宏福苑｜納宏志閣尊重居民意願　上樓安排更要做好解說

大埔宏福苑A至G座居民自4月20日起分批上樓，待最後的宏盛閣完成後，第一輪安排將在星期一（5月4日）結束。十多日以來有居民取回紀念章、獎座、金器，也有人慶幸結婚證書、古箏猶在。不同物品對於居民各有意義，單位本身更是承載了不少回憶，半年後重返家園難免感慨萬分，甚或悲從中來。這是為什麼除了執拾之外，也有人選擇只是待在其中，或向住所、家人或鄰居鄭重道別。



八座中唯一沒有被大火波及的宏志閣，居民可於5月13日至17日再次上樓，同樣每戶最多四人，在單位逗留不多於三小時。由於房屋局的解說專隊已接觸99%宏志閣業主，當中77%初步表示希望參與政府長遠居住安排方案。當局日前宣布若四分之三（75%）或以上業主在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，確認將其業權售予政府的意向，適用於宏福苑A至G座的方案亦將會開放予宏志閣。

按照大多數人意願推行

情理兼備正視不同聲音

政府2月公布A至G座收購方案時，財政司副司長黃偉綸已經指出，如果宏志閣的業主能夠達成高度共識，政府樂意探討納入方案的可能性。75%的門檻或許有人認為過高，也可能有人認為太低，更多人會疑惑是否硬性規定，只欠一戶都會拉倒方案。但正如黃偉綸所解釋，任何要劃線的政策都必然面對同樣問題，彈性處理但也不會空間很大。

毋庸諱言，即使是A至G座也不是沒有居民反對政府收購，希望保留維修或者原址重建，更何況是沒有被大火波及的宏志閣？但另一方面，希望換個居所、重新出發的其他為數更多的居民，他們的意願難道不用正視嗎？黃偉綸說得沒錯，有人會考慮樓價，有人擔心公契問題，亦有居民害怕觸景傷情。要滿足所有人的要求，恐怕是不可能的任務，政府負責任的做法只能夠是按照大多數人的意願推行方案，同時情理兼備地正視剩下居民的聲音。

方案必須尊重私有產權

居民一時三刻難下決定

若然超過75%業主向政府出售業權，餘下反對收購的單位如何處理，估計會是挑戰。挑戰不在於財政，因為不少議員已經表明支持幫助宏福苑居民長遠安置，7月上旬的立法會10億元撥款申請預料難度不大。不過餘下單位可能要透過立法收回，黃偉綸提到將觸碰《基本法》第6條及第105條，政府的方案必然要尊重私有產權，經得起立法會把關及可能的司法覆核。

當然，正如俗稱「強拍條例」的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》以及《收回土地條例》所反映，私有產權不是絕對的，關鍵在於公共利益以及賠償方案。政府一直強調宏福苑長遠居住安排要情、理、法兼備，並以情為先，事實上情和理是否顧及，往往也是法所考慮的因素之一。居民取態如何，不是一時三刻可以下決定。正如有居民表示，不知道單位損毀情況、所餘物件多少，無法判斷是否要向政府出售業權。這也是為什麼安排居民上樓是重要的。

「4人12小時」論惹爭議

上樓安排更要做好解說

截至周四（4月30日），七成、即約1,180戶居民已上樓，表明希望再上樓的亦增加至最少800戶。毫無疑問，對於部分人來說，一次三小時的逗留時間是不足夠的，忙於執拾可能又無暇詳細檢查，遑論思索前路去向。政務司副司長卓永興表示會儘快公布第二輪上樓安排，這是應該的。尤其是居民要考慮長遠居住安排，在不到兩個月後就可能要接受收購建議、參興優先選樓，或在9月前決定是否出售業權。

由「一戶一社工」協助登記，到動員人手陪同上樓，第一輪分批上樓的安排可謂合格。但不少居民談及過程時，都流露出對「4人12小時」論的不滿，始終反映了官員的解說能力可以改善，對居民觀感的敏感度不足。卓永興作為緊急支援及募捐工作組組長，除了連日來在宏福苑實地協調各部門分工之外，同樣需要爭取居民信任。畢竟無論是上樓安排、中支援抑或長遠安置，當局準備再充分而周全也好，居民的接受程度也會受各項因素影響。