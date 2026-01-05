特朗普與馬杜羅的權力祭壇　誰為委內瑞拉人民伸張正義？

當美軍戰機掠過加勒比海的波濤，當導彈火光照亮加拉加斯的夜空，世界看到的並非正義的凱旋，而是美國霸權在2026年伊始就撕下偽裝、粗暴入侵主權國家的殘酷現實。1月3日凌晨，美軍發動代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）的「軍事斬首」行動，突襲委內瑞拉首都並強行劫持總統馬杜羅到紐約受審。這場「權力祭壇」的本質，是兩個政客的政治豪賭：一是信奉「強權即公理」的霸權擴張者，二是將國家推向崩潰邊緣的威權統治者——而賭注卻是委內瑞拉人民的性命和家園。



特朗普的「生意經」

將主權視為美債抵押品

儘管特朗普以「打擊毒品恐怖主義」和「推動民主政權更迭」作為「正當」出兵理由，但隨後在海湖莊園舉行的記者會上，他以勝利者之姿的談話，恰恰坐實外界的擔憂。他毫不掩飾地宣稱，美軍撞開了加拉加斯軍事堡壘那扇「專為防止此類情況設置」的鋼製大門，並且非常得意地表示美國將會「接管並管理」委內瑞拉，直到完成所謂「安全、妥善且明智」的政權過渡。更令人不安的是，特朗普似乎將一個國家的主權，視為可供分配的戰利品，直言要讓美國大型石油公司進駐，「投入數十億美元修復設施並開始賺錢」。

這種將軍事侵略與商業利益深度捆綁的思維，將21世紀的國際政治拉回了殖民掠奪的舊時代。特朗普甚至狂妄地表示，這次行動「不會花費美國人一分錢」，因為將由委內瑞拉的石油收益來償還。這種赤裸裸的掠奪邏輯背後，隱藏着特朗普政府更深層的金融與能源的戰略算計。很多分析指出，在美債規模持續失控、美元信用備受挑戰的當下，特朗普試圖透過武力直接掌控全球最大的探明石油儲量，以此為美元霸權重新尋找實物「錨點」。

此前兩年，隨着玻利維亞、阿根廷、巴西等拉美國家紛紛嘗試擺脫以美元結算對外貿易的困境，馬杜羅也明確表示打算走上「經濟去美元化」的新道路，即與各國建立非美元結算體系——而這無疑觸動了以美元作為全球原油交易貨幣的「石油美元」體系的逆鱗。所以說，特朗普此舉，本質上是利用軍事霸權強行修改能源市場規則，但實際上是透過壟斷委內瑞拉的重油供應，來平抑美國國內通脹、減緩美債危機帶來的巨大衝擊。這種將全球金融穩定建立在他國廢墟之上的行為，是對二戰結束後國際秩序和人類文明的公然踐踏。

馬杜羅的「遮羞布」

治理潰敗成為被侵藉口

不過，在譴責美國軍事暴力的同時，我們也不能忽視馬杜羅政權的治理失敗。他繼承了已故總統查韋斯的政治遺產，卻未能順勢建立健康的經濟體系。委內瑞拉曾是拉美最富有的國家，但經濟上長期依賴石油出口，加上管理不善、設備老化和投資不足，本已岌岌可危；到了馬杜羅任內，面對美國制裁和油價暴跌，他大舉引發鈔票，結果引爆史上最惡劣的通貨膨脹，通脹率甚至突破1,000,000%，使得民不聊生、800萬人流離失所。

馬杜羅將體制崩潰歸咎於外部干預，卻沒有透過強政勵治改善民生疾苦。相反，他給予軍隊高層石油開採與進口貿易的絕對特權，換取他們的政治忠誠。這種「軍政分贓」的模式無疑掏空了國家的根基，也難免令人質疑，馬杜羅口中的「捍衛主權」，其實只是利用國家資源去捍衛他個人及其權力小圈子的既得利益，嚴重侵蝕委內瑞拉在面對外敵時的制度韌性，給了霸權主義者以「正義」為名的干預藉口，讓國家主權在內外夾擊下淪為悲劇。

權力豪賭下的受難者

被遺忘的委內瑞拉人民

這場軍事斬首最令人無奈之處在於，兩位政客都在利用危機為自己進行政治化妝——特朗普試圖透過一場「正義之舉」和「快速勝利」來向選民展示強人形象，馬杜羅則在被捕前夕繼續以「反美民族英雄」自居從而掩蓋治理無能的本質——而他們並不關心委內瑞拉人民能否獲得麵包與尊嚴。這種為了個人政治生命而綁架整個國家命運、甚至不惜挑起區域戰爭的行為，是現代政客最可恥的底色。

然而，歷史早已證明，美國霸權的軍事征服，並不會換來真正的民主與繁榮——從中東到拉美，強行政權更迭與「外部委任治理」，只會留下長期的權力真空與社會撕裂——無論是伊拉克，抑或是利比亞，都已證明了這一點。同時，委內瑞拉的不堪一擊，也再次印證一個淺顯道理：一個國家的主權，並非僅靠領土邊界和喊喊口號就能獲得保障，而是更依賴於內部治理的認受與韌性。

更重要的是，委內瑞拉的未來，既不應在華盛頓的作戰室裏被決定，也不應成為特朗普挽救美元美債信用或展示強人形象的犧牲品。任何國家的尊嚴與未來，都應源於其內部治理的清明與對人民意志的尊重。只有停止這場可恥的政治博弈與軍事霸凌，讓國際社會重回外交與對話的軌道，委內瑞拉人民才有可能從戰火、貧困與霸權的枷鎖當中解脫。我們不應坐等美國盟友默許這種「以力破法」的行為成為新常態，否則我們都將付出慘重代價。