熊貓難撐海洋公園　長貧難顧考起政府

海洋公園上周公布2024至2025年度業績，收入按年增加近一成至12.9億元，錄得經營盈餘4,240萬，比對上一財政年度增長近6,000萬元，海洋公園形容「營運穩步向好」。



以EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）來看，海洋公園已經扭虧為盈。但須留意的是，這個數字計及了政府提供的2.8億元保育及教育補助。換言之扣除政府資助，若然只計算海洋公園的經營收入及開支，2024至2025年度仍然虧蝕2.4億元。要說「由虧轉盈」，顯然言之尚早。

事實上，海洋公園這幾年來一直將政府資助計算在EBITDA之內。自2020/21年度起，其「經營成本」分別扣減了8.4億、10.8億、8.5億、2.8億以及2.8億元政府補貼，因而五個年度中有四個都計算為盈利，只得去年輕微虧蝕1,720萬元。只要撇除政府資助，我們可見海洋公園乃自2019/20年度起一直虧蝕至今，只是幅度逐步縮小，由2021/22年度最嚴峻的虧蝕6億至最新的2.4億。從這個角度看，「營運穩步向好」也不為錯。

海洋公園指出，「受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，公園連續第四年錄得入場人次及收入增長」。以數字論數字，入場人次於2020/21年度觸底140萬之後，按年分別回升至160萬、240萬、314萬及最新的346萬。惟相當於疫情前的570萬至580萬人次，現在也只是恢復了六成。與此同時，迪士尼樂園的入場人次已經超越疫情前水平，甚至寫下歷史新高，更加突顯出海洋公園「不復當年勇」的窘態。

要是同以歷史新高作為目標，情況更是令人尷尬。海洋公園於2012/13年度達到770萬入場人次後早已經風光不再，2016/17年度更加跌穿600萬關口。疫情前他們爭取政府的財政支持，當時曾經歸咎於公園缺乏大型新設施，並打算大展拳腳，提升或翻新現有景點，融入歷險和探索自然元素云云。當局考慮撥款資助的時候，預計新的零售／餐飲／消閒區和歷險主題區可於2026/27財政年度開始營運，促使海洋公園（不包括水上樂園）的入場人次由2025/26年度的380萬增加至440萬，又預計單是水上樂園，2024/25年度已經可以吸引140萬人次入場，並於隨後數年維持在130萬水平。

但「現實很骨感」，海洋公園（不包括水上樂園）的入場人次在2024/25年度是321萬，水上樂園開幕四年以來，入場人次由20萬、30萬增加到32萬之後，2024/25年度已經回落至25萬。入場人次一蹶不振，當初歸咎於缺乏大型新設施。現在有了水上樂園，不但人數遠遜預期，而且錄得經營虧損1.5億元，拖累了海洋公園整體的財務表現。下個重點設施是山上園區的全新歷險主題區，引入「笨豬跳」及巨型飛索「預計能吸引愛好歷險者及家庭訪客」，與動物展館、水上樂園及兩間公園酒店等「產生協同效應」云云，預計如期於2028 年開幕。但既然水上樂園已經證明無法成為新引擎，那未來新園區又能否扭轉頹勢？抑或再一次落得吸引力不似預期、反而蝕錢拖累財政的命運？

到頭來，海洋公園最可以大書特書的是大熊貓商機，自家知識產權（IP）品牌推出產品，刺激商品銷售收入增長兩成至1.7億元。從收入分拆的項目來看，自選付費活動及體驗以及教育活動等園內消費亦按年增長 35%至1億1,060萬元。海洋公園收入明顯走向多元化，商品、餐飲服務和園內消費收入的佔比愈來愈高。尤其是包括自選付費活動及體驗和教育活動的園內消費收入，自2017/18年度財務報表獨立成項以來，其於收入的佔比已由3%升至9%。然而，這些收入的大前提始終是訪客入場。若入場人次不足，試問又如何衍生其他消費？

事實上，海洋公園的盈虧（撇除政府補貼）一直與入場人次成強烈正比。粗略推算，要靠自家經營以實現收支平衡，海洋公園每年需要至少450萬入場人次。與現時的不足350萬相比，超過100萬的訪客從何而來？當疫情早已過去，內地自由行偏好「體驗式旅遊」，水上樂園又吸引不到訪客的時候，海洋公園到底如何走下去？

政府每年2.8億元的補貼明年將會完結，海洋公園若然仍未能恢復收支平衡，文化體育及旅遊局打算如何應對？海洋公園作為一個「生於斯、長於斯」的主題公園，所有香港人都希望它可以與時並進，找到財政上可持績的經營策略。但要避免荔園的命運，文體旅局必須「超前部署」——更何況現在已經「水浸眼眉」而非「超前」。海洋公園董事局成員不但由行政長官委任，旅遊事務專員、發展局常秘等官員甚至位列其中。除了再三強調「六隻大熊貓帶來的機會」之外，海洋公園的定位、躍動港島南的規劃以至是本港休閑項目的佈局，更應該抓緊謀劃。