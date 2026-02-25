美脅巴拿馬政府強奪長和港口　必須嚴防全球中資資產「破窗效應」

巴拿馬政府周一（2月23日）正式宣佈接管位於巴拿馬運河兩端原本由李嘉誠旗下長和集團持有的兩座主要港口，巴爾博亞港（Balboa Port）和克里斯托瓦爾港（Cristobal Port）。



法律工具掩蓋政治掠奪

根據周一刊登於巴拿馬官方公報的法院裁決，長和子公司——巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）自1997年以來運營的兩項「港口特許經營權」被宣告無效，必須停止經營。該裁決經公報發布後正式生效，即法律程序已完成，不得再行上訴。巴拿馬政府的公告還要求將員工調離PPC，且員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。當局隨後發布「行政接管令」，設定為期18個月的過渡期。在此期間，港口交由另外兩家航運集團旗下企業臨時運營，之後再通過公開招標確定長期經營者。

根據該「行政接管令」，隸屬於丹麥馬士基航運集團的馬士基碼頭公司（APM Terminals），將負責太平洋一側的巴爾博亞港；而隸屬瑞士航運巨頭地中海航運公司的地中海航運碼頭投資公司（Terminal Investment Limited TiL），將接管大西洋一側的克里斯托瓦爾港。負責過渡事務的阿爾貝託•阿萊曼•蘇維埃塔（Alberto Aleman Zubieta）表示，當局將制定新的國際招標模式，以引入「長期穩定的運營商」。

裁決背後充斥程序不公

至此，圍繞巴拿馬運河港口展開的博弈基本塵埃落定，即由廣泛意義上的中資（港資長和）以合法程序並遵從國際貿易規則在拉美收購和建設、持有的這筆最重要戰略資產，最終被巴拿馬政府打着「違憲」的旗號，不費分毫，生強硬吞。

早在1月29日，巴拿馬最高法院已經裁定，李嘉誠旗下香港長江和記實業旗下子公司所持有的港口特許經營合約「違憲」。理由是該合同對長和集團給予「過度且不成比例的利益」，損害國家財政收入。法院裁決過後，長和曾要求與巴拿馬政府展開談判，以便繼續運營兩座港口，並且將向總部設在巴黎的國際商會（ICC）提起仲裁，處理相關爭議。

特區政府也就此表示強烈不滿和反對，並召見了巴拿馬駐港總領事，批評巴方自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。我國外交部發言人在回應有關巴拿馬運河港口營運權的提問時也嚴肅指出，巴拿馬最高法院有關裁決罔顧事實，背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益；中國政府將會堅定維護中國企業的正當合法權益。

唐羅主義彰顯霸權復辟

然而，不管是當事方長和集團的要求，還是特區政府的態度，亦或是外交部代表中國政府的表態，都未能遏制住巴拿馬政府的侵吞行為。在本周一，當巴拿馬政府強行宣布接管長和的兩座港口之後，儘管長和集團、特區政府和中國政府再次強烈表態反對，但可以預料的是，巴拿馬政府撤回相關決定的可能幾乎為零。

為什麼原本合法的商業交易，正常運營了幾十年都沒有問題，現在卻突然「違憲」？為什麼巴拿馬政府敢如此赤裸裸冒犯中國，硬搶由港資持有的合法資產？答案無疑在美國身上；或者更準確地說，在美國特朗普政府身上。

特朗普政府視巴拿馬運河為美國在本地區最重要的戰略利益之一，由長和控制的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，正是他的眼中釘。數據顯示，經過巴拿馬運河的38%的貨物，都要經由這兩個港口處理。特朗普在競選第二個任期總統期間，就曾咒罵當初放棄巴拿馬的美國總統是「笨蛋」，聲稱要「奪回運河」。他在去年甫一上任，更對巴拿馬放下狠話，警告美國將採取一切措施「收回巴拿馬運河」，甚至不排除軍事手段。在特朗普作出上述表述之後，美國國務卿魯比奧和國防部長赫格塞思又先後訪問巴拿馬，向巴方施加壓力。

中國戰略佈局受到威脅

不難理解，面對美方步步施壓，長和才會在2025年3月，宣布以228億美元的價格出售全球43個港口資產（包括是次被巴拿馬政府強搶的兩個港口），結果引發軒然大波。

進入2025年年底前後，隨着特朗普最新版《美國國家安全戰略》出台、「唐羅主義」經由美軍綁架委內瑞拉總統馬杜羅一事問世，可見美國對外戰略正從全球主義向西半球收縮，並且全面加速對於南北美洲的控制。2026年1月底，受美國操縱的巴拿馬政府，就從中國手裏硬生生搶走了運河港口，無疑是向美國納「投名狀」。

巴拿馬運河港口被搶，對長和集團固然是一大損失，但影響更大的是中國在該地區的戰略利益。這兩個運河港口對中國非常重要。港口租約被收走，就意味着以後所有經過巴拿馬的船，都可能隨時被美國直接掐斷。而一旦被掐斷，或者中美貿易戰再起戰火，倘若美國不讓中國船通過或停靠，將會嚴重影響中國在南美的戰略佈局和投資利益。

實質反制嚴防破窗效應

更重要的是，它還代表着美國在該地區與中國進行戰略爭奪的一大勝利。以特朗普的貪婪和野心，難免食髓知味，將會繼續操縱盟友，作出更多侵害中國發展利益的行徑。目前有不少由中國資本控制的港口，如澳洲的達爾文港、秘魯的錢凱港、希臘的比雷埃弗斯港等等，都可能會面臨類似壓力。這並非危言聳聽，事實上，美國及其盟友從未停止採取相關行動，例如荷蘭政府就打着安全旗號，強行接管了原本由中資收購的安世半導體。

為避免美國操縱巴拿馬政府搶奪中國戰略資產的惡劣行為在海外形成「破窗效應」，以保護住中國在海外的關鍵戰略利益和投資不受損失，中國政府在外交回應的同時，還必須果斷出手，採取更嚴厲、更實質有效措施，對巴拿馬嚴厲回擊，才能遏制住這種危險趨勢。