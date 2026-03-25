美國信譽坍塌　世界重新抉擇

國際秩序的穩定與公正，關乎世界和平，關乎各國的生存發展，關乎人類共同命運。曾幾何時，美國憑藉超強國力，被國際社會視作國際秩序的主導者與維護者，給其它國家帶來發展和機遇，即便其行事帶有霸權色彩，各國仍默認其維繫規則的角色。然而時過境遷，如今特朗普治下的美國已完全不同。



美國從秩序維護者變為破壞者

挑起對全球一百多個國家的關稅戰，威脅要吞併屬於盟友丹麥的格陵蘭島，聲稱要把加拿大變成美國的「第51州」，以縱容和支持販毒為名派兵突入委內瑞拉首都抓捕委內瑞拉總統馬杜羅並將之押送到紐約受審，和以色列聯手發動對伊朗的大規模軍事入侵行動並炸死包括最高精神領袖哈梅內伊......特朗普正以不可思議的瘋狂，全方位撼動着戰後國際秩序的根基，《紐約時報》甚至發出了「特朗普會否將美國變成一個流氓國家？」的疑問。

戰後很長一段時期，美國主導搭建了聯合國、世貿組織等國際機制，構建起一套以自身利益為核心的國際秩序框架，即便「霸權」飽受詬病，卻仍維持着基本的規則底線。但近年來，美國卻徹底拋棄責任擔當，將單邊主義、霸權霸凌凌駕於國際規則之上，成為國際秩序的最大破壞者，嚴重動搖了全球多邊治理根基，讓全球秩序正變得支離破碎。

在國際組織與多邊機制層面，美國動輒「退群毀約」。尤其在特朗普兩次執政期間，美國無視全球共同利益，頻繁退出聯合國人權理事會、巴黎氣候協定、伊核協議、中導條約等多個關鍵多邊機制。更長期拖欠聯合國會費，截至2025年底，拖欠金額已超10億美元，嚴重阻礙聯合國正常運轉。

在經貿領域，美國徹底背棄原本主導的自由貿易原則，高舉「美國優先」大旗，大搞貿易保護主義。無視世貿組織規則，隨意對多國加徵高額關稅，挑起貿易摩擦；打壓他國科技企業，濫用出口管制、制裁手段，破壞全球產業鏈供應鏈穩定。無論是對盟友歐盟、日本，還是對發展中國家，美國都隨意將經貿問題政治化，讓全球貿易秩序陷入混亂。

在地緣政治與安全領域，美國更是四處煽風點火，製造衝突動盪。無視他國主權，在中東、拉美等地挑起軍事衝突，甚至公然斬首主權國家的領導人，導致地區局勢持續緊張，無辜人民遭受戰火；對盟友也極盡利用，動輒威脅撤軍、制裁，將盟友當作盤剝對象和地緣博弈的棋子。

特朗普反覆無常重創美國信譽

特朗普奉行極端利己主義，外交決策全憑個人喜好，反覆無常，甚至創下「前一分鐘表態、後一分鐘推翻」的鬧劇，讓各國無不紛紛叫苦，無所適從。

比如，在北約防務分擔問題上，他一會威脅撤軍、逼迫盟友增加軍費，一會又態度軟化。對中東盟友，他一會承諾軍事保護，一會又威脅單方面撤軍。在經貿談判中，他是出爾反爾，談判桌上剛達成共識，轉頭就撕毀協議，加徵關稅。

尤其在伊朗問題上，他這邊還在和伊朗進行談判，那邊已經開始着手發動戰爭「斬首」伊朗最高領袖。這種毫無契約精神的做派，讓國際社會徹底失去信任，就連加拿大、德國、法國、英國這些核心盟友，都對其深感失望。歐洲安全專家直言，特朗普是破壞國際秩序的「大鐵球」。

美國國內民眾也極度反感，甚至創造出「TACO」（代指特朗普式瞬息萬變的外交表態）一詞來嘲諷政策亂象。美國政治新聞媒體Politico聯合英國民調機構Public First發布的一項權威民調，直觀印證了美國信譽的崩塌。調查覆蓋加拿大、英國、德國、法國四大美國傳統盟友，總樣本量達10,289人，結果顯示：四國民眾對美國的反感與不信任感持續飆升，普遍認為「美國不僅強大，而且變得極不可靠」；其中，加拿大有48%的受訪者認為應減少對美依賴，德國超四成民眾認為中國比美國更靠譜，認為中國更值得信賴的民眾比例在四國均呈持續上升趨勢，有不少受訪者直言「21世紀更可能屬於中國而非美國」。

這份民調雖反映的是民眾感受，卻折射出全球民心所向：美國早已不是那個讓人放心的大國，其霸權行徑甚至連盟友多已經忍受不了，看不下去。

中國成為全球秩序「定海神針」

與美國的朝三暮四形成對比，中國始終保持超強戰略定力，言行一致、始終如一，成為動盪世界的「定海神針」。中國領導人多次在國際場合表態：「中國將始終做國際秩序的維護者，堅持走合作發展的道路」、「世界命運應該由各國共同掌握，國際規則應該由各國共同書寫，全球事務應該由各國共同治理」。

中國也始終恪守聯合國憲章，積極參與聯合國各項事務，足額繳納聯合國會費，支持聯合國在全球治理中發揮核心作用；在氣候變化、反恐、維和、人道援助等全球性議題上，中國主動擔當、積極作為，派出維和人員數量居聯合國安理會常任理事國首位，為全球和平穩定貢獻力量。

面對美國逆全球化、搞貿易保護主義的逆流，中國堅定不移推進高水平對外開放，推動共建「一帶一路」高質量發展，搭建全球共享的合作平台；積極維護世貿組織規則，推動多邊貿易體制改革，反對貿易霸凌，助力全球經濟復甦。在全球經濟低迷、供應鏈受阻的背景下，中國始終堅持開放合作，為經濟全球化注入強勁動力，守護全球經貿秩序穩定。

無論中東衝突、俄烏戰爭，還是其他地區熱點問題，中國始終秉持客觀公正立場，呼籲停火止戰、和平談判，從不煽風點火、不謀取私利。這種沉穩克制、負責任的態度，與美國形成天壤之別。國際社會社會也都看在眼裏。

越南國家主席蘇林在日前舉行的中越「3+3」會晤中就明確評價，中國是「動盪世界的中流砥柱」，這一評價絕非客套，而是越南在與中美長期交往中得出的真切感受。作為與中美都有深度交往的國家，越南深刻體會到美國的反覆無常與中國的守信篤定，這種認可代表了廣大發展中國家的共同心聲。

美國知名經濟學家傑弗里·薩克斯（Jeffrey Sachs）也多次公開指出，中國始終堅持和平發展，是全球穩定的重要力量，而美國才是國際秩序的破壞者，是製造全球分裂的推手。

從信譽崩塌的美國，到擔當盡責的中國，國際秩序主導力量的轉變，是歷史的選擇，更是人心的選擇。如今的美國早已褪去「秩序守護者」的外衣，淪為國際秩序的破壞者、全球穩定的亂源；與之形成對比的是，中國堅守多邊主義初心，以超強戰略定力扛起了捍衛公正合理國際秩序的大旗，用實打實的行動贏得全球信任，逐步成為當之無愧的國際秩序捍衛者。