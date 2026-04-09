特朗普是美國盟邦體系的掘墓人

美伊戰火瀕臨升級的最後關頭，據報在中國的努力斡旋之下，雙方終於同意停火兩周並展開談判。此前一再發出「最後通牒」的美國總統特朗普被嘲諷TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮），而美國此仗也被認為是徹頭徹尾的戰略挫敗，誓將動搖霸權體系的根基。



如果問是哪些因素構成了美國戰後霸權的基礎，「盟邦體系」絕對是其中最關鍵、最無法移除的因素。藉助二戰反法西斯同盟契機，以當時超強的實力為基礎，以美國為核心的盟邦體系在戰後逐步成型，成為維繫其全球霸權的核心支柱。這一體系以軍事同盟、經濟合作與政治協作為框架，覆蓋歐洲、亞太、中東等關鍵區域，通過北約、美日同盟、美韓同盟等機制，將數十個國家綁定在美國的戰略軌道上。歷任美國政府均將維護這一體系視為外交核心，即便在冷戰結束、全球格局演變的背景下，盟邦體系的核心地位也從未動搖。然而，特朗普徹底打破了這一格局。

盟邦體系崩塌

美國空前孤立

2026年2月28日，美國聯合以色列對伊朗發動軍事行動，這場衝突成為檢驗特朗普時代美國盟邦體系凝聚力的 「試金石」。對比歷次美國主導的大規模戰爭，參與盟友國家數量的斷崖式鋭減，凸顯了這一體系的崩塌趨勢。

朝鮮戰爭時期，以美國為首的「聯合國軍」共糾集了16個國家的軍隊，另有5個國家提供醫療、後勤等支援，形成了龐大的同盟陣營。越南戰爭中，美國雖未組建正式同盟，但獲得了韓國、泰國、澳洲等多個國家出兵或物資支持。2001年阿富汗戰爭，北約及非北約盟友共20餘個國家參與，英國、德國、法國等核心盟友均派出部隊，形成反恐同盟。2003年伊拉克戰爭，儘管面臨國際社會爭議，仍有英國、澳洲、波蘭等10餘個國家明確參戰，其中英國、澳洲作為核心盟友直接出兵，構成戰爭的重要支撐。

反觀2026年伊朗戰爭，除了和美國一起挑起戰爭的以色列，全球範圍內幾乎沒有國家為美國提供實質性軍事支持——既無其他國家出兵協助，也無大規模物資援助。

西班牙、意大利、瑞士等歐洲國家率先明確拒絕美國的戰爭支持要求。西班牙政府公開譴責美國對伊朗的打擊行動，強調「反對單邊軍事行動，主張以外交途徑解決爭端」，拒絕提供任何軍事協助；意大利雖為北約成員國，但明確表示「不會捲入這場與自身核心利益無關的衝突」，僅承諾提供人道主義援助，拒絕參與作戰行動；瑞士拒絕美國軍機使用其國內的軍事基地打擊伊朗。

北約內部的分裂更為明顯。面對美國的作戰請求，北約成員國普遍保持中立，僅少數國家表示「可提供非作戰支持」，絕大多數國家拒絕參與任何軍事行動。

特朗普對此極度不滿，多次公開抱怨北約「形同虛設」，甚至威脅解散北約。除北約外，特朗普還點名批評英國、日本、韓國、澳洲等核心盟友：指責英國「在關鍵問題上立場搖擺，未能履行盟友義務」；抱怨日本、韓國「長期依賴美國的安全保護，卻不願付出相應代價，此次戰爭中毫無實際支持」；痛斥澳洲「看似親密，實則關鍵時刻靠不住，未提供任何海軍協助以打通霍爾木茲海峽」。這種「眾叛親離」的局面，讓美國在伊朗戰爭中陷入「孤軍奮戰」的困境。

瓦解並非突然

單邊主義冒進

美國盟邦體系的瓦解並非突然發生，而是經歷了長期積累。盟邦體系的裂痕最早可追溯至小布殊時期。2003年伊拉克戰爭，美國繞開聯合國安理會，單方面發動戰爭，遭到法國、德國等「老歐洲」國家的強烈反對，雙方矛盾公開化，盟邦體系首次出現明顯裂痕。儘管戰後美國通過經濟與政治手段暫時維繫了同盟關係，但分歧的種子已經埋下。

