正身分是「僱主及剝削局局長」？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-18 17:16

周三（17日）立法會會議上，有議員指疫情之下不少僱員被迫放取無薪假，批評政府未有針對自僱人士、失業人士提供援助。在此失業率高企之際，勞工及福利局羅致光卻再次語出驚人，指疫情令僱主生意受影響，無薪假是反映市場變化，是一種「工作分享」。勞福局局長屢屢只站在僱主角度說話，有重視過疫情下的勞工苦況嗎？

羅致光認為員工由五天上班變成四天上班，若不分享工作僱主實際可以解僱20%員工。員工放取無薪假，從數字上看來或許如羅局長所言，可以讓企業在生意受打擊時，繼續維持企業僱員人數，避免僱主炒人。

羅致光認為員工由五天上班變成四天上班，若不分享工作僱主實際可以解僱20%員工。（資料圖片／李澤彤攝）

只為僱主發聲的勞福局長

然而員工放取無薪假後收入大減，甚至減至零，但他們既不會像被解僱般得到任何長期服務金及遣散費，有些亦因合約規定不能在期間另找工作。羅局長期望的勞僱雙方攜手面對，但實情往往是勞工站在弱勢的一方只能「硬食」。去年2月「富臨皇宮」便有員工簽署放取無薪假及停薪留職的通知書後，隨後三個月均未能復工，而無薪假期間工友更發現他們的職位已被人取代。

不論無薪假有沒有羅局長口中「工作分享」的效果，勞工因此而收入大減的事實本身便需要正視。羅致光作為勞工及福利局局長，卻沒有站在勞工的角度看待事情、解決問題，幫助收入受打擊的市民渡過疫情難關，實叫市民失望。

疫情持續超過一年，重挫本港經濟。（資料圖片）

勞工權益不能只靠呼籲

在福利方面，局長亦沒有盡忠職守。在放無薪假的問題之外，最低工資，標準工時等政策，政府仍每每認為政策應該在得到僱傭雙方同意再作推動。其客觀的結果便是，連看齊銀行假、勞工假的政策市民也要再等八年才能看見成果。而取消強積金對沖的法案，局長每年也說「年尾提交立法會」，說了三年也未見蹤影。

僱傭雙方的關係本來就不對等，資方的權力和資本佔優，在談判桌上勞方也往往比僱主輸蝕，這也是為什麼我們需要勞工及福利局保障僱員應有權益，平衡雙方不對等的地位。可是羅致光經常反其道而行，往往首先從僱主角度思考，僅擔心企業結業、不能負擔開支，無視市民在疫情之下收入大減的現實。羅致光應該認清僱傭地位不對等的情形，知道只靠「互讓互諒」不能解決勞工權益的爭議。如果局長真的不明白勞工情況，而說出像「放無薪假只是工作分享」這樣的話，那社會反譏局長應該也放取無薪假，和全港市民分享工作體察民情，也是自然之事了。