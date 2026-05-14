特朗普訪華｜習近平拋出時代三問　特朗普能否完成答卷？

美國總統特朗普（Donald Trump）於5月13日至15日對中國進行國事訪問。5月14日上午，中國國家主席習近平在人民大會堂與特朗普舉行會談。根據中國官方發布的新聞通稿，習近平在開篇即拋出了三個問題：當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能着眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？——習近平說，這三個問題是「歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。



如何理解「歷史之問」？是指要從歷史的縱深來看這三個問題。從歷史的角度，因為中國崛起深刻改變了世界格局，原來以歐洲為中心、「二戰」後以美國為中心的泛西方中心世界格局發生了根本逆轉，世界百年變局在加速演進。中美從來沒有建立新霸權的野心，也無意挑戰美國的霸權地位。但是，作為原來世界權力中心的美國，卻為了維護自己的霸權地位，對中國極盡打壓、遏制之能事，徹底逆轉了中美關係，導致中美兩國在過去數年衝突不斷，陷入了歷史性低谷，雙邊關係一度走到「修昔底德陷阱」的邊緣。

如果中美不能建立新的大國關係範式，而是陷入「修昔底德陷阱」，重蹈歷史上大國崛起必然以衝突、戰爭或你死我活為結局的覆轍，那麼人類歷史就沒有任何進步，也體現不出今人具有超越歷史人物的能力與智慧。那將不僅是中美之間的災難，更是歷史的遺憾，是現代的恥辱。中國不會允許這種事情發生。中國會從大國應有的歷史擔當與時代責任出發，處理好與美國的關係，致力與美國和平共處。關鍵在於，美國的心胸和擔當。

如何理解「世界之問」？是指要從世界的廣度來看這三個問題。首先，中美是這個地球上國力最強盛的兩個國家、實力最強大的兩大經濟體。如果發生衝突，震盪絕不會僅在中美之間，而會影響全世界。這在中美衝突不斷的過去幾年已經得到檢驗。中美如果發生戰爭，一定是世界大戰，會給整個世界帶來災難，甚至導致全人類的共同毀滅。所以，中美絕對不能僅從各自利益出發任性行事，必須建立公共意識，承擔起大國應有的世界責任。

其次，因為世界格局與地理、氣候環境變化，在當今這個全球化、多極化世界，人類面臨的挑戰要比原來要複雜得多，也嚴峻得多。比如，禁毒、反恐、核擴散，病毒與疾病防控、局部戰爭、人類脱貧、氣候變化與環境保護等等，都是中美必須共同面對的重大議題。就以當下中美正在激勵競爭、同時也面臨失控風險的AI為例，如果解決面對AI模型失控和大規模投入自主軍事系統、以及非國家行為者利用強大開源 AI 工具發動攻擊等潛在風險，就是世界面臨的重大挑戰。作為在這些領域實力最強、最有影響力的兩個國家，中美能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性，是各國普遍關切的問題。中國這些年在這些領域積極有為，但棘手的是，美國在特朗普政府的領導下卻正反其道而行之，不斷退出各種國際組織，被不少國家認為是世界亂源。接下來，特朗普會有改變嗎？

如何理解「人民之問」？是指要從人民利益的視角來看這三個問題。在中國傳統思想與理論家的經典論述，和西方某些人類和社會學家的著作所強調的——發展必須為了人民、脱離人民的發展沒有意義、人民是國家政治的根本等等，具有驚人的一致性。這是人類應有的普遍價值情懷。但另一方面，在人類政治特別是國際政治現實中，人民又往往是最脆弱，最容易在動盪變局中被犧牲的群體，也具有全球範圍的普遍性。

現代政治發展如何體現傳統思想家、理論家和人類學家、社會學家們倡導的寶貴「人本」精神，同時避免讓人民成為變局與動盪的犧牲品，甚至是發展的犧牲品？這是中美兩國政府與領導人必須認真思考的問題。能否着眼於兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創美好未來——不僅是他們的共同政治責任，還從根本上決定着他們的政治聲望與歷史評價。

中國是個強調公平的社會主義國家，雖然不完美，但總體而言政府和官員都有相關意識；同時中國古代有儒家傳統的「大同」思想，如今又發展出「人類命運共同體」概念。因而無論在國內還是國際層面，儘管「以人為本」的實踐總是面臨挑戰，卻也不會構成根本問題。但是作為全球頭號資本主義國家的美國，如何在當地建立起這種治理概念？正在奉行「美國優先」的特朗普政府，又如何在國際層面建立示範、完成答卷？世界拭目以待。