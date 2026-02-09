拒絕狹隘的愛國流氓　重塑成熟的集體自信

當內地B站平台KOL「牢A」發掘的「美國斬殺線」敘事引發廣泛討論，連美國主流媒體也不得不向內省視，開始檢討美式社會治理存在的制度性缺陷和人文關懷缺失，中國社會的集體自信又完成了一場大規模重塑。這些年在中國社會已經日趨稀薄的西方迷思，和「燈塔國」本已燭影昏暗的形象，又坍塌了一層。



從近代國人對西方的仰視卑微，到如今對西方社會治理缺陷的清醒審視，網路普及打破了訊息壁壘，國家發展的巨大成就築牢了底氣根基，媒體與KOL的啟蒙宣傳則加速了認知迭代，讓「西方神話」逐漸回歸客觀真實。

然而，「牢A」躥紅後，竟然突破道德底線，趁勢大做流量生意，借反美之名炮製中國女留學生「黃謠」（即帶有色情或性暗示的謠言），將個別極端現象無限放大，以低俗臆想的卑劣語言，把「私生活混亂、道德淪喪、被老外圍獵」的惡毒標籤，粗暴地貼在整個中國女留學生群體和陪讀媽媽身上，肆意地消費海外中國學子人格。

國力日新月異

集體自信崛起

中國集體自信的崛起，有着堅實的現實根基與時代必然。近代以來，山河破碎的歷史讓中華民族陷入深深的自信危機，「西洋」、「東洋」的稱謂不僅指代地理方位，更暗含着某種技術與制度上的優劣認知。但自新中國成立以來，政治外交的獨立，改革開放的發展，都在有力地扭轉着這個屬於時代偶然的認知。

尤其1978年「改革開放」以來，中國用40多年時間走完了發達國家用了300年時間走過的工業化歷程。國家經濟迅速發展，國家國力日新月異，新能源等關鍵產業全球領先，民生水平持續提升等，在夯實了民心基礎的同時，也為中國的集體自信提供了成就支撐。這種由內而外的實力提升，讓中國社會擺脱了對西方的盲目崇拜。

網路的普及則為集體自信的覺醒提供了關鍵助力。曾經，西方論述幾乎壟斷了國際話語體系，國內公眾了解外部世界渠道單一且片面。如今，多元的訊息平台讓人們得以跳出「西方中心主義」的敘事框架，既看到西方的發展成就，更看清其制度性缺陷：美國的種族歧視根深蒂固、兩黨惡鬥導致治理失效等等，這些真實的社會圖景，打破了「西方即先進」的迷思。

網紅發揮作用

警惕愛國流氓

在此過程中，一批有影響力的KOL發揮了積極作用，他們通過理性分析與事實傳播，幫助公眾建立起客觀認知，推動社會從仰視轉向平視。這種認知轉變，是中國社會精神成熟的重要標誌，也讓中國在國際競爭與合作中擁有了更穩定的心態。

然而，平視世界不等於否定一切，自信自強更不能淪為盲目排外。在集體自信構建的過程中，部分群體也出現了認知偏差，將對西方的批判，異化為對外部世界的全盤否定，甚至用捏造誇大的方式污名化特定群體。

「牢A」的言論風波便是典型例證：其創造的「美國斬殺線」敘事，揭示了美國社會的某些陰暗面，引發了公眾對西方社會治理問題的關注，但後續炮製的「留美女留學生私生活混亂」、「陪讀媽媽三通一達」等言論，卻徹底偏離了理性批判的軌道。

消費愛國流量

損害開放形象

這種言論不僅與事實嚴重不符，更對海外女留學生、陪讀媽媽等群體造成了嚴重傷害，引發了輿論廣泛反彈。這種踐踏某些國人同胞群體名譽與尊嚴的污名化行為，在本質上是一種流氓行為，其與真正的自信毫無關聯，反而會消解自信的根基。

而且，此類污名化言論背後，還隱藏着庸俗愛國主義與狹隘心態的扭曲結合，包含着對開放環境中獲得更好發展機會群體的敵視，看似「政治正確」，實際上卻極端危險。當反美敘事淪為攻擊同胞的工具，當自信表達異化為群體對立的導火索，不僅違背了理性認知，更損害了中國社會開放形象和某些群體的具體利益。

事實上，中國的發展崛起，從來不是閉門造車的結果，而是在開放學習中不斷進步的過程。歷史和現實都證明，世界是多元的。全球化的本質，就是不同民族、不同文化相互學習、彼此融合的過程，即便在競爭與對抗的背景下，這種學習借鑑的必要性也從未改變。留學生群體就是全球化的產物，是中西方互相學習交流的必然。他們中的絕大部分都相當優秀。

拒絕盲目排外

重塑成熟自信

擁有眾多粉絲的「大V」，作為訊息傳播的關鍵節點，更應堅守事實底線，摒棄片面化、極端化的敘事——既要敢於對西方的不合理之處進行嚴肅批判，也要客觀介紹其長處；既要弘揚中國的發展成就，也要理性探討存在的問題。絕不能為了博取流量、迎合情緒，捏造事實、污名化某些國人群體，更不能將民族自信建立在攻擊同胞的基礎上。

公眾也應跳出訊息繭房，培養獨立思考的能力，不能被這些看似「政治正確」，實際上卻極端自私的劣質流量裹挾，喪失基本判斷，甚至淪為幫兇。

站在新的歷史起點上，中國的集體自信正在不斷走向成熟。這種成熟，體現在能夠從容平視世界，敢於批判不合理之處；更體現在能夠保持開放包容，善於學習借鑑他人長處。要警惕那些將自信異化為盲目排外、將批判淪為污名化工具的錯誤傾向。

中國的強大，從來不是建立在別人的糟糕之上，而是建立在中國人自己的奮鬥與拼搏之上；中國的自信，也從來不是源於對他人的否定，更不是建立在對國人同胞名譽的踐踏基礎上，而是源於對自我發展道路的堅定認同、對不斷進步的持續追求。這是「牢A」等KOL必須重塑的基本認知。