特朗普第一任期，這一裂痕進一步擴大，尤其是與法國、德國關係破裂。特朗普對德國實施貿易制裁，加徵鋼鐵、鋁產品關稅，凍結對德軍事合作項目，導致德美關係降至冰點。馬克龍則多次公開批評特朗普「善變、不尊重盟友」，強調「盟友不是附庸關係，歐洲必須堅持戰略獨立性」。2018年，法國總統馬克龍在一戰結束百年紀念活動上呼籲建立「歐洲軍」，以應對來自俄羅斯等國的威脅，強調「歐洲不能全然依賴美國保護」。德國總理默克爾公開支持馬克龍的提議，稱「歐洲必須將命運掌握在自己手中」。

特朗普第二任期，盟邦體系裂痕進一步加重。特朗普的單邊主義政策進一步激化了盟友矛盾。特朗普不僅威脅解散北約，還對多個盟友實施關稅制裁。他甚至公開揚言要「獲取格陵蘭島」，不排除使用軍事手段，引發丹麥、格陵蘭島的強烈反對；還聲稱要把加拿大變成美國的「第51洲」。這種以鄰為壑的政策，讓美國徹底失去盟友的信任，盟邦體系從「利益共同體」淪為「利益衝突體」。

2026年1月，加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表重磅演講，直言「基於規則的國際秩序正在消亡」，呼籲全球中等強國「放棄順從能換取安全的幻想，走自己的路」。他明確指出，大國正在將「經濟一體化」當作武器，而美國等霸權國家的脅迫行為，讓中等強國必須建立新的聯盟架構。卡尼的演講並非個例，而是全球中等強國的集體覺醒。因為美國的原因，加拿大、澳洲、韓國、歐盟等國家和組織紛紛調整外交政策，加強與其他國家的合作「購買保險」，逐步減少對美國的依賴。

利益同盟失衡

全球格局巨變

美國盟邦體系的瓦解，核心源於特朗普的「美國優先」單邊主義政策，以及盟邦體系自身利益共同體屬性的失衡。這兩大因素相互疊加，最終導致體系崩塌。

特朗普的「美國優先」政策，本質是將美國利益置於全球利益之上，以犧牲盟友利益為代價維護美國霸權。而美國盟邦體系之所以能長期維繫，核心在於其「利益共同體」屬性——盟友依賴美國的軍事保護保障自身安全，同時從美國主導的經濟體系中獲得發展收益。然而，特朗普打破了這一平衡，讓美國從 「保護者」、「賦能者」 轉變為 「剝奪者」、「威脅者」，導致盟友與美國的利益從一致走向衝突。

在安全層面看，美國曾經是盟友的安全保護傘，但特朗普的政策卻讓盟友感受到安全威脅，他多次威脅退出北約、削減對盟友的軍事保護，讓盟友對美國的軍事意圖產生懷疑。同時，美國在伊朗戰爭中不顧盟友利益，單方面發動戰爭，讓盟友意識到「美國的安全保護不可靠，甚至可能帶來風險」。美國退出《巴黎協定》、《伊核協議》等國際條約，讓盟友對美國的政治信譽產生懷疑。當美國不再是可靠的政治夥伴，反而成為不穩定的源頭，隨着這種 「安全依賴」 的瓦解，盟友自然會疏遠美國，尋求新的合作路徑。

在經濟層面，美國曾經是盟友的「經濟賦能者」，通過貿易優惠、技術轉讓等方式幫助盟友發展。但特朗普的「美國優先」政策，讓盟友成為美國經濟利益的「犧牲品」。他對盟友加徵關稅、實施貿易制裁，限制盟友商品進入美國市場。當美國無法再為盟友提供經濟紅利，反而開始剝奪其利益時，盟友與美國的矛盾必然激化，最終走向對立。

二戰後建立的美國盟邦體系，是美國全球霸權的核心支柱。然而，特朗普以 「美國優先」 為核心的單邊主義政策，打破了這一體系的平衡，讓美國失去盟友的信任與支持，更讓美國的全球影響力大幅衰退。特朗普作為美國盟邦體系的掘墓人，不僅損害了美國的長遠利益，也給全球格局體系帶來深刻變革，成為全球百年未有之大變局的其中一個主要推力。