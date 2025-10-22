國民黨易帥｜習近平鄭麗文賀電互動　留給台灣蹉跎時間不多

10月18日，鄭麗文當選中國國民黨主席；10月19日，中共總書記習近平致電祝賀，期望兩黨「堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來」。鄭麗文則回覆感謝，認同兩黨「應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族覆興開辟宏偉前程」。這番互動，引發對於台灣未來的不同猜想。



習近平在賀電中，先是肯定共產黨和國民黨多年以來，在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上的合作「成效積極」，然後話鋒一轉道：「當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。」

可以從兩個角度理解習近平的賀電內容。首先，明言大勢，包括兩個層面：一是在國際層面「世界百年變局加速演進」，二是在國家層面「中華民族偉大覆興勢不可擋」。

國際層面的「世界百年變局加速演進」，大家有目共睹。習近平於2018年首次提出有關論述，很多人以為只是政治口號。但這些年眼見世界風雲變幻，處處動蕩不安，以中美為中西方世界代表的兩股力量劇烈碰撞，加速重構全球格局，相信大家越來越認可這個判斷。

國家層面的「中華民族偉大覆興勢不可擋」，也隨着中國在全球範圍各個領域的崛起而成為「顯學」。尤其是不久前在北京天安門廣場舉行的「九三閱兵」，人們不僅看到了中國能夠捍衛世界和平的軍事實力，而且感受到了中國已經具備和美國平起平坐的政治能力。

這些在全球和國家層面發生的變化，相信台灣人民都看在眼裏，並且不少人深有體會。有些人樂見，有些人抗拒。而鄭麗文顯然屬於擁抱這些變化的一群人。習近平在給鄭麗文的賀電中，把這些宏觀形勢判斷放在前面——可以說，既有和友黨黨首推心置腹、交換全球局勢看法的坦誠，也釋放願意和台灣同胞共享國家進步、為台灣同胞加油打氣的善意。

其次，期許未來。當中有兩句話特別引人關注，一是「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」，二是「推進國家統一」。

「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」——顯然是回應鄭麗文在黨主席競選期間關於「中國人」身份的系列論述。她「破天荒」地打破國民黨長期以來在兩岸問題上的模糊態度，明確提出「中國人」的國族認同，並且表示要讓每一個國民黨人、每一個台灣人，都可以自豪地大聲說「我是中國人」。自李登輝已降，這是從未有過的現象。

在台灣，自李登輝提出「兩國論」以來，經由李登輝和民進黨等各路台獨政黨、政客和媒體多年的「去中國化」宣傳，台獨意識已在某程度上成為一種社會主流，而「中國人」的身份認知則成了最大的「政治不正確」，連不少國民黨人也視之為「政治毒藥」。歷來的選舉中，不僅國民黨候選人對「中國人」三個字避之唯恐不及，民進黨等台獨政黨也開足馬力抹紅抹黑，把任何與「中國人」身份相關的事宜統統污名化為「親中賣台」。

但這一次，鄭麗文不僅抨擊「台獨是死路一條」，還大膽表明「我是中國人」，並且要讓所有台灣人都為此感到自豪。結果更加出乎意料，她竟以過半票數當選國民黨主席。這打破台灣過去30年的選舉邏輯，更戳破台灣長期以來看似「政治正確」的假象。

習近平在賀電中名言「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」，既是對鄭麗文堅持「中國人」身份認知的肯定，也是給予台灣的「中國人」增加國族認同的信心。

至於在賀電中提到「推進國家統一」，這不是習近平的第一次。2021年，朱立倫當選國民黨主席，習近平的賀電也提到「統一」二字。但此「統一」不同彼「統一」。當時習近平說要「為國家謀統一」，而這次則表明「推進國家統一」——「謀」是還不成熟、還在醞釀、還在構思如何做；而「推進」則是有了明確的路徑、目標和方向，開始集中發力。

可以說，習近平「推動國家完成統一」的進程又踏上一個新階段，其對國民黨的深入合作也有了新期許。事實上，他早就表明，兩岸問題「總不能這樣一代代拖下去」，「祖國必須統一，也必然統一」。在2017年的中共十九大報告中，他把「推進完成國家統一」和到本世紀中葉實現「中華民族偉大復興」相結合，隱含地給出了完成國家統一的時間表。近年隨着國際格局的風起雲湧和兩岸形勢的劇烈變化，留給台灣蹉跎的時間已經不多了。