美伊戰爭｜美軍誤炸伊朗小學　理由過時傲慢依然

美伊戰爭持續，美國所為也不斷遭到全球質疑。《紐約時報》報道，美軍初步調查顯示，由於使用過時數據，導致軍方於2月28日誤炸伊朗南部米納布一所女子小學，造成至少175人死亡。這一結果直接推翻美國總統特朗普暗示伊朗才是罪魁禍首的說法。事實上，美軍已經不是首次以「過時」解釋「誤炸」，這種決策失誤也不是技術問題，而是植根於骨子裏的政治習慣——草率，但代價卻總是由其他國家來承擔。



1999年5月7日深夜，在「北約」插手科索沃戰爭、轟炸南斯拉夫期間，美軍B-2轟炸機也曾誤炸位於塞爾維亞新貝爾格萊德的中國駐南斯拉夫大使館，導致三名中國記者死亡，另有數十人受傷。當時華盛頓解釋，由於美國中情局和國家地圖局使用了「過時地圖」，而中國大使館距離原定轟炸目標南斯拉夫軍事總指揮部只有約180米、距離南斯拉夫聯邦軍需供應採購局只有約300米，加上有關建築物的大小形狀都十分相似，從而導致美軍判斷失誤。事件引發中國最大規模的反美示威活動，時任美國總統克林頓更就事件致歉。

那是人類進入數碼時代的前夕，美國使用了「過時地圖」，給無辜的中國人民帶來傷痛；但在人工智能技術成熟、而且美軍擁有最先進的監控網和演算法的今天，「過時數據」的悲劇卻在伊朗領土重演。這已無法用簡單的「失誤」來解釋了。科技會進步、資料會更新，但美國對待他國主權的蔑視，從未改變；所以在五角大樓的兵棋推演當中，除了美國的地緣利益之外，他國人民的性命、財產、尊嚴，都可以被精密儀器忽略不計。

拉長歷史視角觀之，這種傲慢所造成的決策失誤，已經成了根植於骨子裏的政治習慣——草率。2003年2月5日，時任美國國務卿鮑威爾以一個管裝有白色粉末的小試管，咬定伊拉克正在研製化學武器；同年3月20日，美英聯軍以此為由，在沒有聯合國授權的情況下，出兵伊拉克。一打就是八年，推翻了復興黨的統治，也俘獲並處死了最高領導薩達姆，但從來沒有找到所謂的大殺傷力武器；而被美國扶持的馬利基政權，直到2014年也未能獲得廣泛伊拉克人民的認同，反而導致派系衝突、一片混亂，而且催生極端主義。

曾經孕育波斯文明的伊朗，如今之所以陷入經濟衰退、社會動盪、政權搖搖欲墜的邊緣，同樣和長期被美國及其盟友的圍堵和孤立政策息息相關，早就被剝奪了正常發展的權力。美國把中東攪得天翻地覆，又無視地緣政治常識，主導「北約」這個軍事聯盟在過去30年內五度向東擴張，最終惹得俄羅斯反撲，在2022年2月24日揮軍烏克蘭，導致數十萬人傷亡之餘，更引發難民危機、推高全球通脹，而戰事至今仍然陷入膠着。

這些連環錯誤顯示，美國的外交思維已經徹底軍事化——它不再相信外交斡旋的細膩、不再主張多極世界的多元，而是迷信武力的「快刀斬亂麻」，處處展現一種「手中有錘子，眼中皆釘子」的粗暴。當別國出錯，美國揮舞制裁大棒；但當美國出錯，世界只能等來一句「過時」。這種「美國永遠正確」的雙重標準，正是當今國際秩序失序的病灶。

歷史是一面鏡子，它記錄了巴格達被攻佔後的殘垣，也見證了北約東擴後的混亂。無論是1999年貝爾格萊德的硝煙，還是今日伊朗米納布小學的血淚，都在無聲地控訴：一個失去道德約束和自我反省能力的強權，本身就是全球秩序中最大的「不穩定因素」。這種霸權慣性，使得美國已然喪失作為大國最為基本的能力，根本無法感知他國的痛苦、無法尊重他國的權利。但願歷史賬本，從來不會「過時」。