港島北岸終駁通　九龍南岸待何時

北角東岸板道（東段）周一（12月29日）開通，不少市民未待天亮，清早六時已經踏足一睹為快。東起鰂魚涌海裕街，西至電照街遊樂場，東段全長約1.1公里。加上今年初已啟用的東岸板道（西段），由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島北岸海濱終於實現了「一板貫通」，朝2028年維港海濱長廊34公里總長度的目標邁進了一大步。



腳踏維港感官體驗

東段最大賣點，莫過於體驗式玻璃觀景台。有別於東岸板道24小時開放的其他位置，玻璃觀景台只限朝十晚六開放，遊人亦須穿上由場地提供的鞋套。玻璃觀景台只得20米長，海濱事務委員會主席何文堯亦同意不夠長，惟這也間接意味了「腳踏維港」是市民以至遊客都希望可以延長、更多的體驗。

香港長期以來被視為「石屎森林」，彷彿唯有不斷向上興建，形成密密麻麻的天際線。但香港之所以是香港，離不開「港」這一個字。近年內地及外地遊客，也不滿足於在大大小小的商場購物，改而追求體驗式旅遊，尋找適合「打卡」的去處。在車來攘往的東區走廊下興建板道，將北角至鰂魚涌的海岸線重新還給大眾，甚至容許跑步、單車與寵物共用。這種從「禁止進入」到「親水共享」的轉變，令市民以至遊人都切實感受到「海濱共享空間」模式的好處。

主導配套打造共融

當局採用「先駁通、再優化」的策略，東岸板道（西段）於今年1月已經開放使用。隨之而來的人流，即使在大熱天時仍然人頭湧湧，足見維港世界級的魅力。吸引人流的同時，配套細節也會被置在放大鏡可討論。以即將全面啟用、佔地逾1公頃的西營盤海濱公園為例，其引進了全港首個雲朵形狀的戶外充氣設施「片片雲海」，以及維港海濱罕見的嬉水嬉沙區，旨在打造跨代共融的空間。然而在社交媒體主導的旅遊模式下，遮蔭設施是否足夠，自動售賣機以外是否有具質素的餐飲等，也會影響口碑。

更重要的是，相比起已填上最後一塊拼圖的港島北岸海濱，九龍南岸尚待完成。以啟德跑道區為例，隔離設施改造為「青年驛站」，但至今似乎仍在「只聞樓梯響」的階段。曾往跑道區走一趟的市民莫不讚歎那裏的海岸線之長、維港兩岸景色之美，但同時又對大片土地之浪費、人迹罕至的景況而扼腕。政府上星期就啟德郵輪碼頭的管理及營運招標，要求改善管理平台花園及天台公園的公共空間，但要「活化」整個跑道區，又豈是外判給管理公司足以做到？

九龍南岸未竟之志

同樣在上星期，當局就前紅磡鐵路貨運碼頭用地招標，中標者未來三年將負責發展、營運、管理和保養海濱活動空間，並開放予訪客享用。但短期招標始終不及長遠規劃，中環海濱不停短租，就一再鬧出風波，貽笑大方。再者紅磡渡輪碼頭交通便利、景觀優美，具備發展成為集交通、休閒及文創於一體的海濱樞紐潛力。但其上層空間沒有開放予公眾使用，部分設施閒置，白白浪費了維港優勢。

發展局和海濱事務委員會自2020年於卑路乍灣海濱長廊率先試行「海濱共享空間」模式，已經為遊人提供了「石屎森林」以外世界線的親水體驗。市建局今年展開土瓜灣海濱地帶規劃，營造結合休閒、商業與住宅的「東維港灣區」，也反映了進一步善用維港已成香港的發展共識。而且比起悉尼、新加坡等海濱城市，香港的優勢在於集山、城、港於一身，一小時之內已經可以穿過三種截然不同的體驗。這是不少見慣大自然風光、遊歷過山水的內外地遊客，對香港也讚不絕口的特色。

所以東岸板道貫通的不應該只是港島北岸，讓市民與遊客在海濱公共空間同時感受到都會城市的繁榮以及「海闊天空」的自在，超越了建造工程本身的意義，更是香港對這座城市的定位和獨特性的追尋。