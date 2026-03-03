從委內瑞拉到伊朗　特朗普無法掩飾「美國的黃昏」

2月最後一天，美國與以色列聯合發起「軍事行動」，實際上就是對伊朗開戰。他們一方面轟炸伊朗核設施，另一方面針對最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）進行打擊。伊朗轟炸美國在區內的軍事基地以作回應，直接癱瘓了中東作為樞紐的國際航班。戰火在周末燃起，但時間明顯不足以讓環球市場消化，周一以來布蘭特原油價格急升，突破每桶80美元關口，美國道指、本港恒指等跌勢未止。如果四年前俄羅斯入侵烏克蘭可成參考，美國引發的這場中東戰爭可能意味今年餘下日子不容樂觀——更何況2026年才剛過了兩個月。



與俄烏戰爭的泥漿摔角相比，美國的軍事行動當然截然不同。美以出動的第一天就擊殺了哈梅內伊以及伊朗政府多名核心成員，部分民眾走上街頭慶祝，但單靠強大的空權與精準導彈，不一定足以推翻伊朗政權。更何況伊朗人口九千萬、民族意識強烈且地形複雜，一旦出現權力真空，絕對不可能帶來社會穩定。若然其政府體系崩潰，濃縮鈾物資、核武技術以至革命衛隊殘部也可能散落各處，使伊朗變成不可控的威脅出口。

由擄走委內瑞拉總統馬杜羅，到如此「斬首」自1989年以來一直掌握伊朗大權的最高領袖，特朗普不只驚震國際社會，而且再次粉碎了國際外交的底線。

以往即使在戰爭狀態下，也不會針對主權國家的元首進行打擊，保留停戰談判的可能。然而，特朗普由第一屆任內擊殺蘇萊曼尼到今次對付哈梅內伊，他毫不掩飾「合法性」問題。只要目標被其定義為「獨裁者」，行動即是正義——哪怕這個操作本身就是極其獨裁，由特朗普一人說了算。美國將國際社會帶回了弱肉強食的叢林法則，聯合國體系名存實亡。

表面上看，美國展現了無與倫比的軍事威懾力。但在銅幣的另一面，背後是對「美利堅治世」步向衰落的掩飾。觀乎從克林頓到拜登，冷戰結束以來每一任美國總統都深陷於遠方戰場的泥淖，耗費了數萬億美元與無數性命。特朗普深知美國無法承受另一場曠日持久的地面戰爭，因此他只能熱衷於所謂的精準打擊，憑藉空中優勢而不「落地」。

這種模式固然低成本而高震撼，實則卻是透過不宣而戰，而避免輸掉任何一場戰爭，更加是為了維護霸權而「絕地反擊」。兩場軍事行動的背景是其強硬要求歐盟承擔更多軍費，並且對格陵蘭主權虎視眈眈，令歐洲各國感到了前所未有的威脅。如果美國依然是二戰以來那個武林盟主，何以「和平委員會」被視為一場笑話，大西洋彼岸的盟友只以為他不甘失落了諾貝爾和平獎？

相比起表面上的「拍馬屁」，英國、加拿大、德國的領導人前後訪問北京，尋求在人工智能、綠色能源與貿易上深入合作，獨立於美國之外自強起來。對於擄走馬杜羅一事，歐洲領導人已公開譴責美國侵犯主權，然而行動極其成功，同時也膨脹了特朗普的軍事信心。而且控制了委內瑞拉的石油，等於主導了OPEC重大產量來源，因而更有底氣應付伊朗。其若能一併控制伊朗的石油生產與流向，美國等於成為全球能源霸權，擁有對抗任何能源戰的本錢。

油價因伊朗戰事暴漲，能源進口國如日本、中國和歐洲在油價飆升中貨幣貶值，美元匯率因而受惠反彈。美元「被動強勢」，讓特朗普手握石油與強勢貨幣雙重槓桿。然而，這種勝利可能是短暫且虛幻的。自關稅戰爆發以來，全球各國都在加速脫離對美國經濟與美元體系的依賴。特朗普無視國際法，根本原因在於其不再重視國際合作，那麼各國自然也沒理由繼續將美國視為可靠的盟友。

歐洲追求「自主獨立」的趨勢已不可逆轉，「全球南方」亦在尋求與中國更緊密合作。不論曾經如何主宰國際舞台，現在的美國事實上沒有本錢不求合作、只講實力。放棄整個世界的代價是各國紛紛尋求「獨立於美」，百年大變局既是多極化，亦會更加不可預測。香港自知要識變、求變，但變化恐怕會來得遠比所以為的更加深刻，更加顛覆。