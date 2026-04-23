請繼續為「無煙香港」加把勁！

英國通過全新禁煙法案，永久禁止2009年起出生者購買香煙。同樣銳意打造「無煙世代」的醫務衞生局局長盧寵茂，早於2023年向公眾諮詢是否贊成禁止特定年齡人士買煙，相信當局定會繼續加緊禁煙步伐。然而，「禁煙」從來不只是公共衞生範疇下的「健康願景」；正在召開的大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，便揭示了隱藏在煙霧背後的制度漏洞——控煙的法例缺位和執行死角，極可能就是誘發災難的導火線。



香港控煙水平走得較前

港府持續加大禁煙力度

無可否認，香港的控煙水平在亞洲範圍內已較為領先。自1960年代起，香港便以「防火」為初衷提倡禁煙；到1982年通過《吸菸（公眾衛生）條例》後，又從公共升降機到交通工具逐步建立了「非吸煙區」。2006年，特區政府擴大禁煙範圍；2009年引入定額罰款。當局多管齊下，每日吸煙人士比率已由1982年的23.3%，大幅下降至2023年的9.4%。

盧寵茂出任醫務衞生局局長後，持續加大禁煙力度。為實現「無煙香港」願景，2025年9月通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，自2026年1月1日起，將違例吸煙罰款由1,500元倍增至3,000元，禁煙區範圍也進一步擴大至指定處所的出入口三米範圍（包括幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心），全港亦新增超過3,000個禁煙地點。新例又規定，自今年4月1日起，任何人不得在公眾地方管有指明另類吸煙產品。

相關禁煙法例嚴格了，衞生署控煙酒辦公室的巡查也頻密了。4月22日，盧寵茂回覆民建聯立法會議員陳學鋒書面質詢吸煙檢控情況時表示，控煙酒辦於今年第一季就有關吸煙罪行共巡查11,699次，並就違例吸菸行為發出2,198張定額罰款通知書和15張傳票，而2025年第一季則巡查7,687次，發出3,161通知書和11張傳票。

控煙必須整個政府協力

地盤工人吸煙百密一疏

醫衞局致力禁煙，但控煙工作必須整個政府共同協力，否則難免百密一疏。據《吸煙（公眾衞生）條例》，地盤的室內區域現已禁止吸煙，但地盤室外區域，如建築物外牆工程未在此列。這使得外墻維修等工程成為工人吸煙的「灰色地帶」，連相關政府部門也不知如何管理。宏福苑大火獨立委員會聽證會披露，居民屢次投訴地盤工人吸煙，但管理公司的高級管理人員根本沒有正視；而勞工處巡查17次均無發現，又指工人吸煙並沒有違反職安條例，最後轉交消防處，惟消防處同樣以「工地禁煙不屬職權範圍」為由拒絕跟進。

經此慘痛教訓，政府亡羊補牢，擬修例地盤全面禁煙，包括修訂《吸煙（公眾衞生）條例》將地盤如巴士站般劃為禁煙區。值得一提的是，是次修訂與以往偏重個人處罰的邏輯不同，核心轉向對承建商（團體）的嚴厲問責，例如建議修訂《建築地盤（安全）規例》，若承建商未能採取合理步驟防止吸煙（如地盤遍布煙頭而未清理），一經定罪，最高可處以40萬元罰款；若因疏忽引發重大職業安全風險，據現有《工廠及工業經營條例》一般責任條款，罰款更可高達300萬元及監禁6個月，僱員可處罰款15萬元及監禁6個月。

不過，地盤禁煙的成敗，除了嚴密的法律條文，也必須顧及法律在現實空間中的可操作性，防止禁煙規定產生監管漏洞。正如宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康提醒，普通法下法庭對證據要求高，政府舉證責任龐大，不難預料辯方將會提出大量理由抗辯，建議當局應用科技等新方法執法；委員歐陽伯權亦關注，修例後仍需發現有人吸煙才能執法懲罰。

堅定意志打造無煙世代

衝破藩籬剷除煙霧隱患

當然，若要打造真正「無煙城市」，相較於「吸煙後」的監督，「吸煙前」的預防更要下苦功夫。2021年的調查顯示，本港有7.4%中一至中六學生曾經吸煙。由於吸煙行為往往始於青少年階段，部分國家已將法定購買煙草產品年齡提升至20歲甚至更高，甚至立法禁止向新一代出售香煙。例如英國國會，剛於4月21日通過全新禁煙法案，當中包括永久禁止向2009年起出生人士出售香煙，希望藉此打造「無煙世代」，長遠減輕公共醫療負擔。

特區政府當然沒有落於人後，當下也正在密鑼緊鼓探討長遠全面禁煙的未來路向。早在2023年7月，醫務衞生局就控煙策略諮詢公眾時，已提出「保護新一代免受煙草禍害」的重點策略。2024年6月，諮詢結果出爐，有多達78.1%贊成「禁止任何人向合法年齡以下人士提供煙草產品」，還有74.6%贊成「禁止任何合法年齡以下人士管有煙草產品」。當時盧寵茂已表明，禁止向某日期後出生人士售賣煙草將是「終極手段」，但考慮到各地推行時爭議較大，需要長時間討論和執行，預計於2026年後提出下一步措施。

無可否認，「禁煙」牽涉多方利益藩籬，確實面對極大阻力。新西蘭最早於2022年6月通過類似法案，但阻力太大，現任總理拉克森（Christopher Luxon）自2023年上任即告廢除。不難預見，倘若特區政府提出同類方向，同樣將會面臨不少反彈與博弈。然而，控煙是關乎城市發展的嚴肅防線，而非擄獲民意的溫和倡議。面對利益藩籬，特區政府更應拿出破釜沉舟的魄力，才能徹底剷除煙霧隱患，為下一代築起最安全、最健康的防護牆！