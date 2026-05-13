特朗普訪華｜中美互惠共贏　挑戰在於美國

美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。此前兩天，中國外交部發布了一個名為《和平共處》的影片，展現過去幾十年中美在各領域合作取得的巨大發展，並回顧了世界反法西斯戰爭期間，美國政府和人民對中國抗戰的無私援助，以及「乒乓外交」等温暖場景。影片配文寫到，在各種全球衝突和問題中，「人們已經反覆見證，中美強強連手，就是給世界的正能量......中美相互成就、共同繁榮不僅有利於兩國，也必然造福世界。」



我們非常認同這部影片對中美關係的看法。中國和美國，是全球最有份量的兩個國家，世界最大的兩個經濟體，如何相處，不僅牽動各方，更影響全球。是衝突對抗、彼此消耗，還是以誠相待、以信相交？回頭看看中美交往的歷史，答案早已不言自明。

中美每年貿易總額將近六千億美元左右，人員往來超過530萬次，而且兩個國家都有各自的利益要維護，不可能不爭吵，不產生矛盾衝突。關鍵在於，如何在維護自身利益的同時，照顧到對方利益，把爭吵與衝突降到最低。不能讓爭吵與衝突成為雙邊關係的主基調。

在以民族國家為主體的國際關係框架下，中美作為全球最重要的兩個國家，實質上的G2，互相競爭是必然的。關鍵是，在一些領域競爭的同時，如何在具有共同利益的領域開展合作。這個世界這麼亂，中美需要開展合作的領域太多了。

就以AI為例，面對AI模型失控和大規模投入自主軍事系統、以及非國家行為者利用強大開源 AI 工具發動攻擊等潛在風險，作為AI領域最領先的兩個國家，如何建立AI「護欄」系統，確保AI能力在持續增強的同時，仍能遵守人類法律與意圖，就是一個關鍵合作領域。

另外還有禁毒、反恐、核擴散，病毒與疾病防控、局部戰爭、人類脱貧、氣候變化與環境保護，等等，都是中美必須共同面對的重大議題。尤其AI、反恐、核擴散、局部戰爭等關鍵議題，在動盪衝突成為國際常態，不少國家都蠢蠢欲動的情況下，中美兩個大國如果不能以身作則，不能達成一致，會什麼事都做不成。這個世界必然會越來越亂。

在病毒與疾病防控、氣候變化與環境保護議題、人類脱貧議題上，中美一個作為全球最大的發達國家，一個作為全球最大的發展中國家，如果這兩個國家無法達成合作，這些個問題將永遠無解。地球氣温會越來越極端，人類的生存環境將會不斷惡化。相反只要中美能攜起手來，一定能取得積極成果。

在這些事關兩國共同利益和人類共同福祉的議題上，中國需要美國，美國也需要中國。世界更需要中美兩國通力合作。在這個利益多元，且高度分化、民粹喧囂的世界，不願看到中美合作，不看好中美合作，挑撥甚至出手推動中美走向對抗的國家、利益集團和聲音太多了，甚至美國兩黨及政府之內都有不少這樣的政客。有些時候甚至包括特朗普本人。

尤其過去十幾年，因為不能理性面對中國崛起，美國方面製造了很多事端，給中美關係及世界的和平與發展帶來巨大沖擊。中國能不被這些勢力誤導，能在漫天的民粹與質疑聲中牢牢把握歷史航向走到今天，殊為不易。

中美已經創造了歷史。接下來中美要繼續創造歷史。只要中美能聯起手來，那些想製造混亂、災難，想在中美對抗中渾水摸魚的勢力，一定會被挫敗。就算有些人、有些國家想折騰生事，也折騰不起來。只要中美能合作起來，世界一定會變得更美好。

在國際期待與歷史挑戰面前，中國已經準備好了。中國有心胸與美國和平共存，有智慧處理好與美國的關係，有不動如山的戰略定力踐行「人類命運共同體」精神，美國呢？