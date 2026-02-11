高市早苗大獲全勝　日本又站到歷史懸崖之上

日本大選落幕，由首相高市早苗率領的執政聯盟，在眾議院囊括超過七成半席次，獲得壓倒性勝利。其中，高市早苗所在的自民黨取得眾議院316席，以一黨之力獲得超過三分之二議席，創下了二次大戰以來一黨獲得最多議席的紀錄。原本通過執政聯盟靠兩黨妥協才登上首相寶座的高市早苗，一舉從原來不被人看好的弱勢首相，變成了二戰後日本政壇——最起碼從當前的支持率看——最強勢的首相。



為什麼短短幾個月時間，自民黨和高市早苗的支持度就能發生如此翻天覆地變化？

除了高市早苗在議題設置上全程聚焦經濟民生，如承諾暫停食品消費稅等，刻意迴避安保、消費增稅等敏感爭議話題，成功吸引中間選民；在選舉策略上於1月底突然解散眾議院，發動「閃電選舉」，令對手措手不及；通過展現對外強勢形象，強化自身右翼標籤，煽動激發並消費日本國內民族情緒，是最根本、最主要、也最直接的原因。

高市早苗的右翼立場本來就相當清晰，對外立場素來強硬，過去只是囿於缺乏在中心舞台表演的機會，並不為太多選民熟悉。但過去幾個月，在首相位置上的大動作表演，比如和特朗普的互動，對中國展現的強硬態度，在修憲、擁核和日本實現國家「正常化」等議題上的諸多發言，讓她的極右翼民族主義政治主張得到了全面展現，贏得了更多選民支持。

尤其在對華關係上，高市早苗借「台灣有事就是日本有事」之題發揮，公開表示若「台灣有事」日本會派自衛隊介入，不僅讓日本右翼極度亢奮，還引發了中國的強烈抗議。中日關係因此而陷入雙方建交以來的歷史性低谷，刺激到了不少日本選民的情緒。高市早苗消費利用了這股情緒，將之成功轉化為對自身的政治支持。

就這場選舉看，自民黨確實贏了，高市早苗和右翼也確實贏了，而且是大贏，這點毋庸置疑。但是，這個贏對日本來說到底是好事還是壞事，卻很難說。

高市早苗的主張清晰又危險，修改和平憲法、突破無核三原則、強化與美日及周邊除中國之外國家的關係，提高軍費投入，修改歷史敘事，加大在台海方向的軍事準備與介入力度、謀求收回北方四島後再與俄羅斯簽署和平條約、不會因與韓國關係而在爭議海島問題上退讓等等，幾乎每一條，都可能導致日本與地區大國關係陷入緊張。

分析普遍認為，接下來在日本再軍事化問題上，高市早苗一定會推動發展日本國防工業，提高武器生產能力，進而打破出口限制，成為一個軍工出口大國；其次是提高日本軍費，包括自製和引進美歐先進武器裝備，大力發展海上艦艇和遠程打擊能力等，甚至不排除拋棄「無核三原則」，謀求獲得核潛艇，乃至核武器等。

在地區問題上，高市早苗會爭取填補美國戰略收縮在印太出現的力量空白，借美日菲同盟、美日印澳四方對話等機制，以及通過強化與東南亞某些國家的雙邊關係，挑動地區衝突，在台海、南海、朝鮮半島和北方四島製造事端，甚至謀求成為區域主導力量。

在日本國內政治集體右轉，選民更加民粹化的趨勢下，為謀求得到持續的政治支持，高市早苗還一定會給選民和右翼餵食軍國主義和歷史「毒藥」。

日本國內的右翼民粹化傾向，又使得其它政黨不敢也無法抵制高市早苗的右翼言行。自民黨在眾院超過三分之二的絕對多數席位，也讓其它政黨無力制衡，從而在實質上賦予了高市早苗以近乎於獨裁的極大的政治權力，使其可以通過強行立法方式實現激進的主張。

高市早苗也絲毫不掩飾她鮮明的右翼思想。大選的空前勝利讓她反而比選前更有底氣。2月8日，當在採訪中被問及參拜靖國神社問題，高市早苗回應稱：「正努力營造一個能夠實現參拜的環境。」《每日新聞》報道，2月9日，高市早苗於東京舉行記者會上談到自民黨在眾議院選舉中取得勝利時明確表示，將着手推動修憲相關準備工作。

《經濟學人》則在高市早苗大勝也分析指出，高市早苗將利用這股絕對優勢，徹底擺脱過去日本政治的温吞與協商慣例，優先推動兩項極具爭議的「鷹派」議程：解除武器出口禁令，以及成立日本戰後首個「國家情報局」。

才剛贏得大選就如此按捺不住，接下來高市早苗還會做出哪些瘋狂之舉？

1931年「九一八事變」爆發前，日本國內也存在一些反對軍事冒險、警告軍部行為的聲音，預警軍部「脱軌」，呼籲克制。但在當時的民粹好戰氛圍下，這些聲音迅速被軍國主義的狂熱壓制和淹沒，持反戰意見者被右翼猛烈攻擊為「賣國賊」，受到人身威脅。事變後多數媒體轉向支持軍部，反戰媒體遭到打壓。

1941年襲擊珍珠港前，日本國內也不是沒有人認識到此舉可能給日本帶來的滅頂性風險。但當時的日本，在戰略上已經退無可退，謹慎成熟的政治家被邊緣化，軍隊少壯冒險勢力與昭和青年的熱血互相劫持，在一些政治野心家、冒險家的煽動下，仍然發動了對美國的戰爭。

如今日本政治又走向了類似的平衡缺失格局，政治人物被野心驅使正煽起漫天野火，民粹聲浪高企，軍國主義的幽靈潛伏其中。高市早苗認為抱定美國大腿、有了特朗普背書就可以在印太為所欲為，但是特朗普並沒有保證，日本若挑起戰火，美國會坐視不理。

高市早苗雖然大獲全勝，日本卻因為此而又站到了懸崖之上。照此發展下去，日本會不會再次犯下歷史性錯誤，沒有人敢保證。若歷史再重演一次，不會有人再給它機會。