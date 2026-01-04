委內瑞拉變天｜特朗普擄走馬杜羅　拉丁美洲淪殖民地

新年伊始，不少人仍然在假期氛圍之中，周六（1月3日）凌晨委內瑞拉首都加拉加斯卻傳出爆炸巨響，震耳欲聾。空軍基地、拉瓜伊拉港以至機場遇襲，美軍直升機掩至，陸軍「三角洲部隊」直搗住所帶走總統馬杜羅及其妻子。特朗普先在社交平台上表示已經抓捕馬杜羅夫婦上機，將在紐約南區聯邦法院起訴其涉及販毒恐怖主義、可卡因走私以及持有機關槍與破壞性武器。他同日在佛羅里達州海湖莊園更召開記者會，宣稱會接管委內瑞拉事務直到權力過渡，又不排除會再度發動攻勢。



美軍行動或如平地一聲雷，馬杜羅也可能沒料到會被如此直搗黃龍，但事實上，華府對委內瑞拉的軍事脅迫以及經濟圍堵，自特朗普再次上任以來一直有增無減，極限施壓接近一年。美國原本對這個石油大國實施金融制裁，早已令廣大委內瑞拉人苦不堪言，去年更進一步全面海上封鎖。8月，向加勒比海部署了1萬5千名部隊、飛彈驅逐艦，以及核動力航空母艦福特號，特朗普自詡為「南美洲歷史上最大規模的艦隊」；9月起，美軍在加勒比海與太平洋對船隻發動了30多次攻擊，逾百人死亡。美國國防部長赫格塞思的「語言偽術」說這是「非國際性武裝衝突」，當局聲稱委內瑞拉販毒恐怖分子對美國構成威脅。

芬太尼作為「萬能 Key」

打擊毒販已經成為特朗普的「萬能key」。其於上月中簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」，主張其更接近化學武器而非一般毒品。然而根據美國緝毒局（DEA），芬太尼的主要來源國不是委內瑞拉，而是在墨西哥生產，並經由陸路進入美國。此外，絕大多數可卡因是由太平洋路線流入美國，根本不足以支持美軍在加勒比海的行動。特朗普要是打擊毒販，為什麼一個多月前卻會特赦洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）？埃爾南德斯被美國法院裁定為支持販毒體系，向美國輸送了400公噸可卡因，相當於約45億劑。如果特朗普認為他是被拜登政府政治迫害，那麼馬杜羅是否也可以聲稱正在被特朗普政治迫害？

幾乎全個南美洲都知道，魯比奧很想推翻馬杜羅政府。這名特朗普的國務卿兼署理國安顧問是古巴移民之子，其政治生涯所扎根的佛羅里達州，與委內瑞拉可以說只隔了個加勒比海。他的選票主要就是來自拉丁美洲的移民，而當中大部分人都對馬杜羅政府有所不滿。如果能夠實現委內瑞拉政權更迭，魯比奧必然會贏得掌聲。這不論是對於共和黨今年的期中選舉，以至是其本人未來可能要接特朗普的棒，以讓MAGA繼續控制白宮，都會是重要的一步棋。

拉美再次淪為帝國後花園

特朗普向來不做偽君子，自豪做個真小人。白宮上個月發布的《國家安全戰略》就提出所謂的「特朗普推論」（Trump Corollary），主張美國有權在「長期不當行為」的情況下介入拉丁美洲，以阻止來自西半球以外的勢力。「特朗普推論」令人聯想到「羅斯福推論」，簡單來說也就是門羅主義，只不過「門羅」二字換成「特朗普」，無處不為其個人主義貼金。去年美國迫使巴拿馬退出中國的「一帶一路」倡議，並企圖由貝萊德接管巴拿馬運河港口，背後邏輯如出一轍。 就連英國石油與殼牌等歐洲公司，也被白宮阻止參與美洲的能源項目，以確保美國是首選合作夥伴。覬覦着委內瑞拉龐大的石油儲備，特朗普直言不諱「我們會保留這些石油」。

拿拉丁美洲作後花園，肆意在別人的國家抓捕別人的國家元首，甚至可以宣稱接管別國事務，美國赤裸裸地視國家主權如無物。只因為特朗普和魯比奧不認可馬杜羅，所以他們就把擄走說成是「逮捕」。這已經超越了自比世界警察，同時更自視為國際法院，有罪沒罪、合法不合法都是由白宮說了算。所謂「以規則為基礎的國際秩序」，說穿了就是美國單邊主義、帝國霸權。英國不作聲，歐盟不敢罵，巴西總統盧拉卻一語道破這次行動為「不可接受的紅線」以及「對主權的侮辱」，等如將拉丁美洲倒退回帝國的殖民之地。

霸權披上「維護民主」外衣

特朗普不打仗，但是不戰爭不等於和平。他不是全面封鎖就是下令精準轟炸，規避國會以至法律的問責，給新保守主義披上斯文的西裝外裝，帶來的危險不下於傳統戰爭。其動用B-2轟炸機打擊伊朗核設施，沒有引發區域戰爭只是幸運。他對委內瑞拉實施海上封鎖，民眾不是承受經濟痛苦，就是要設法移民他方。特朗普還授權中央情報局進行所謂秘密行動，務求了反美國家長期處於威脅之中，將戰爭現代化為一種不用宣告的衝突狀態。

比起轟炸機和特種部隊還要厲害的是，美國在國際輿論上的話語權。只因為馬杜羅的管治威權、打壓異己，所以美國政府的一切行動頓時變得「正當」。就連新出爐的諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）也表態支持特朗普對委內瑞拉所採取的行為。他們不會不知道特朗普毫不關心民主不民主，而只是要扶植親美政權。所以洪都拉斯右翼阿斯富拉（Nasry Asfura）即使涉及貪污、被指濫權，也無阻得到白宮的政治祝福。美軍打擊的只要是伊朗，《紐約時報》抑或《華爾街日報》、紀思道或者弗里德曼，都會對帝國主義視而不見，甚至幫忙合理化。美國昔日可以支持智利獨裁者皮諾切特，今天何用拘泥於什麼道德枷鎖？如果特朗普在今個月底截止前獲得提名諾貝爾和平獎，我們不應該感到意外。

2026年現在才剛開始，特朗普已給國際社會送上這份「賀禮」。隨着美國中期選舉臨近，以至是與中國全方面競爭加劇，特朗普的動作只會更加不可預測。在新格局穩定之前，動盪和不確定會令人目眩。