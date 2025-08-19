物流署買冒牌水｜信用破產，一定要炒！

騙徒手法果然層出不窮，連政府物流署也防不勝防，竟然花費逾半億元公帑採購冒牌樽裝水，供位於港島和部分離島的政府辦公室飲用，結果觸發聞所未聞的招標審批信用危機。特區政府現正進行技術性補救，包括報警調查、審計程序、檢視制度、終止合約；不過，「造假者的落網」不等同「把關者的問責」——即使追究了犯罪人士的法律責任、查找了招標制度的不足之處，仍有需要嚴厲懲處相關官員的行政疏忽和政治失職——當下全港市民最關注的，莫過於物流署署長陳嘉信能否安然無恙退休？



7月31日，傳媒陸續報道政府辦公室轉用飲用水供應商，其中「鑫鼎鑫」公司以5,300萬元投得港島和部分離島辦公室合約，將會提供188萬桶18.9公升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。不過，鑫樂的製造商「樂百氏」曾於2017年被內地官媒批評過去三年六度因為水質安全問題上黑榜；基於對內地的刻板印象和品牌的劣跡陰影，加上2019年修例風波過後的不滿情緒，事件引發部分公務員自行買水風波，近日更出現堪稱「離譜」的劇情。

8月16日，樂百氏表示沒有向物流署提供飲用水、沒有跟鑫鼎鑫或鑫樂合作，又指鑫鼎鑫未經授權標註樂百氏為生產方；同日物流署宣布未能信納有關供應商鑫鼎鑫能夠履行合約，並已交予警方調查。8月17日，警方以涉嫌詐騙罪拘捕鑫鼎鑫的董事及股東，另通緝一名內地男子；財經事務及庫務局局長許正宇也召開緊急會議，祭出查找不足的「三重行動」，包括邀請審計署審查招標過程、成立小組審視採購機制、責成物流署加緊善後工作。8月18日，物流署宣布終止鑫鼎鑫的樽裝水合約，同時終止與涉案人士相關的化學品合約。8月19日，許正宇出席公開活動見記者時被問及有否官員須就事件被問責，他只肯承認「整件事上是有問題、有不足的」，但重申當局已經「及時、主動」採取行動。

不過，當局之舉明顯未能服眾。連日來已有不少聲音批評，事件荒謬得不可思議——事發之前，造假標書、虛構授權、冒牌產品、空殼公司，竟然可以通過層層審批的採購程序，成功投得逾半億元公帑的政府標書；事發之後，局長反應滯後、署長神隱失蹤、審批準則成謎、食水來源不明，但當局竟然需要三個月時間才能提交堵塞制度漏洞的檢討報告。更加不能接受的是，「造假者的落網」不等同「把關者的問責」，但當局對此避而不談！

政府物流服務署是特區政府的中央採購代理，採購服務動輒以億元公帑為單位，向來自詡擁有一套最能達致最佳經濟效益和保持公開公平競爭的採購政策，並且恪守向公眾負責、合乎經濟效益、清楚明確、公開公平的競爭這四項核心原則；然而，從事件可見，署方操作嚴重偏離所謂原則——例如「向公眾負責」，當局明明須向納稅人解釋採購決定，但至今仍未對外公開招標文件和審批理由；又如「合乎經濟效益」，當局明明需要考慮貨品價格是否合理、表現是否可靠、品質是否良好，但最後竟然批予一間叫價更高的冒牌公司。

原本引以為傲的招標審批制度，已然陷入空前的信用破產危機。據報道，是次投標由財政司司長委任的「中央投標委員會」審批，當中由財庫局常任秘書長（庫務）黎志華擔任主席，其他成員包括物流署署長陳嘉信、財庫局副秘書長羅中等。姑勿論招標過程是否涉及貪腐問題，單從「行政疏忽」的層面而論，這幾位相當資深而且經驗豐富的高級公務員，明顯責無旁貸，理應接受內部紀律處分、公開檢討認錯；若再從「政治失職」的角度來看，作為責任主體的物流署管理層，無疑更加需要問責下台，否則難以挽回公眾信任！

然而，按照往屆政府慣例，連串調查之後，當局通常會提出一些「有好過無」的改善建議，但鮮有失職的公務員會被革職查辦。換言之，空洞的「制度檢討」不過是官僚體系的「自我包庇」。最令人不齒的莫過於2015年爆發食水含鉛事件，即使獨立調查報告批評水務署、房委會、承建商等集體失職，不但未能防範違規焊料，甚至輪流推卸責任；然而，時任政務司司長林鄭月娥竟以「制度問題」為由，為相關公務員的個人責任開脫；及後，涉事的時任水務署署長林天星更獲頒銀紫荊星章、房屋署署長應耀康更獲頒金紫荊星章。

假若現屆政府蕭規曹隨，那麼不難推演：官官相衛之下，已於5月22日年屆退休之齡的物流署署長陳嘉信，可能以此為由「躲過一劫」，領取巨額長俸高枕無憂。更諷刺的是，今年七一回歸紀念日，他已根據公務員傳統而獲頒銀紫荊勳章，並被高度評價為「在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力服務，表現傑出」。不過，行政長官李家超向來決心整飭官場，想必他和普羅大眾一樣，既容不下制度漏洞，更忍不了官員失職！