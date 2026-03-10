拒絕「女神」加冕　回歸「女性」本色

當「婦女節」被鮮花、禮物與促銷廣告包圍，我們是否還記得，它並非一場饋贈，而始於一場吶喊？從1908年紐約街頭女工爭取「麵包與玫瑰」的罷工，到今日全球各地女性持續為平等薪資、身體自主與免於暴力而走上街頭，這個節日的內核始終是抗爭——在法國、土耳其、西班牙，女性以「國際婦女權益節」之名集會，聲援戰火中的女性，爭取同工同酬；在內地，一場「正名」運動在網絡蔓延，抵制「女神節」消費，商場標語轉向「祝女性掙大錢」的切實祝願；在香港，婦女團體與社福機構則聚焦在地議題，為散工與家庭照顧者爭取實質支持。這些看似不同的行動，實則共享同一內核——讓「婦女節」回歸其作為權利與尊嚴抗爭紀念的本質。



深圳商場外的婦女節標語被網上稱為「典範」。（小紅書圖片）

「婦女節」已被消費主義重塑

「婦女節不是媽媽過的節日嗎？」——「婦女」一詞，在過去的中文語境中，常常與「不修邊幅的家庭婦女」形象聯繫到一起。近年來，資本又將「婦女節」包裝成「女王節」、「女神節」、「女生節」，當「鮮花」、「禮物」、「商品打折」、「組織男性員工『慰問』女性」成為婦女節的慣例，就會有人質疑「為什麼男性沒有專屬節日」、「女性享受的優待太多了」。

婦女節，似乎淪為一場甜蜜的消費狂歡。資本將女性捧上神壇，將其喻為精緻、美麗、理應被奢侈品豢養的金絲雀，卻抽走了那個堅硬、熾熱、充滿抗爭與憤怒的歷史內核——婦女節並非起源於任何「饋贈」，而是誕生於漫長的剝削、忽視與不公。婦女節的全稱是「國際勞動婦女節」，我們所紀念的，是女性掙脫「低人一等」的依附地位，走向社會，爭取擁有平等的「人權」和「人格」的第一步——獲得一份與男性同等待遇的工作。

平等仍未實現抗爭仍須繼續

20世紀初，在工業化的浪潮下，美國女性勞工長期遭受嚴重剝削，薪資極低且工作環境危險。1908年3月8日，近15,000名美國紐約紡織與服裝女工走上街頭，進行大規模罷工與遊行，抗議極低薪資、惡劣工作環境及日均長達16小時的超負荷工時。她們要求縮短工時、增加工資以及女性投票權，並喊出「麵包與玫瑰」（Bread and Roses）的口號，即爭取基本生存保障、尊嚴與生活品質的權利。67年後的1975年，聯合國正式將3月8號定為「國際婦女節」，成為全球性紀念日。

在麵包與玫瑰的聲浪中，大洋彼岸的中國，同樣的覺醒正在發生。從維新志士對「廢纏足、興女學」的疾呼，到五四運動中將「婦女解放」視為民族新生的關鍵，中國女性掙脫枷鎖的旅程，與世界浪潮共振。

如今的女性能往上走，是踩在了勞動女性先輩用無數吶喊和抗爭鋪就的階梯上，我們擁有教育的機會、工作的權利、不依附於婚姻與家庭的自由。然而，階梯之上，遠非坦途。女性的抗爭從未停止，同工同酬的數據落差、求職簡歷中的隱性性別篩選、職場中的騷擾與偏見、母職懲罰的職業折價、催婚催育的價值綑綁⋯⋯這些時刻提醒着女性，平等遠未實現，抗爭仍須進行。

抵制消費倒逼商家更改思路

不同於消費主義的包裝，法國將3月8日命名為「國際婦女權益節」——不是慶祝女性節日，是爭取女性權利和平等，她們堅守着捍衛婦女權益的戰場，延續着那場「麵包與玫瑰」的抗爭。今年3月8日，包括法國、土耳其、西班牙在內的多個城市的女性走上街頭，紀念國際婦女節，要求更好的性別專屬醫療保健服務，要求同工同酬，並呼籲終止中東戰爭，聲援烏克蘭、伊朗、加沙等地受戰爭影響的女性，抗議戰爭中的性別暴力。

而在中文互聯網世界，一場「正名」浪潮在社交媒體與公共空間展開。許多女性堅持使用「國際勞動婦女節」或「婦女節」的全稱與本名，社交媒體上出現「婦女節不消費名單」，呼籲女性主動抵制使用「女神節」、「女王節」或不當宣傳語的品牌，形成輿論力量試圖倒逼商家更改宣傳思路——「這本就是勞動者爭取權益設立的節日」、「不要只允許自己作為消費者慶祝女性身分」。如今，淘寶、京東等大型平台已使用「38節」替代之前的不當稱呼。

如今，不僅「三八」、「八婆」等貶抑屬性的詞匯逐漸淡去，全國多地商場、城市地標的營銷策略亦發生了顯着變化。過去充滿「粉紅泡泡」的浪漫化、物化口號，被更樸素、有力、聚焦女性自身價值的標語取代。深圳商場大屏投影着：「祝深圳女性掙大錢」、「她能拒絕回答女性如何平衡工作與家庭」、「30歲可以未婚未育，60歲可以重啟人生」，不僅精準切中城市調性，更回應着當代女性對經濟自主、職業平等與人生選擇自由的核心訴求——從「被贈予祝福」轉向「自我實現的宣言」。

香港社區倡議仍待社會響應

與轟轟烈烈的內地的標語革新和法國的街頭運動相比，香港的婦女節紀念顯得更加務實。​ 本地的婦女團體、工會及社福機構，則選擇在這一天舉辦聚焦於在地而具體的議題。例如，香港婦女勞工協會舉辦「三八婦女節婦女發聲記者會」，便將鏡頭轉向了散工女性、家庭照顧者等群體，揭示其因工時不穩、收入過低及社會支持不足而陷入的困境。

香港社會創投基金與渣打銀行聯手啟動「一日實習生企劃2026」，旨在為因家庭責任而離開職場的女性照顧者開拓新的工作機會，吸引超過350名女性照顧者報名。港交所慈善基金則宣布啟動「照顧者關懷計劃」，並將撥款加碼至5,000萬港元，計劃從社區支援、企業政策及公共政策層面，希望全方位提升照顧者的身心健康。

婦女節的意義，在全球化與本地化的雙重脈絡下呈現出複雜的圖景。從紐約街頭的「麵包與玫瑰」，到法國街頭的搖旗吶喊，再到內地互聯網上的話語抗爭與香港社區裏的務實倡議，其核心始終圍繞着對平等、尊嚴與自主的追求。紀念「三八」，最終是為了終結所有使「三八」成為貶義詞的社會偏見與結構不公。這條從歷史中延伸而來的道路，仍需千千萬萬女性們用腳下的每一步，再拓寬一點。