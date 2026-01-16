特朗普出兵｜皇帝脫下新衣　世界都有危險

美國從伊朗撤僑，轟炸機調動頻繁，伊朗已經宣稱當前處於最高戰備狀態，美國軍事打擊伊朗已是山雨欲來風滿樓。此前才跨國綁架委內瑞拉總統馬杜羅，緊接着就「覬覦」格陵蘭島，特朗普用行為在論證「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。雖然在並不遙遠的記憶裏，美國的對外行徑中不乏類似的劇情，但特朗普顯然走得更遠。用《大西洋月刊》的話説，這是一個警示，表明特朗普的帝國野心在膨脹。《金融時報》亦給出了判斷：「唐羅主義」——貼上特朗普標籤的新帝國主義。



但戰爭100%會發生嗎？白宮發言人都坦承，這除了特朗普本人，誰都不知道。特朗普本人估計也不全知道，畢竟，能推翻特朗普的，只有第二天的特朗普。這種「不確定」、「不受諾」的作風，極具特朗普特色。事實上，隨意動用任何軍事、經濟或政治力量來鞏固美國的霸權、強權，正是美國帝國主義的底色，但特朗普連「皇帝的新衣」都不要了。

過去，帝國主義最直接的就是搶佔殖民地，二戰之後，形式上殖民帝國陸續解體，大量國家獨立。美國利用其獨一無二的優勢構建了一套帝國主義模式：在軍事上讓他國形成安全依賴，在金融上掌握結算貨幣和製裁工具，在供應鏈上控製關鍵技術和標準，在制度上主導規則制定，在敘事上佔據輿論高地，並藉這些不對稱關係長期獲取超額收益。

首先是軍事，近期備受關注的委內瑞拉和伊朗，哪個不是面臨美軍大軍壓陣？特朗普甚至放話為了奪取格陵蘭島「必要時動武」，更是赤裸裸的軍事威脅。美國有近800個海外軍事基地，掌握全球最強的遠程投送能力和海空優勢，甚至通過同盟體系把大量國家綁在自己的安全架構下，一旦形成美國「保護傘」機制，他們根本無法也無力違背美國的意願，只能對美國在金融、外交、產業等方面的政策言聽計從，才能獲得「被保護」。

再看金融，美元作為全球貨幣的「收割」機制，越來越被世界看清楚。他國必須先賺到美元，再去買資源、芯片、糧食......當全球出現不確定性時，資金會主動湧回美國，推高美元和美債價格，反而幫美國「回血」。就算美國爆發危機，美聯儲一放水，最後全球一起買單......美國可以長期維持巨額財政赤字、貿易逆差和龐大軍費，而不立刻崩盤，很重要的原因就是，美元體系幫它把很多成本轉嫁給了全世界。而美元體系作為「金融武器」也是越來越張狂——踢出美元系統，切斷結算渠道，凍結資産，就是如此明刀明槍。

在軍事和金融的加持下，建立了一套完全由美國主導的制度。國際金融體系、貿易體系、投資仲裁體系，看似多邊、中立，但眾所周知，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、世界貿易組織（WTO）規則體系、評級機構、會計準則、金融監管標準等等，要麼在美國主導下設計，要麼強烈體現美國及其盟友的利益。最典型的例子是，一國遇到金融危機申請IMF貸款時，往往要接受一整套結構調整條件，包括市場開放、國企私有化等，被予取予求。看起來是維護秩序，實際上是通過制度鎖定不對稱的權力與收益。

貿易戰後供應鏈的「隱藏功能」被揭開。表面上，「世界工廠」不在美國，但從供應鏈結構看，真正掌握「生殺大權」的是控制技術、標準和關鍵設備的一方。芯片架構、工業軟件、操作系統、核心零部件等，很大一部分受美國直接或間接控制。技術標準、接口、認證體系握在手裏，供應鏈就被「武器化」了。不聽話就斷供、限售、拉入黑名單。你可以不要美國的汽車，但你很難不用美國主導這一系列關鍵技術和標準。只要掐住産業鏈上的「咽喉節點」，就能從勞動和産業升級中持續抽取高額利潤，同時保留施壓的能力。

而最容易被忽視的是敘事。全球主要媒體話語源頭都在美西方，議題設置權高度集中在少數幾家機構手中。NGO、智庫、評級機構、國際獎項，在價值判斷上往往採用同一種模板。當美國要發動戰爭，或制裁國家、推動政策時，非常擅長先在話語上鋪路：攻擊他人「威權」、「侵略」、「人權問題」、「威脅規則秩序」，從而站上道德高地。比如美國入侵委內瑞拉，明明是綁架他國領導人，卻鋪天蓋地報道「『逮捕』馬杜魯」。這就是敘事的殺傷力——它透過描述對手的「錯誤」，合理化美國的正當性，並且掩蓋其利益。

這套帝國模式，美國駕輕就熟，製造出了一種「必須依賴它的混亂」。只要混亂存在，中心就顯得必要；只要中心顯得必要，這種帝國的霸權就能焊得更牢。而越是單點中心，就越容易把全世界拖進這樣的狀態。如果世界仍只有一個安全中心、一個金融中心、一個規則解釋中心，那麼帝國主義就很難避免。

從殖民帝國到當代霸權，帝國的表現形式從「堅船利砲」變成了「規則霸權」，但那種無視他國主權、追逐絶對利益、無差別擴張的味道，始終刻在其基因裏。「明天可能是任何國家」的擔憂，戳破的是帝國霸權「換殼不換核」的本質——無論時代如何變遷，其「以壟斷為根基、以掠奪為目的、以擴張為手段」的核心味道，從未改變。