免試簽駕照｜行政本有超速器　官僚莫當絆腳石

運輸署周三（1月7日）突然宣佈，由周四起正式取消辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」的現場派籌安排，並於下周一（1月12日）全面推行「電子即日籌」，每日提供300個名額。這一「峰迴路轉」的決定，距離署方對上一次聲稱「網上系統要到三月才可推行」的說法，僅僅隔了一天。當局超速調整政策回應民情，既是一次非常及時的撥亂反正，卻也勾勒出部分特區官僚「不踢不做」的行政底色。



「粵車南下」自去年12月23日正式實施，本是民生美事，卻因「一證難辦」而蒙上陰影，令一個簡單的行政程序，變成一場體力與財力的博弈。「吸牌」需求明顯激增之下，陸港兩地「排隊黨」乘虛而入，連日都有數十人在金鐘街頭通宵露宿排隊輪候，當中包括不少以低廉薪酬代排的長者，而現場也持續出現不少爭執和混亂，實在影響市容和觀感。

情況如此惡劣，運輸署迅速調整政策的政治覺悟，確實值得肯定。包括「吸牌」在內的排隊亂象時有發生，而「粵車南下」政策醞釀至少兩年，「智慧城市」和「電子政府」的口號更是喊了許多年，署方原定去年12月或之前全面推行網上取籌以取代現場派籌，後來以「系統測試」為由延期至今年3月，但近日代排現象更加嚴重，在大小傳媒鋪天蓋地報道之下，署方終於意識到原有安排脫離現實需求，果斷提速至下周一實行。這種非常即時的撥亂反正，無疑證明本屆政府在關鍵時刻具備「特事特辦」的執行能力。

然而，公眾難免有所疑惑：既然這套能夠精準打擊代排黨、有效疏導人流的電子系統，在傳媒曝光後的幾天內就能「完成測試」並準備就緒，那麼當初那個預定三月才能成事的計劃，是否顯得過於「保守」？既然當局早已具備能力「超速」，但直到迫切地感受到外部壓力時才緊急啟動以化解公關危機，那麼是否折射部門往往習慣按部就班地「慢行」？

事實上，除了上述事件，同樣由運輸及物流局主理、等待了11年的「網約車合法化」，同樣離不開類似的反應節奏和行為邏輯——往屆政府沒有積極跟進，直到香港民怨四起、直到中央看不下去，問題瞬即得到解決，首批持牌的網約車服務平台將於今年第四季營運。

本可超速，何以慢行？公務員團隊向來以「程序嚴謹」著稱，甚至嚴謹得有些脫離群眾，而在粵港澳大灣區融合發展已經進入「快車道」的今天，我們需要的是行政效率的加速器，並非因循守舊的絆腳石——那種傳統邏輯有時難免與社會的急切期待產生巨大落差。金鐘街頭通宵排隊「吸牌」的紙皮與摺凳，本不應該出現於2026年的香港。希望經此「吸牌」風波，能為行政部門啟動「超速器」，勇敢掃除官僚主義「絆腳石」。