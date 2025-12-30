圍台軍演｜打給美國、日本和台灣賴清德政府看

2025年年末最後三天，中國人民解放軍圍繞台灣本島發動年內第二次圍島軍事演習。



從12月29日開始，解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，圍繞台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

這是近年來解放軍發動的第七次圍島軍事演習，也是第四次具有明確行動代號的大規模圍島軍事演習。

每次軍演都有不同的起因。2022年8月，解放軍第一次以聯合軍事行動名義在台灣四周海空域進行首次圍島演習，是為回應時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，展現中國反對美國介入台灣事務，與台灣當局勾連侵害中國核心利益的決心。2024年5月和10月，解放軍分別進行代號為「聯合利劍A」和「聯合利劍B」的大規模圍島演習，以回應賴清德上任後提出兩岸互不隸屬的「新兩國論」，展現中國大陸反對台灣當局謀求台獨的意志和實力。

應對天價軍售

這次大規模圍島軍演的原因，離不開美國日本等外部勢力介入台灣事務，以及台灣民進黨賴清德政府在島內與之遙相呼應謀求台獨。主要包括兩個方面：首先，在本次演習前，12月18日，美國國務院宣佈批准一筆總額逾111億美元對台軍售案，並進行「知會」程序。這是特朗普今年1月入駐白宮後的第二筆對台軍售，也是迄今為止美國最大一筆對台軍售。

根據美國公共廣播公司（PBS）報道稱，擬售武器包括價值40億美元的82套「海馬斯」遠程精準打擊系統和420套陸軍戰術導彈系統，價值40億美元的60套自行榴彈炮系統及配套裝備，另有價值逾10億美元的無人機裝備，價值逾10億美元的軍用軟件、總價逾7億美元的「標槍」反坦克導彈與陶式反坦克導彈、9,600萬美元的直升機零配件，以及9,100萬美元的「魚叉」導彈翻新組件等，都是相對比較先進的以防衛為主的武器系統。

近些年來，隨着軍事崛起，國家在西太平洋地區已經建立對美國的有效軍事拒止能力，形成與美台相對的軍事優勢，也加快推進統一的進程。為避免自身被拖入戰爭，美國改變了原來直接軍事介入台海衝突的傳統方法，轉而採取通過武裝台灣的方式，以把台灣裝備成「豪豬」的辦法，提高台灣的軍事防衛能力，增加中國統一成本等方式，來遏制中國統一。這筆創紀錄軍售，就是美台在感知中國統一壓力和解放軍在地區的相對軍事優勢後，根據台灣當局請求，由美國方面評估後作出的非直接介入動作。

美國務院宣稱此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力。賴清德政府也表示，這批軍售將強化台灣在高強度衝突下的存活力與反制縱深，能幫助台灣「構建強大威懾力」，「維護區域和平穩定的基礎」。但是對中國來說，這是赤裸裸的干涉行為，是對中國主權和核心利益的侵犯。此次大規模圍島演習，就是對美台創紀綠軍事的回應，展現的是中國粉碎美台勾連，阻止中國完成國家統一的意志、能力與決心。

正告日本野心

其次，本次演習之前一個半月，11月7日，日本首相高市早苗在日本議會接受質詢時談到台海事態，稱如果中國進攻台灣，有可能成為日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示日本自衛隊可能因而出兵參戰。她在答辯中列舉了中國可能控制台灣的手段，指「可能是簡單的海上航道封鎖、使用武力，或是網絡宣傳。有很多種可能的情況」，「政府將根據所有訊息以及實際發生的每起事件的具體情況作出決定」，「如果是在戰爭狀態下的海上封鎖、無人機飛行，並伴隨其他情況，那就可以用不同角度來看待」。

高市早苗不是「台灣有事即日本有事」論的始作俑者。自安倍晉三2021年12月提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，稱中國大陸若「武裝入侵」台灣將對日本本土構成嚴重威脅後，從菅義偉到岸田文雄，再到石破茂和高市早苗，歷任日本首相都持這一觀點。但像高市早苗這樣公開表明若台灣有事日本會出兵參戰，並在上任後不到半個月內就連續介入台灣問題，導致中日緊張關係陡然升級的日本首相，高市早苗是第一人。

高市早苗涉台言論遭到中方嚴厲批判。中國對日方的憤怒回應迅速升級，外交部、國防部、國台辦、駐日本使領館等都開足炮火猛轟。官媒《人民日報》、《新華社》、中央電視台等也接連發表重磅評論回應。外交部將這一可能事件定性為「侵略行為」，並表示：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」——中日關係陷入雙方建交後最低迷時期。

打擊外部干涉

讓局勢更加惡化的是，儘管中國多次提出要求高市早苗收回相關言論，連美國總統特朗普也介入進行電話調停，但是日本方面一直拒絕收回講話。與此同時，台灣方面賴清德卻積極回應高市早苗的涉台言論，與日方相呼應要求中國克制。日本議員也在此期間訪問台灣，與賴清德見面，互相給對方打氣。

高市早苗在台灣問題上的野心暴露，讓中國感到了一旦「台灣有事」日本可能趁機介入的風險。這次軍事演習，也有對日本方面進行警告的用意。

東部戰區新聞發言人施毅在發布演習消息時表示，演習是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。這裏的「台獨」分裂勢力就是指台灣民進黨賴清德政府。「外部干涉勢力」就是指美日等以各種方式試圖介入台灣、阻止中國統一的外部反華勢力。從這個意義上講，「正義使命-2025」演習，不僅是一次推進統一過程中的實彈軍事訓練，也是打給美國、日本和「台獨」看的一場帶有威懾性的大規模軍事訓演。