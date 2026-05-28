習特會的一小步　台海變局的一大步

美國總統特朗普（Donald Trump）月中訪華後，美國軍方表示暫停一項價值約140億美元對台軍售案，國務院台灣事務辦事處昨日就此重申，民進黨當局妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，注定是螳臂當車、自取滅亡。與此同時，福建海警連日來在金門附近海域開展常態執法巡查，中國海警局表明，正持續強化相關海域管控力度。



特朗普政府的取態清晰表明，台灣問題對其來說是可以「交易」的籌碼，對沉浸在「親美抗中」的民進黨來說是狠狠打臉；中方的堅決立場則彰示，隨着中美實力對比改變，北京日益掌握處理台灣問題的主動權。



這次「習特會」前，各界原本沒有預期特朗普會就台海議題進行明顯表態，甚至就連會晤成果本身，也被限縮在想當然耳的經貿領域。一直要到峰會前夕，特朗普一句「將與中方談論對台軍售」激起千層浪，才讓外界對於會晤有了不同想像，包括台灣擔憂的「掏空六項保證」、「台灣換伊朗」，以及特朗普上任以來，各方便持續推演的「大交易」劇本，都因這句話有了討論能量。

而從後續發展來看，特朗普的各式表態無疑是讓耳語成了現實：在被問及會否保衛台灣時，用「只有我知道」模糊作答；在表述對台立場時，直言「不希望台灣因為美國支持走向獨立」；甚至在各方關注的對台軍售領域，特朗普也毫不遮掩坦承「暫時擱置了這個決定」。

顯然，特朗普雖沒有在這次出訪達成「台海大交易」，卻已在中期選舉告急、伊朗僵局膠着的背景下，直接把台灣放上了中美談判桌，果斷分割、交易喊價，希望藉此換得中國在其他領域的協助，不論是擴大採購、再降關稅，又或是斡旋伊朗軟化停戰條件。

當然，這種操作除了引發美國內部爭議，也引爆台灣強烈焦慮，但這顯然不在特朗普的考量範圍內。更重要的是，這些表態看似突然，其實並非無源之水、無本之木，而是美國長期衰落的必然結果，更是台海變局的又一縮影。

美國霸權不會永遠持續

首先，雖說美國始終強調「對台政策不變」，但光是特朗普能夠進行相關表態且各方難以攔阻，就已經說明一個不容否認的現實：在美國的政策視野內，台灣並非全然不可交易。

以這次情境為例，如前所述，特朗普明顯是在有意延長貿易休戰、挽救期中選舉、解決伊朗問題的背景下，選擇犧牲美國在台海的立場與體面，甚至不惜是把對台軍售當成籌碼，直接掏空「六項保證」。說得更直接，其實就是選情告急，台灣來補；中東失火，台海來救。

而這種戰略上的捉襟見肘，正好暴露近20年來的美國衰頹。回顧冷戰結束當下，因「歷史終結」而狂喜的美國來到單極霸權最高點，必且開始了在各地緣板塊的大膽擴張：在歐陸推動北約東擴，在中亞、阿拉伯世界持續複製顏色革命，在中東先後開啟阿富汗、伊拉克兩個戰場，近10年又在印太大加圍堵中國，企圖重演冷戰分裂與陣營對峙。

可是這麼做的結果，最終並非重現宛如羅馬的帝國霸業，反而是讓美國在驕矜中虛耗、在自大中過度擴張，並且開始了外強中乾的反覆透支，連帶就是挖東牆補西牆的惡性循環：為了在中東「反恐」，美國只能緩和與中俄的互動，最後自己深陷無盡泥淖，中俄兩國反而各自崛起復興；隨後，美國為了在印太圍堵中國，又只能唾面自乾、從中東戰場認賠殺出；俄烏戰爭爆發後，美國先是施壓中國脫鉤俄羅斯無果，隨後又心生一計希望「聯俄制中」，如今看來又是被迫鎩羽。

