伊朗不屈、歐洲不服　世界不像特朗普預期

伊朗專家會議選出已故最高領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖，向美國以至全世界表達的訊息再清晰不過——伊朗不會向霸凌勢力屈服。



美國2月28日與以色列聯手攻打伊朗，迅雷不及掩耳擊殺了最高領袖哈梅內伊。總統特朗普大概以為在一輪轟炸後，伊朗民眾會走上街頭推翻德黑蘭政權，甚至可能揮舞美國國旗，視這位失落諾貝爾和平獎的美國總統為人民英雄。然而他期待的畫面並未出現。一個星期過去，伊朗展示了軍事以至政治上的韌性，非但沒有俯首稱臣，在硝煙中更加選擇了以哈梅內伊的兒子繼位。

伊朗伊斯蘭革命後，霍梅尼沒有建立世襲體制。現年56歲的穆傑塔巴接任最高領袖，一方面是借助了哈梅內伊的餘威，在國難當前穩住大局；另一方面也是這個伊斯蘭政權對特朗普最旗幟鮮明的回擊。

以哈梅內伊之子回絕特朗普

當特朗普宣稱伊朗的新領導人必須得到美方批准，否則「活不久」，明顯以為可以用對待委內瑞拉馬杜羅政權的方式，隨意指定伊朗一個「合法領導人」，然後進行傀儡干預。然而伊朗不是委內瑞拉，特朗普對波斯民族心理以及其制度底蘊顯然無知。其憲政神權體系包括了由88名神職人員組成的專家會議，還有憲法監督委員會確保權力過渡在認可圈子內完成。穆傑塔巴不只是哈梅內伊的兒子，而且可以駕馭革命衛隊，防範政權如骨牌般瓦解。

他長期以來非常低調，從未擔任過政府公職。然而美國情報顯示，穆傑塔巴在伊朗政權內部被視為「精明且強硬」的人物，多年來在幕後發揮着巨大的影響力。可見特朗普預期的權力更迭並未出現，反而激發了領導層槍口對外的團結。即使是原本對哈梅內伊有微詞的溫和派，在美國赤裸裸的霸權威脅下，更傾向站在新領袖的背後予以支持。

白宮或許以為即使沒有內部鬥爭，還有人民上街造反。美軍發出的所謂「安全警告」等於暗示如果德黑蘭政權不被推翻，伊朗沒有一人是安全的。但當百多名學生在炮彈下喪生，醫院遭受美國和以色列空襲，伊朗人感受到的是同胞被無辜犧牲，失去的甚至可能是朋友的朋友。

炮火傷及無辜美國眾叛親離

美以聯軍空襲的目標已經擴展到油庫，德黑蘭與鄰近大片土地淪為火海，民居與商店不是爆炸就是焚毀，到處被濃煙籠罩。伊朗當局提醒民眾，油庫遇襲釋放的物質對人體有害，最好留在室內暫避。那個口口聲聲說要「解放」他們的國家，實際行為卻是在令更多伊朗人受害，切身的感受是晝夜活在炮火之中。

特朗普的橫行霸道不但無法逼使伊朗屈服，就連美國的傳統盟友也感到不安。西班牙成為了「反美」的先鋒，首相桑切斯強調「反對戰爭並非支持伊朗政權，而是捍衛和平」。一向謹慎的瑞士也公開指責美以行動「違反國際法」，反映了歐洲不願再為美國自私自利的行徑「埋單」。

這場軍事行動「低成本、高震撼」，但沒有應聲倒下的伊朗政權，反而暴露了美國的真實面目。特朗普以為可以憑藉空中優勢為所欲為，在中東批出一個「特許經營權」。然而伊朗沒有崩潰，油價卻在飆升；盟友沒有追隨，美國堪稱眾叛親離。這場戰爭一旦拖延下去，最終證明的不是美軍所向披靡，而是那個曾經呼風喚雨的美國現在不過是一個的失控惡霸。「拳頭硬不等於道理硬」，外長王毅在北京的一句話，成為了對美國這場胡亂的最好評價。