特首率團出訪中亞地區　香港必須走出「歐美迷思」

行政長官李家超昨日（5月31日）率領高規格代表團出訪中亞國家哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，冀為香港工商、金融及專業服務界打開通往「一帶一路」核心區域的大門。這是繼過去兩年多番出訪東南亞和中東之後，特區政府在重塑對外經貿格局上的又一重大戰略舉措，可見香港正在逐步擺脫唯歐美是瞻的單一市場思維，構建真正面向全球的多元化經貿網絡。這遲到的一步，走得正確，也必須堅定不移地走下去。



長久以來，作為國際金融、航運與貿易中心，香港的經濟命脈都與發達經濟體高度綁定，所以從商界到專業服務界乃至特區政府決策層面的戰略視角和資源配置，往往主要傾注歐美市場。這種路徑依賴成就了香港過去的輝煌，但也形成了經貿發展的盲區。

國家早在12年前提出「一帶一路」國際合作倡議，旨在通過跨區域的基礎設施互聯互通與經貿合作，推動全球經濟均衡發展。但當全球多個發展中國家及部分歐洲經濟體積極響應之際，擁有「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢的香港，在實際行動上卻顯得相對被動。因為香港習慣坐享歐美資本和成熟市場所帶來的紅利，又認定中東、東南亞、中亞等新興經濟體的市場規模有限、法制存在差異或政治風險較高，所以長期採取邊緣化態度。

這種傲慢，導致香港未能及時將自身在金融、法律、會計等專業服務上的絕對優勢，應用於「一帶一路」沿線國家的發展進程當中。當全球經濟重心逐漸向東方和南方轉移時，香港一度還在原地踏步，錯失了在新興市場成長初期奠定領先地位的最佳窗口。

2019年的修例風波，引發了空前的管治危機，也暴露了香港的發展瓶頸；隨後《香港國安法》的實施、各級選舉制度的完善，則重塑了香港的政治格局，也迫使治港精英反思既有發展模式。與此同時，全球地緣政治正在經歷範式轉變。大國博弈成為常態，加上單邊主義和保護主義肆虐、西方市場的貿易壁壘日益高築，全球經濟的增長動能也在不斷加速重組。過去香港賴以生存的「單邊依賴歐美」模式，已不足以保障未來長期的繁榮與穩定。

在此關鍵節點，中央多次要求香港必須主動「識變、應變、求變」。特首李家超自2022年上任以來，也多番表明香港在多個領域都存在變革的迫切性，而由中央加持的對外貿易和區域合作的戰略轉型，正是關鍵一環。面對起步較遲的客觀現實，李家超多次親自率領跨部門和跨界別的高規格代表團，主動出擊新興市場。過去兩年，特區政府的足跡遍及東盟多國，又兩度造訪中東的沙特阿拉伯和阿聯酋。付出終有回報，這些昔日在商界眼中並非首選的國家和地區，如今成了戰略開拓的首要目標，並正積極尋求在基礎建設、金融科技、綠色轉型、專業服務等方面的發展空間，也取得一些實質的合作備忘錄和項目對接。

是次中亞代表團包含律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、創新科技及工業局副局長張曼莉等特區高官和60多名商界代表，當中還有約30名內地企業代表，涉及能源、礦業、化工、高端制造等行業。李家超表示，中亞地區正積極推進經濟多元化，金融、貿易、旅遊、綠色發展等領域蓬勃發展，與香港合作空間廣闊。哈薩克斯坦是中亞地區連接中歐的重要商貿物流樞紐，2025年經濟增長達6.5%，購買力居中亞地區首位；烏茲別克斯坦地處中亞地區心臟地帶，2025年經濟增長達7.7%，是中亞地區人口最多的國家，也是區域重要經濟引擎。

李家超希望藉此實現三大目標：一是開拓新興市場，推介香港優勢，吸引中亞地區企業依托香港拓展業務；二是加強政府間往來，鞏固金融領域合作成果，便利企業對接項目；三是構建「樞紐對樞紐」模式，打通中亞地區與東亞、東南亞地區新通道。他最後重申，此行旨在鞏固傳統市場又發掘新賽道，發揮香港的出海平台作用，讓市民共享經濟紅利。

值得肯定的是，當局敢於坦誠面對過往的視野狹隘並且迅速採取行動，展現打破舊有框框、推進新興市場佈局戰略的決心。然而，要將新興市場的機遇轉化為長遠的經濟增長點，則需要整個管治階層都摒棄以往的意識形態偏見，不再以西方框架衡量新興市場價值，才能重新找準香港在世界變局當中的功能定位。而在開拓自身經濟新增長點以惠及民生的同時，香港也必須服務國家倡議，全方位對接「一帶一路」所倡導的「五通」內涵。

在「政策溝通」方面，特區政府如何與當地加強合作，為兩地企業合規、投資保障提供政策護航？至於「設施聯通」，又如何利用在香港在航運、物流管理、智慧城市建設上的經驗，參與推動中亞及沿線國家的基礎設施的標準升級？對於「貿易暢通」，如何與中亞經濟體簽訂諸如避免雙重課稅的互惠協定，從而降低跨境貿易壁壘和企業營運成本？還有「資金融通」，如何發揮香港的國際金融中心優勢，積極引進中亞優質企業來港上市、發行綠色債券，並利用離岸人民幣中心優勢，為大型項目提供多元化融資與風險管理渠道？最後是「民心相通」，如何透過教育和文化等方面的交流加強雙邊民間了解，消弭因長期缺乏往來而產生的隔閡？凡此種種，都是特區政府必須回答、持續深耕的問題。