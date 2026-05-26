水上樂園迎炎夏旺季　海洋公園可否虧轉盈？

天氣炎熱，下午氣溫動輒升至32度、33度。日前（5月16日）重開的海洋公園水上樂園，自然成為消暑的好去處之一。其包括重力挑戰「極速迴環」、自由落體「深谷飛瀑」、開放式滑道「勇者之巔」等，可以說是香港「獨市」體驗。然而水上樂園季節性運作、逢星期三休館、只在上午11時至下午5時開放，某程度上亦折射出其經營實際困難，不得不有限度運作以減少成本。



水上樂園去年虧損1.5億元，拖累海洋公園的財務狀況。要不是有政府2.8億元保育及教育補助，海洋公園虧蝕約2.4億。據指海洋公園考慮過關閉水上樂園，以減少營運開支，不過政府最終並不同意。原因不難理解，水上樂園投資數十億元，至今啟用才五年，看似「止蝕」的做法，坊間恐怕會理解為龐大投資在短短數年間化為烏有。

不過截至去年，海洋公園銀行結餘及現金結算接近17億元，財政狀況未至於山窮水盡。若簡單將問題歸結為「現金流危機」，甚至認為海洋公園已到生死存亡邊緣，實際上忽視了海洋公園的真正困難所在。

海洋公園作為法定慈善機構，根據《海洋公園公司條例》，其職能包括自然保育、公眾教育以及科研推廣等，從來都不單純是一盤生意。3歲以下小童、65歲或以上本港居民，以及持有「殘疾人士登記證」人士之外，本港居民生日當天亦可免費入場；綜援家庭及樂悠咭持有人可享優惠票價⋯⋯各種安排惠及約70萬人，涉及門票接近3億元。又例如園方去年與澳門市政署簽署合作意向備忘錄，透過人員交流與培訓，共同推動生態教育。這些工作未必直接帶來財政收益，卻是海洋公園使命的一部分。

既然海洋公園從來不只是以大型機動遊戲為賣點的主題樂園，未來山上歷險主題區引入笨豬跳、飛索等設施是否足以扭轉頹勢，自然存在問號。迪士尼樂園依靠全球IP與品牌效應吸引旅客，在疫情後已經扭虧為盈。海洋公園雖然把握六隻大熊貓帶來的機遇，推出「Panda Friends」品牌商品及獨特體驗，但顯然無法起相同效果。

毋庸諱言，兼具自然保育的主題公園，不一定要「蝕住做」。就以香港人也不陌生的沖繩海洋博公園為例，其結合水族館、海洋文化、海岸休閒、自然景觀、親子活動及公共空間，遊客前往當地，將整個園區視作一整天甚至更長時間的休閒體驗。海洋博公園入場人次按年增加逾一成半，接近疫情前水平，恢復情況相對理想。其門票及商店收入按年增加一成多，總收入上升兩成多，加上控制成本，最終錄得盈餘，甚至支撐起沖繩的旅遊業。

回看海洋公園，面對的核心問題與其說是未來兩三年能否「止血」，不如問究竟希望它成為怎樣的地方。除了增加刺激機動遊戲，如何將自身的大熊貓、生態保育、山海地貌以至港島南旅遊資源整合，從「單一主題樂園」逐漸轉型成為結合休閒、保育、教育與海濱生活的大型綜合區域？海洋公園的命運在一定程度上，跟「躍動港島南」扣愈。發展局正在考慮委託海洋公園管理行人步道、東面防波堤公共登岸設施及公共空間，不也說明了海洋公園不只是一個主題樂園，而是港島南旅遊及休閒地帶的重要營運者？

海洋公園不能無止境依賴政府輸血，其如何重新定位、整合資源，以及建立一套可持續而符合公共角色的營運模式，是園方以至所有持分者也無法迴避的核心疑問。