因此，各方雖然普遍奚落特朗普的好大喜功、交易導向、反建制傾向，但如果從美國這20年的國力流失來看，不得不說，特朗普的崛起其來有自、符合美國走衰的現實需求，甚至種種驚天操作也並非無跡可循，只是做法比起前人格外粗暴：為了促進製造業回流、榨取盟友，特朗普不惜發動全球關稅戰；為了在「美國優先」下進行戰略收縮，特朗普首先對委內瑞拉等「後院」開刀，同時要求各地盟友負擔更多軍費，甚至一度嘗試「大交易烏克蘭」。

而以上種種，顯然也是這次中美「交易台灣」的重要背景。一來，觀察「特朗普2.0」貿易戰，中國已不處於任人宰割的低位，而是能與美國打成平手，這就導致特朗普必須就此與中國展開對等談判，而且缺乏喊價底氣；二來，在以色列的積極遊說下，特朗普貿然開啟伊朗戰線，直接衝擊「美國優先」的最重要根基，也就是不能輕易重返中東戰場，如今更是不知如何收場。

因此放眼望去，唯一能讓特朗普表示誠意、用以交易的，其實就是台灣議題。

中美第四公報不會永遠懸宕

但從歷史經緯來看，這又豈是台灣首次「被交易」？從1970年代操作「戰略大三角」開始，美國就基本是在「穩定中美關係」的國際背景下，逐步放棄了對「台灣牌」的運用。

1972年《上海公報》簽署後，美國就已表態「認知到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，並稱考慮到這一前景，美國將從台灣撤出全部武裝力量和軍事設施。隨後，在台美軍也確實由1970年代高峰的1萬人，降到了1974年的5,800人。

到了1979年《建交公報》生效，美國更是直接宣布撤離所有駐台美軍、作廢《共同防禦條約》，並將原有機制降格為《台灣關係法》、美國在台協會（AIT）。即便這時華盛頓仍稱會繼續對台軍售，美國政府卻已承認「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，而這無疑是繼聯合國大會第2758號決議後，對於台灣方面的二次重大打擊。

再來是1982年的《八一七公報》。這時美國已經表態台灣局勢應該走向和平解決，且也承諾會逐步減少對台軍售。即便美國出於續打「台灣牌」考量，還同步提出了「六項保證」，與《八一七公報》本身形成一定矛盾，卻也已經無法遮掩一個戰略趨勢：繼駐台美軍、共同防禦條約後，對台軍售也正因中美「共管台海」機制的成形，逐漸成為大國協商、利益交換的籌碼，而非堅定不移的一成不變。

正因如此，面對「美國棄台」的反覆發作，台灣近年也持續湧現「遊說提升《對台六項保證》法律位階」的呼聲，也就是希望制度化對台軍售，來最大程度攀附美國這塊不可靠的續命浮木。但這就如同國際變局下的台灣身分變換，流轉墜落都在大國一念之間，台灣縱使想作困獸鬥、當「棋手」而非「棋子」，結果也往往是身不由己、有苦難言，否則就不會有這次特朗普訪華的種種交易。

而這種國際政治的直接體現，其實同樣是對中美「第四公報」的再召喚。回顧前述三大公報的橫空出世，基本反映早期「聯中制蘇」的國際格局，並且展演「中美台海博弈」的初期樣態。但在這之後，中美關係並沒有停在《八一七公報》簽署的背景時空，反而是經歷翻天覆地的巨大變化，從蘇聯解體再到當前東升西降，從結束美蘇冷戰再到當前所謂中美「新冷戰」，走過《八一七公報》過後的40年，不只全球秩序不再是「美國說了算」，中美關係也已與過往截然不同。

正因如此，圍繞「第四公報」的討論既有輿論市場，更有其歷史必然，因為面對當前複雜的多域博弈、台海新局，中美理當達成具有約束力的新共識，以安排大國互動、管控風險，尤其是針對中美關係重中之重的台灣議題。這也正如中國國家主席習近平在此次會晤所說，中美「應該共同跨越修昔底德陷阱」、「做夥伴而非對手」，中美兩國將以構建「中美建設性戰略穩定關係」作為新目標。

