行政主導不是「行政霸道」　議員一票並非「無關痛癢」

4月29日，立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》——這本是行政立法關係展現高效協作、共謀發展的正面時刻；然而，對於有立法會議員就發債規模、撥款機制及轉撥外匯基金盈餘等措施提出質疑，財政司司長陳茂波斥其「危言聳聽」，甚至表明個別議員的投票意向對他而言「無關痛癢」。這種高度對立的辭令，不但無助消解社會對於公共財政穩健性的深層憂慮，而且有損「行政主導」下的包容和互信。



今年2月25日發表的《2026-27年度財政預算案》中，北部都會區和經濟民生工務工程的債券計劃借款上限，由原本合共7,000億元提升至9,000億；而去年《財政預算案》計劃每年發債1,500億至1,950億，新一份則再度加碼至2028/29年度發債2,200億元。

從宏觀發展的角度和世界各地的經驗來看，透過資本市場融資以支撐具有長遠回報的基建項目，確實有其邏輯，《香港01》也倡議多年。然而，社會向來審慎理財，香港政府更是長期養成了量入為出、保持儲備、避免公債等所謂原則和習慣，加上當局近年連年錄得巨額財政赤字——如此背景之下，財爺加大發債力度，並且在沿用多年的現金會計制下將貸款債項列作現金流入，實在難免引起外界警惕，甚至質疑當局是否把財政包袱轉移給未來一代。可以說，管浩鳴與何君堯等議員的憂慮，並非沒有道理，更非為反對而反對。

所謂「危言聳聽」，通常是指故意散佈誇大或虛假的言論以驚嚇群眾。立法會議員作為民意代表，在議事廳內扮演「紅隊」角色，對政府改變多年理財習慣提出合理質詢——既是履行《基本法》賦予的監督職責，也是協助政府優化決策的必要過程。經過2019年修例風波和2020年新冠疫情的雙重夾擊，為了帶領香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的新征程，特首李家超戰戰兢兢如履薄冰，而財政司長作為特區「三把手」，也應該具備和特首高度一致的憂患意識，審慎處理公共財政。司長表明相信發債香港未來創造發展容量，不妨給予更多耐性，以紮實理據、成功案例和嚴謹邏輯說服議員。如果動輒就對所有異議扣上負面帽子，不但顯得缺乏風度，而且有失政治容量，更可能壓縮理性討論空間。

「行政主導」是香港政制設計的基石，旨在確保施政效率，但「主導」絕不等於「霸道」，更不代表任何官員可以傲慢對待所有監督聲音。陳司長一句「無關痛癢」，恐怕已令議員「痛心不已」。2021年3月，全國人大親自出手「完善特區選舉制度」，而新選制下的第二屆立法會議員才剛剛履新——既被特首視為「改革夥伴」，又被市民當成「政府諍友」，正在努力探索如何「自覺維護行政主導體制，正確處理行政立法關係」。選委界議員管浩鳴感慨「唔好當我哋反對派，我哋唔出聲又畀人鬧，橡皮圖章又唔得，好為難」——切切實實道出了議員的集體無奈。如果政府官員抱持「夠票過關」的心態，將議員的理性建議視為施政阻礙，甚至將每一張莊嚴的投票視為可有可無，那麼立法會的功能將被嚴重矮化，而政府掌握社會脈搏的橋樑也會被中斷，難免陷入自我感覺良好的信息繭房。