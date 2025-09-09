瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布《2025年世界人才排名》，香港排名從第九位躍升至全球第四，更超越了長久以來的競爭對手新加坡，榮登亞洲榜首。排名值得肯定，政府「搶人才」政策無疑積極。



IMD的人才排名由三大核心因素、共三十多項具體指標構成。這三大因素分別是：評估本土人才培育的「投資與發展」、衡量吸引與留住人才能力的「吸引力」，以及檢視人才庫技能是否符合市場需求的「準備度」。

香港排名躍升至全球第四，細究其分項表現可謂優劣分明。我們最強的支柱是「準備度」，高踞全球第三。這反映了香港的人才庫質素極高，能隨時滿足經濟發展的需求。其背後有著強大的數據支撐：在「PISA教育評估」中排名第六，大學的「科學領域畢業生」比例更是全球第一，「金融技能」人才儲備位列第三，而高階主管的國際經驗和能力也穩居前十。

在「投資與發展」方面，香港位列第十二。而在過去被視為最大軟肋的「吸引力」方面，排名從去年的第二十八位顯著提升至今年的第二十位，相信是人才入境計劃的直接成果。然而「吸引力」如果單靠入境政策，長遠能否可持續？

新加坡「吸引力」遠勝香港

對比排名跌至第七位的新加坡，在「準備度」上依然位列全球第二，比香港還要佔優。其「吸引力」高踞第九，遠勝於香港的第二十位，顯示其在打造國際化生活與工作環境、吸引全球人才匯聚方面，依然擁有更強的品牌效應。只是在「投資與發展」方面排第三十位，被我們遠遠拋離，才會位置此消彼長。對比可見，新加坡的「吸引力」不只是靠入境政策，而是利用其全球網絡和城市品牌引鳳來棲。其深厚根基可以說正是我們的目標。

香港的人才排名榮登世界第四，立法會教育事務委員會主席周文港認為有賴於政府「開放、包容」的人才政策，包括「高才通」、新版「資本投資者入境計劃」等措施卓有成效。團結香港基金副總裁水志偉則引用「高才通」A類人才近八成的續簽率，印證人才政策確實能留住高端人才。特區政府更明確表示，「證明特區政府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效」。

生活成本「趕客」 教育支出偏低

人才計劃誠然在短期內扭轉了人才流失的勢頭，五所世界百強大學、「深圳—香港—廣州」創科集群亦是香港人才「準備度」高企的原因。然而，報告同樣顯示了我們的「生活成本指數」排名全球第六十六位，幾乎敬陪末席。香港以全球第五的管理層高薪吸引專才，但對於更廣泛的專業人士、年輕人才及其家庭而言，這座城市的居住、教育、日常開支沉重，必然是蠶食「吸引力」的致命傷。高昂的生活成本恐怕會促使人才將香港視為「酒店」而非「家園」。

再者，我們的「公共教育總支出」佔GDP比例僅排名第四十九位，這意味我們的教育體系相對投入不足，即使高效，也是在依賴前線教育工作者「燃燒自己」。政府發言人強調「持續堅定投資教育」，但數據顯示我們的投入力度與全球先進經濟體相比仍有差距，成果是否可以長遠持續，是值得考慮的問題。

從「搶人才」轉向「建家園」

報告令人擔憂的一個指標是香港的「勞動力增長」排名全球第六十二位，呈現-0.39%的負增長。這意味即使我們費盡心力從全球「搶人才」，我們自身的勞動力基礎卻在萎縮。人才輸入計劃與其說是錦上添花，倒不如說是填補本港勞動力缺口的無奈之舉。這種被動的局面使香港的經濟發展極度依賴外部人才，長遠來看有其風險。

這份IMD報告如同一面鏡子，映照出我們的長處與短處。從戰略高度審視，我們的政策重心應該從單純的「搶人才」，轉向更宏大的「建家園」。如何有效控制生活成本，讓人才不僅來得起，更能住得下、留得住？如何將公共資源更精準地投放到教育和科研領域，鞏固並發展我們的核心優勢？如何制定一套全面的人口政策，扭轉勞動力萎縮的趨勢，實現內外人才的良性互動和融合？我們需要的不是一群手持香港身份證的「過客」，而是吸引和培養一群以香港為家、願意與這座城市共擔風雨的「香港人」。