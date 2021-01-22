鄭爽代孕惹眾怒　社會需要更多反思

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-22 18:41

內地女星鄭爽於美國內達華州與科羅拉多州代孕兩名子女被爆光，引發輿論海嘯。雖然美國上述兩州的法律允許商業代孕，但中國2001年頒布的《人類輔助生殖技術管理辦法》與2003年頒布的《人類輔助生殖技術與人類精子庫倫理原則》皆明確規定「醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術」，即任何形式的代孕在中國均屬違法。

中國公民鄭爽於美國代孕，其實並非孤例。網友便翻出早前內地明星徐靜蕾在節目中表示已凍卵，不排除將來借腹生子，更表示代孕在她的圈子裡非常普遍。而早前著名導演陳凱歌在一檔綜藝節目編排劇本時，更被指出有美化代孕之嫌。針對鄭爽，中央政法委、廣電時評都明確反對，表示「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國，這絕不是遵紀守法」，強調「生命不是冷冰冰的金錢交易」。內地網民亦是一面倒的口誅筆伐，「如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」、「同意鄭爽退圈去坐牢的舉手」等。

出版社請各書店、經銷商於1月31日前，完成《鄭爽的書》的下架工作。（微博）

何以代孕 ?是權利還是侵犯權利？

然而在這種群情激奮的表態下，我們又不得不面對代孕在部分群體中愈來愈普遍的事實。不僅在內地，香港富商李家傑也曾在美國代孕三胞胎，葡萄牙足球巨星C羅也公開承認美國代孕求子。而根據粗略統計，近十年來，美國每年代孕產子約5000，近30年美國更是共有10.6萬個孩子屬借腹生子。因此，鄭爽事件引起更重要的問題是為何有些地方容許代孕？為什麼不少人反對代孕？他們反對何種代孕？

目前支持代孕最有力的理據，是保障有生育困難的夫妻或性小眾群體，甚至是現代社會中想獨生卻又希望有子女的人的生育人權。根據中國人口學會，目前中國有約4000萬不孕不育群體。這可能是部分國家地區將代孕合法化，又或只禁止商業代孕的原因。

然而代孕相對捐精等生殖輔助，對代母的身體傷害更大，也讓弱勢家屬淪入無償勞動。因此，反對者質疑，需要侵犯他人才能實現的權利還是天賦人權嗎？而商業代孕將強者的代價「轉嫁」給弱勢，進一步拉開女性內部的階級差距，也將遭到更多質疑。

徐靜蕾在多年前的節目中曾透露越來越多人涷卵，並選擇借腹生子。（視頻截圖）

代孕是女性脫貧的自由交易嗎？

然而，若是在別無所選情況下，是否仍存在選擇自由？當底層婦女走頭無路而「自願」代孕時，我們是應該為她賺到代孕費而欣慰，還是思考如何提供援助，改變別無他選的局面？更進一步，我們是否應支持自願犧牲身體為前提的交易？這本質上是自然法和人為法的衝突。從自然法的角度我們不應該限制個體對自我身體的自由處置。但從社會角度，在個體行使自我身體處置的權利時，很難認清這種傷害的程度。因此從人為法的角度，我們應約束這類連帶風險，保護弱勢群體的權益。當個體自由和社會責任的平衡非三言兩語可說清時，直接禁止可能是保護多數，更符合社會效益的做法。

另外，代孕所涉及的倫理問題亦引起爭議。代孕是否在將生命作為商品出售？生命又能否被作為商品出售？更不用提商業代孕中，市場混亂所引發的對弱勢群體的剝削遠較其他行業很嚴重。

代母情況在東南亞十分普遍，圖為印度代母。（Getty Images）

監管到位就可開放代孕？

目前，代孕市場的混亂催生了中介對代母身體的殘害。比如要求有違母體健康的多吃少運動，又比如無視醫學對注入母體胚胎數目的限定等。其次，因中介在代孕交易中獲利頗豐，婦女拐賣和威逼利誘的問題更趨嚴重。因此，我們要思考，是否存在完美監管的市場？社會尚能對食品、數碼產品的管理漏洞進行補救，我們又能否承以生命為代價的代孕市場的監管補救？

代孕是一個牽涉甚廣，涉及倫理、法律、商業的複雜議題。因此，支持和反對不是單純的是非對立，更是各方利益的權衡。想要繁衍子嗣有錯嗎？沒有。女性想擺脫生育的代價有錯嗎？也很難說有。甚至，當我們科技足夠發達，又或真的存在一個完美利他型的無償代母時，讓任何人自由實踐生育權，也讓女性不再單方面是兩性關係中的「代孕者」，豈非美事？從認同這些需求的角度來看，代孕的需求確有其合理性。

但反對者也是對的，他們著眼於社會現階段發展，提出目前達成這些願望的手段存在諸多問題。而對於政府來說，代孕需求合理，卻方式有誤，因而祇跳出上述兩者的局限，權衡更實際的公共政策制定：代孕需求能否靠一紙禁令抹殺？代孕產業被逼轉向地下是否更加不受監管？開放代孕的話倫理法律需要多久才能完善？法律完善前社會能夠承受這一代價？

2014年10月5日，法国巴黎爆发“Demostration For All”游行，巴黎人们走上街头，头戴面具，手举标语牌，抗议医疗辅助生殖或代孕。

或許有一天，我們的醫療科技足夠發達，擁有脫離母體的代孕技術，那麼就可以在不衍生現今一系列問題下，既保障人類的生殖權，又幫助女性擺脫生育代價。只是在此之前，我們必須面臨現實的抉擇。而以目前大多數國家地區的法律、人權狀況、社會文化程度和商業規管力度來說，禁止代孕，或者說杜絕商業代孕，是社會效益最高，對大部分人更好的選擇。