宏福苑火災｜誰給了侯華建高調現身的底氣？

大埔宏福苑五級火災吞噬至少161條生命，涉事承建商「宏業建築工程」董事侯華建，在涉嫌「誤殺」被捕保釋不足一月，於12月22日高調現身同樣由宏業承辦維修、已被屋宇署勒令停工的屯門怡樂花園的業主大會，自言受事件影響「心情忐忑」、「睡不着覺」，又聲稱公司「運作正常」、「沒有停工」。一名涉嫌嚴重疏忽導致百人死亡的疑犯，竟可如此公開「高談闊論」，無疑是對受災居民的二次傷害，同時也暴露行政監管和司法執行的斷層。我們不禁要問：承建商這份底氣，究竟從何而來？



宏福苑五級火災發生後，作為維修工程承建商「宏業建築工程」的負責人，侯華建已被警方以涉嫌「誤殺罪」拘捕，並獲法庭批准保釋候查。風頭火勢之際，他高調現身，公開宣稱「心情忐忑」、「睡不着覺」，明顯是想透過一定公關伎倆，搏取某種同情；他又試圖以「營運如常」、「沒有停工」等安撫怡樂花園業主，掩蓋二判「永順工程」被拖欠450萬元薪金、80名工人被欠薪四個月的財務危機，無疑是想利用「信息差」進行商業止蝕。

侯華建為什麼可以如此肆無忌憚？香港保釋制度基於「無罪推定」原則，除非法庭施加特定禁令，否則被捕人士仍然可以履行公司職務。然而，當一家企業的管理缺陷，直接導致本港數十年來最慘烈的五級火災，而負責人卻可以繼續主導其他涉及數千居民安全的大型維修項目，這本身就是對公共安全風險的漠視，更是對公共道德與企業責任的挑釁。

發展局轄下屋宇署的監管脫節，直接為侯華建的底氣提供了發揮空間。11月29日，宏福苑火災後第四天，屋宇署直指「宏業在地盤安全管理有嚴重缺失」，基於「對宏業保障工地安全的能力缺乏信心」，所以根據《建築物條例》勒令宏業承建的28個私樓工程項目停工，直到宏業為有關項目進行獨立安全審核並向署方證明安全，署方再決定是否和何時復工。事隔20多天，侯華建已急急宣布宏業只停工數天便回復正常運作——這到底是得到屋宇署的首肯，還是變相展現「停工」只是走走過場，抑或擺明車馬公開和署方唱反調？

更令人疑惑的是，原來由宏業所承建維修的屯門怡樂花園，並不在屋宇署要求停工的名單當中。一個可能原因是，房屋署僅僅基於承建商申報工程，而非按照實際安全風險擬定停工名單，結果難免形成這種「行政死角」。宏業正正利用屋宇署未有及時釐清信息的行政空白，混淆「商業營運」與「地盤施工」的「復工」，導致停工命令淪為行政點綴。

侯華建在怡樂花園說他「睡不着覺」，但公眾更關心的是那161名死難者的「永遠沉睡」。161條人命不應只換來幾張行政命令，屋宇署必須重新審視現行「停工」機制、明確「停工」定義。一旦涉及嚴重安全缺失，承建商所有工程理應自動列入高強度監控，並強制公示復工審核進度，徹底堵塞諸如侯華建之流利用行政時差進行公關表演的空間。