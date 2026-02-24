宏福苑長遠安置｜以溫度凝聚共識　以速度撫平傷痛

大埔宏福苑火災至今兩個多月，居民不論是入住過渡房屋、自行租住單位以至其他居所，同樣期盼長遠居住安排，重建屬於自己的一個家。根據政府以問卷方式收集的初步意願，超過八成居民認為最重要的是「速度要快」。這是為什麼當局上周六（2月21日）公布安排方案，承諾今年第三季可以發放收購業權的現金，以及「樓換樓」的居民可以第一批9月選樓，今年第四季入伙，其速度本身已很重要。



政府以「一戶一社工」以集意見，超過99%、共1,975戶回應，除了83%人認為速度要快之外，分別有47%人希望原區安置，以及照顧到全體大埔宏福苑業主。觀乎房委會及房協提供的單位，分別位於九龍灣盛緻苑、錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑、啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑，以及粉嶺百和路、觀塘安達臣道，沒有一個在大埔。距離較近的是粉嶺和錦田，遠的要到將軍澳和東涌。

這是因為大埔未來數年並沒有居屋項目。房委會將在大埔頌雅路西加建新居屋，提供合共1,500個單位， 並特意修改圖則設計，將頌雅路西改為與宏福苑單位面積相若的400多平方呎單位，惟最快也要到2029年、即三年後才入伙。居民若要「速度要快」，同時又希望留在原區，較可行的方法就是向政府出售業權，利用這筆現金在大埔自作安排。

香港測量師學會曾經計算，宏福苑未補價的單位每平方呎6,000元，已補價的8,000元，最終政府提出前者收購價每平方呎8,000元，已補價單位10,500元，亦即是高出了約三分一，相信可以在原區重置。當局沒有選擇立法收回業權，而是自願形式收購，溢價相信有利加快達成協議。又正如房屋局局長何永賢所說，收購價較頌雅路西居屋項目的呎價還要高，意味業主有金錢應付裝修和搬遷。從協助居民重建家園的角度來看，當局目前的收購價不無道理。

財政司副司長黃偉綸形容方案「提供多元選項，讓居民『有得揀』」，惟無可否認的是，居民並不可以選擇原址重建。宏福苑9%居民只接受原址重建，12%不接受任何政府收購業權方案。但原址重建如果用三年處理業權，一年半清拆，再以四年至五年多興建七棟樓，加起來是九至十年。當局可以「提速、提效」，壓縮流程、加快進度，但即使做到七年、八年，也遠遠不符合「速度要快」的絕大多數人的期望。

八成人盼望的盡快長遠安頓，和一成人堅持的原址重建，只能二擇其一，而若要說服「多數服從少數」，尤其是痛失家人的居民留在傷心地，也不太符合現實。但無論如何，相信沒有人不希望盡快收拾心情、重新迎接新生活。文明社會遵循「多數決」原則，本是無可厚非，惟只接受原址重建的100多個家庭的心理需求，也值得當局多花心力，考慮額外恩恤安排，耐心進行正向引導。

至於沒有受大火波及的宏志閣，也有住戶表示心裏難過，不想再重回舊地。副司長黃偉綸提到，若然宏志閣的業主能夠達成高度共識，同意政府收購業權，當局樂意進一步探討這個可能性。比起靜觀其變，政府如今既已公布七棟受災大廈的長遠安排，不妨以此主動接觸宏志閣住戶，協助他們凝聚共識，務求回應到大多數居民的需要。

黃偉綸估計收購七座業權開支是68億，宏志閣另外要多9億。由於原址清拆後將會興建公園或者社區設施，意味政府的成本不會透過發展物業來收回。但若能為居民帶來一些幫助，也是特區政府應有之義。財政司司長開源節流、制定《財政預算案》，本來就是為了應使則使，取之有道而用之於社會，為市民謀福祉。