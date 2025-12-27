美國最大規模對台軍售　是戰略放棄台灣的開始

12月18日，美國國防部表示，美國國務院已批准一筆總額逾111億美元對台軍售案，並進行「知會」程序。這是特朗普今年1月入駐白宮後的第二筆對台軍售，也是迄今為止美國最大一筆對台軍售。美台雙方都聲稱，這筆軍售對維護地區和平穩定和提升台灣的軍事防衛能力有「重要意義」。



美國國務院在相關聲明中聲稱，此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力，將服務於「美國的國家、經濟及安全利益」：「擬議中的軍售將有助於提升接收方的安全水平，助力維護該地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。」

台灣防衛部門表示，這批軍售將強化台灣在高強度衝突下的存活力與反制縱深，能幫助台灣「構建強大威懾力」，「維護區域和平穩定的基礎」。持激進台獨立場的台灣民進黨賴清德政府，將這筆軍售描述為美國對台灣的政治與軍事支持。台灣外交部長林佳龍對特朗普政府表達謝意，感謝美國對台灣的長期支持。

台灣是美國軍工複合體的提款機

從美國的角度，這批武器確實能服務於「美國的國家、經濟利益」。一直以來，台灣就是美國軍工複合體的提款機，特朗普上任後更是空前加大對台灣的施壓力度，要求台灣大幅提高軍費，購買美國武器。這筆創紀錄的軍售至少在短期之內，極大地滿足了特朗普及美國軍工複合體的胃口，縮小了美國對台貿易逆差。

從台灣的角度，不管這批武器在美軍倉庫裏到底沉睡了多久、還能不能用，也不管這批不知道什麼時候才能到位的武器來不來得及、能不能阻擋住對岸的武力統一行動，作為相對先進的武器系統，如果解放軍在這些武器部署到位後發起軍事行動，多少總能強化一點台灣的軍事防禦與抗打擊能力，給對手製造一些麻煩。

再者，從民進黨等台獨政黨的角度，美國對台軍售，也確實是為他們提供了政治、軍事與心理支持。自美台斷交以來，美國就依《與台灣關係法》和「對台六項保證」介入台灣事務，通過為台灣提供防禦性武器，阻止中國大陸可能發起的軍事統一行動，此舉已成為美台關係藕斷絲連的象徵。

從「直接介入」轉向「豪豬戰略」

不過，美台所謂對台軍售有助於維護地區和平穩定、軍事平衡與經濟發展、能幫助台灣構建強大威懾力云云，就是明顯的謊言了。事實上，美國介入台灣事務，維持對台軍售，一直是地區緊張不安的一個重要因素。對台軍售還像楔子一樣，嵌入到中美與兩岸關係，阻礙了中美與兩岸的正常政治、經濟、人文交流。

在中國大陸已經在區域佔據絕對軍事優勢，建立有效拒止能力的態勢下，對台軍售不僅對解放軍不具任何威懾能力，彌補不了台灣與對岸之間的巨大軍事差距，反而會刺激解放軍進一步強化軍事打擊能力，給台灣帶來更致命安全威脅。

將對台軍售視為美國為台灣提供軍事安全保證，更是自欺欺人。在兩岸分治的大部分時間內，憑藉超強軍事實力，美國確實為台灣提供了軍事安全保證，美台甚至是簽約盟友。但是這種書面安全保證隨着中美建交已經結束。實質安全保證隨着中國大陸軍事崛起，在區域內佔據絕對軍事優勢也蒸發了。事實上，從特朗普第一任期開始，美國對台軍事政策的戰略思想就已經轉變。原來美國更側重於向台灣提供直接軍事安全保證，特朗普上任後，美國的對台思維是通過向台灣出售武器、武裝台灣，靠台灣自己的力量與中國大陸對抗。

這種態勢在特朗普的第二任期表現更加明顯。特朗普要求台灣將防務開支提高到驚人的10%，一則是為讓台灣買更多美國武器，二則就是要甩掉台灣這個包袱。

美國預判台海開戰台灣「迅速失守」

根據美國公共廣播公司（PBS）報道稱，此次擬售武器包括價值40億美元的82套「海馬斯」遠程精準打擊系統、420套陸軍戰術導彈系統，價值40億美元的60套自行榴彈炮系統及配套裝備，另有價值超10億美元的無人機裝備，價值超10億美元的軍用軟件、總價超7億美元的「標槍」反坦克導彈與陶式反坦克導彈、9,600萬美元的直升機零配件，以及9,100萬美元的「魚叉」導彈翻新組件等等。

從這些着眼於防跨海登陸作戰和空天防禦的武器可以看到，美國現在已經開始踐行新台海政策，試圖通過把台灣打造成「豪豬」，讓兩岸互相廝殺，然後坐收漁翁之利。

在美國的軍售清單上，沒有台灣想要的F35等現役先進武器，沒有大型水面艦艇，更沒有遠程攻擊性武器。何以如此？《與台灣關係法》所定義的只售「防禦性武器」給台灣，只是一個藉口，主要是美國擔心這些武器系統一旦被繳獲，對美國而言不僅大丟面子，還將對美國的軍事科技造成威脅。由此可見，有很大可能，美國已經做好了一旦兩岸開戰，台灣會迅速失守的準備。

再多軍售也無法彌補斷層差距

美國國務院在聲明中說這筆創紀錄的對台軍售將服務於美國的「安全利益」，其潛台詞其實就是說，賣這批武器給台灣是為了讓台灣自我防衛，一旦台海發生衝突，美國不會再直接捲入，不會為保衛台灣把自身拖進戰爭，影響到美國自身安全。

在台海局勢下，特朗普政府和美國軍方比任何人都清楚，台灣在體量、縱深、人口上都不可能與中國大陸進行對稱軍備競爭。在解放軍的壓倒性軍事優勢下，一旦爆發戰爭，美國直接軍事介入，會給自身的安全甚至美國的全球霸權帶來巨大不確定性。

特朗普視台灣為偷了美國的晶片的「小偷」，將台灣描述為「9,600英里外的島嶼」。他一邊對台灣徵收重稅，施壓台積電到美國進行天量投資，一邊大手筆向台灣甩賣武器，很明顯是憑藉借美台不對等地位，捏住台灣在安全上有求於美國的短處掏空台灣。對特朗普這樣更重實力和交易的總統來說，被掏空後的台灣將會面臨什麼，不難得知。