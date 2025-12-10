沒必要對美國新《國家安全戰略》太過關注

美國白宮發布了最新版美國《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）。這份描述當下美國所處安全環境、定義美國面臨的各種安全挑戰並提出應對戰略政策的文件，獲得了很多媒體關注。



一些媒體及政治評論人士將其放到不可思議的高度，認為它所描述或定義的相關內容，例如對歐洲的尖鋭批評、與俄羅斯重建戰略關係的努力、放棄傳統全球角色轉向以門羅主義現代化框架重塑西半球主導地位並提出「門羅主義的特朗普推論」、將中國與美國描述為「近乎對等的關係」、對華政策首要目標是建立互利共贏的經濟關係等等，代表了美國國家戰略的重大轉向、具有異乎尋常的戰略意義、影響將不容低估云云。

文件引起媒體關注，確實在所難免。因為美國——最起碼從很多衡量一個國家實力強弱的數字和表面看來，仍然是全球最具影響力的超級大國，全球第一大經濟體，掌握着美元霸權，擁有全球數量最多看起來最強大的航母戰鬥群，其國家戰略與政策的制定實施不僅具有一國內部效應，在全球範圍內也具有強烈的溢出效應，其影響確實不容低估。再加上，該國素來有依仗霸權干涉他國事務，脅迫敲詐他國上供納稅、製造戰爭與衝突從中獲利的「習慣」，文件所涉及的國家難免需要仔細審視內容，從中預判機會與風險。

但是，像一些媒體或評論人士那樣把這份文件拔高到歷史高度，認為文件將會以迥異於美國傳統安全戰略的方式，重塑一個新世界格局體系的說法，就有點過了。因為它最多只能重塑美國的國家安全戰略體系，無法重塑一個新的世界格局體系。在當前這個百年未有的世紀大變局裏，儘管美國仍是世界重要一極，甚至從某種程度上可以說是最有影響力的一極，但是今天的美國，已經不具有憑一己之力、通過一紙文件重塑世界格局的能力。

在當今世界，有能力並且正在重塑世界格局體系的主角是中國，不是美國。是中國崛起成為推動世界格局體系演變的最關鍵動力，讓世界從冷戰後美國的一極獨大格局體系，向事實上由「中美共治」的G2格局體系演變，並進而趨向於顛覆工業革命幾百年來形成的以西方為主導的國際格局體系。美國現在已經沒有了定義世界格局體系的能力，也失去了那個雄心。特朗普「美國優先」的提出和這份《國家安全戰略》要求美國從全球霸權向美國所在的西半球收縮，就說明美國無論在實力上還是信心上，都已經大不如前。美國的國安政策變動，最多只能是在某種程度上加速或遲滯世界格局體系變動，那個它一舉手就能重塑世界格局體系的時代，已經一去不復返了。

再者，美國的國安戰略從來都是美國兩黨政治的產物，所代表的僅是某一個政黨甚至某極個別政治人物對美國面臨的國安問題的判斷，經常是隨着選舉結果幾年一變，所描述的各種現象往往既非客觀事實，也很難成為一個較長時期內跨黨派存在的政策方向。因而其能在多大程度上改變美國深層政府和世界，也令人存疑。

以拜登政府2022年頒佈的國安戰略文件與特朗普最新頒佈的2025年版戰略文件相比，就能看出這種因政黨變化或政治人物個人理念差異而呈現的劇烈變向。

2022年頒佈的國安戰略文件戰略強調了美國領導的必要性與其基於價值觀的領導方式，包括與盟友和夥伴的緊密合作，重投於美國的核心戰略優勢。此外，該文件還強調要重新激活美國的聯盟和夥伴關係，以支持國際秩序、民主與穩定，並通過合作應對全球性挑戰如氣候變化等。在對中國和俄羅斯的戰略競爭中，文件將中國視為最危險的系統性競爭對手，所以致力於負責任地管理與中國的競爭，並積極回應俄羅斯對烏克蘭的侵略和其對全球穩定的威脅。這份文件念念不忘美國要保持其全球領導地位，並且認為需要通過投資國內強項來維持和細化其競爭優勢，與盟友和合作夥伴共同應對挑戰鞏固其全球領導地位。

但是才短短三年，到2025年，隨着特朗普政府二度上任，MAGA主義捲土重來，無論對美國面臨的國安風險的判斷，還是由此制定的相關政策都完全變了。價值觀外交從特朗普2025版戰略文件中完全退出。美國的盟友與夥伴不僅不再是緊密合作的對象，反而成為美國的包袱和導致美國失去競爭力的最大不安全因素。美國不再承擔全球責任（實際上就是謀求全球霸權）而是要向西半球特別是南北美洲回歸。原本拜登政府恢復並大力倡導的氣候政策，包括巴黎氣候協定等，從特朗普的戰略中消失得無影無蹤。拜登政府將中國視為最危險的系統性競爭對手，提出要從實力地位出發教中國守規矩，視俄羅斯為觸動美國核心利益的軍事威脅，但到特朗普2.0時代，在特朗普的定義裏，中國又變成了「近乎對等的關係」，對華政策首要目標是建立互利共贏的經濟關係。即使和特朗普1.0任期相比，對中國的定義，現在也出現了從「修正主義國家」到可以合作的競爭對手的巨大變化。

這些迥然不同的差異化描述，哪個才是真的？三年內世界肯定會有變化，而且變化還相當大。但變化再大，也不至於如此具有顛覆性。所以如果拜登對世界的判斷是對的，那麼特朗普對世界的判斷肯定是錯的。反之，如果特朗普對世界的判斷是對的，則拜登對世界的判斷肯定是錯的。二者肯定有一個是錯的。但是無論是拜登政府還是特朗普政府，哪一個在發布國安戰略時不是說得頭頭是道？哪一個不是講出一番自成邏輯的大小道理？

所以，美國的國安戰略到底是對是錯，可謂「公說公有理，婆說婆有理」。它的形成其實非常隨意，即使美國兩黨之間無法達成共識。這些所謂的國安戰略文件，完全是美國兩黨政治的產物，來回翻盤，嚴重缺乏政策的穩定性。考慮到美國對世界仍有很大影響，可以參考文件預判風險，但無須太過重視，更沒必要把它捧上神壇、形容其如何高明。

尤其是中國，要按照自己對世界的判斷，保持戰略定力，一步一個腳印地堅定走好自己的路，該幹什麼就幹什麼，不要因為岸上的猿聲，耽誤了腳下的行程。