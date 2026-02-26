財政預算案2026｜提早三年扭虧為盈　財政改革倒逼上路

新一份《財政預算案》周三（2月25日）發表，財政司司長陳茂波表示今個財政年度（2025/26年度）政府的整體收入較原來預算高294億，開支比原來預算低331億，加上發債實際所得較預算增加75億，令計及債券後綜合帳目由原來670億赤字轉為29億盈餘——比起原本預期的2028/29年度，提早了三年告別「財赤」。



若不計入發債，綜合帳目財政赤字為1,004億，仍然較去年預算的1,629億大幅減少，主要因為經營帳目收入較預算高321億，支出較預期少222億。陳茂波在立法會宣讀演辭時解釋，受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，印花稅及利得稅較原來預算合共增加近500億元。經營帳目在未來五個年度（2026/27年度至2030/31年度）將持續維持盈餘，只是非經營帳目因為基建開支處於高水平，中期而言仍然無望「轉盈」。

具體而言，非經營帳目在2026/27及2027/28年度的赤字預測雖然下調至1,000億以下水平，但2028/29及其後年度的赤字將維持在1,000億以上水平，較去年所預測的高。這將拖累綜合帳目的中期預測維持赤字，至2030/31年度為385億，按年持續收窄。

非經營帳目以往靠地價收入支撐，惟近年市道淡靜，政府賣地收入連續第三年維持在百多萬水平，疫情前千億收入的光景仿如回不去的從前。來年（2026/27年度）賣地收入預算進一步調低至180億——這一方面是務實之舉，反映財政司司長面對市況現實；而且也是財政收入的結構轉變，從以往依賴賣地收入到現在要另覓支持——發債。

北都和經濟民生工務工程的債券計劃借款上限，由原本合共7,000億元提升至9,000億，去年《財政預算案》計劃每年發債1,500億至1,950億，今年新一份加碼至2028/29年度高達2,200億元。坊間有謂「債冚債」，但即使政府發行更多較長期的債券，以讓現金流年期配合工程項目的資金需要，政府債務與本地生產總值的比率仍然只在19.9%，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。陳茂波強調「發債所得資金只會用在基建投資，不會用於政府經常開支」。

香港政府的財政紀律向來不用懷疑，更何況發債所得只要用得其所，基建工程符合成本效益，本質上就是投資未來。再者，政府向來把財政儲備存放在外匯基金，以賺取投資收入。投資收入單是去年就達3,300億元，創下歷史新高。其總資產既然超過4.1萬億元，遠超維持香港貨幣金融穩定的所面，陳茂波未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，足以說明公共財政之穩健。在「十五五」開局之年，以發債及投資收益兩個金融手段支撐社會發展所需，可謂突破以往的教條主義，更能做到投資未來、「應使則使」。

環顧各地，北歐、新加坡的主權基金透過投資，為公共服務及財政帶來重要支持，英國、新加坡等多地政府的發債比率亦超過本地生產總值的五成，重視長遠投資。以往賣地佔政府預算收入一成多至兩成，但最近三年跌穿一成水平，在新一份《財政預算案》更加萎縮到2.4%。這固然是資產市場受壓、經濟市道造成的客觀結果；但也可以說，形勢正好倒逼了香港公共財政改革，催生了理財新哲學，以更加積極有為的政策推動高質量發展。

庫房收入此消彼長的是印花稅將在2026/27年度破千億元，利得稅和薪俸稅亦穩定增長。這固然與整體經濟發展成正比增長，但同樣不可忽略的是，過去三年薪俸稅寬減上限一直收緊，由2022至23課稅年度的1萬元到上個課稅年度的1,500元。實際上這令愈來愈多低收入打工仔被納入稅網，高收入打工仔的繳稅額佔比由三成多、四成跌到最近的兩成多。

今年薪俸稅寬減上限重回3,000元，估計212萬名納稅人受惠，總算能減輕打工仔一點負擔。另外，1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率將由4.25%調高至6.5%，陳茂波形容為以「能者多付」原則開源。惟後者估計每年只涉及10億額外收入，對公共財政的影響有限，效果甚至不如去年收緊交通津貼、取消2,500元學生津貼等。基本免稅額及單親免稅額由13.2萬增加至14.5萬元、子女免稅額由13萬元加至14萬等縱然值得肯定，但對於基層以至中產家庭的幫助難言足夠。

近年時有人批評政府陷入結構赤字，但新一份《財政預算案》說明了本港的經濟韌力，不是沒有方法支撐財政，為積極有為的施政締造基礎。在這個前提下，讓能者多付、提升市民生活質素、創造更好的發展機會，實為財政司司長責之所在。