當然，「第四公報」的落地並非朝夕可成，但特朗普在此次會晤的「交易操作」，其實已讓相關趨勢初見端倪；而中方關於美國會否出兵的詢問，更是耐人尋味、意義深遠。無論整場對話的細節與全貌如何，台灣議題無疑都已被擺上檯面，成為美國不容迴避的時代之問。

民進黨注定不會長期執政

而同樣難逃變局脈動的，當然還有談判桌上的台灣。

顯而易見，從1970年代至今，從《上海公報》到《八一七公報》再到2026年北京「習特會」，台灣其實始終困於「被美交易」的難堪處境，並且時常要為所謂「台美大局」唾面自乾，即便所謂「盟友」本質其實是被美國呼來喝去、反覆割肉，卻也還是不敢不強調「台美關係不受影響」。

而把這種「美國虐台千百遍，台灣對美如初戀」玩到極致的，當然就是從2016年執政至今的民進黨政府，不論是過去的開放美牛美豬，還是「特朗普2.0」掠奪台積電、犧牲台灣農業、收割台灣製造業的所謂「關稅談判」，民進黨政府的姿態基本如出一轍，那就是面對美國大棒一聲不吭，面向北京卻始終齜牙咧嘴。

顯然，「親美」原色構成了民進黨的政策核心，並與宛如吸毒成癮的「抗中保台」相互加乘：為了「抗中保台」必須「親美」，為了「親美」又必須抗中保台。結果，近10年的台灣政壇基本是在這種無解泥淖中原地打轉、反覆糾纏，不只民進黨從蔡英文到賴清德，展演了「台獨」光譜的更進一步，國民黨也面臨親美本土派的來勢洶洶。

可是在意識形態喧囂外，台灣的治理問題卻是層出不窮。除了物價上漲、薪資水準停滯，荒唐「非核家園」政策還導致台灣多次缺電停電，與之相關的綠電利益輸送更是盤根錯節、臭不可聞；其餘諸如前瞻治水、雞蛋進口、口罩疫苗種種弊案，無疑更是駭人聽聞、毫無廉恥可言。

以上種種，當然不是「抗中保台」能夠永遠護航的，也絕非「親美」所能輕易遮掩。回顧2024年的台灣總統和立委選舉，即便最後仍由賴清德勝出，卻已是在為民進黨執政終結敲響警鐘，因為民眾黨黨主席柯文哲的崛起，其實已經凸顯泛綠板塊的分裂，立委席次的分布結果，更是說明國民黨即便輸掉總統大選，卻依然可以獲得民眾授權。

顯然，這場選戰已經標誌民進黨自2014年「太陽花學運」起，對於「抗中保台」紅利的再度透支，以及長達10年政壇優勢的無聲終結。2025年的大罷免大失敗，無疑又證明了這一趨勢。如今「習特會」引發的種種輿論焦慮、各方質疑，更是形同將民進黨架在火架上烤，但賴政府的回應主軸，依舊是不斷跳針「抗中保台」、「台美關係不受影響」，並稱非常樂意與特朗普談話。

顯然，這種蒼白辯駁既已暴露民進黨的進退失據，當然也就難挽變局齒輪的持續前進。從2024年大選的未完終局、2025年大罷免大失敗的局部震撼、被關稅大棒激發的疑美論、到2026年北京「習特會」的台灣「籌碼化」，以上種種層層疊加、水滴石穿，都正反覆掏空民進黨的選票基礎。即便這股趨勢未必能在2026年選舉大放異彩，卻也有很大機率在2028年引發巨變：迫使民進黨交出執政權柄，在一片唾罵聲中黯然下台。

見一葉落，而知歲之將暮。2026年北京「習特會」昭示的，並不只是中美領導人的再聚首，而是三股變局脈絡的相互交織：美國霸權不會永遠持續，中美第四公報也不會永遠延宕，民進黨更不會永遠執政。

或許多年之後，我們再回首2026年北京「習特會」，將會發現當前中美領導人的「一小步」，正是推動日後台海變局的關鍵「一大步」。