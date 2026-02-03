醫管局年度開支破千億　改革不能止步於收費

醫院管理局向立法會提交2024至25年度年報，收入及支出首次突破千億元，分別為1,012.49億及1,007.25億，年度盈餘5.24億元，按年減少四成七。截至去年3月底，現金及銀行結餘達到578億，增幅超過一成。



醫管局於上個年度結束之時公布收費改革，表示目前資助率高達97.6%，要調整收費以確保公營醫療系統的可持續性。根據年報，上個年度政府補助收入914.09億元，佔1,012.49億總收入的90.3%，按年下跌0.4個百分點，比2020至21年度減少1.9個百分點。上個年度扣除減免後的醫療費用收入62.55億元，佔比6.2%，按年上升0.2個百分點，較2020至21年度增加0.5個百分點。

總監人手增長高於基層人員

以近年趨勢而言，公營醫療正在減少對政府資助的依賴，不過支出方面卻未見明顯改善。支出分為員工成本、藥物、醫療物品及設備、其他營運開支四項，去年營運開支為162.56億元，佔總支出16.1%，雖然按年改善0.8個百分點，但比起2020至21年度仍然增加了0.3個百分點。自2020至21年度起，其他營運開支的佔比已經連續五年超過一成半。

從人手角度分析，上個年度醫院或駐院醫生大幅增加逾300個等同全職人員，令醫療人員總計增加近半成至7,716人。不過計算護理、專職醫療及護理支援在內，直接病人護理人手按年員增加3.5%，相比之下行政人員、系統經理等非直接病人護理人手按年上漲5.2%，達到逾2.8萬人。其中總監級別、總經理級別、經理及主任級別的人手，分別增加10.5%、8%及6.6%，增幅明顯高於基層人員。五名最高薪行政人員的酬金則再增加4.7%至3,018.1萬元，其中原行政總裁高拔陞的年薪由686.7萬上升至707.1萬，相當於平均月薪58萬元。

改革忽略各階層價格敏感度

醫管局大會於2024年成立改革委員會，以提升醫管局的服務效率和臨床成效。單從年報數據來看，部分服務是有所改善。例如急症室服務的目標輪候時間內獲處理人次百分率，第一類別危殆個案的達標率維持在100%，第二類別危急個案由96%增加至97%，第三類別緊急個案由71%顯著改善至79%。不過以每次診症的成本計算，急症室成本再上漲3.9%至2,150元，相比之下住院服務成本只增加了2%，普通科門診更加減少8.2%至670元。急症室第三至五類個案的收費大幅增加至400元，但如何更有效控制成本開支，似乎仍為醫管局的課題。

公營醫療新收費自今年1月1日生效以來，急症室就診人次有所變化。截至上月25日，第一至三類個案較去年同期分別只增加3.5%、5.8%及減少7.2%，但第四類（次緊急）及第五類（非緊急）個案大幅減少20.7%及31.3%，變化明顯。而第三類、緊急病人於30分鐘內就診的達標比率亦增加至87%，平均等候時間由25分鐘縮短至20分鐘。以有限的時期、初步的數據看來，收費改革的確減少了次緊急及非緊急的服務需求，連帶被大幅加價的緊急個案也在輪候時間上受惠。

然而，正如港大經管學院日前發表的研究報告指出，收費改革忽略了不同病人群體之間的價格敏感度有異。例如月入僅略高於豁免門檻的家庭，往往面對住屋、教育及其他財務壓力，即使未必經常濫用急症室，卻須在財務考量與健康風險之間權衡輕重而大受影響。反而收入明顯較富裕、對急症室收費較不敏感的市民，並不會因為400元而「謹慎行事」。

慎防延誤就醫帶來社會代價

報告同時指出，醫療收費改革假設了病人不依賴急症室，能找到負擔得起的替代方案，但私家普通科醫生通常每次收費200至500元，檢驗與藥物費用另計。研究報告亦都舉例，一名目前收取300元的私家普通科醫生可能因為公立急症室收費上漲至400元，而認為將費用提高至400元或450元是合理的，私營急診中心更加可能將500至600元收費提高至700至800元，以維持相對於新公營基準的價格優勢。

以上縱然只是理論推測，惟對於基層而言400元的確不是小數目，求診與否的影響可大可小，醫管局以至醫務衞生局須密切留意市民求診以及申請費用減免的情況。立法會議員陳凱欣上周在立法會衞生事務委員會的會議亦指出，局方不應該單看求診人次減少，而應全面檢視病人求診習慣， 包括有否轉看私家醫生或自行服藥處理；萬一病人拒絕就醫，有機會因延誤醫治造成不可挽回的影響。