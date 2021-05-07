墟市防疫宜劃一　兼為基層謀福祉

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-07 18:15

本港基層失業情況嚴重，墟市擺攤意外成為其中一條基層出路。周四（6日）撐基層墟市聯盟召開記者會，指他們在過去數月曾在荃灣、元朗、北區等地申請舉辦墟市，期望在失業率高企之際為基層市民提供短期就業機會，但是政府部門反而成為障礙。

組織指出，有墟市在申請及舉辦過程中曾受地政、食環等多個部門以不同防疫理由阻攔，因此感覺無所適從。而且政府部門對墟市的防疫要求竟比普遍商場、食肆更加嚴苛，甚至各區執行標準不一，最後有墟市因指標太難達到而被迫取消。這一方面是白白浪費了政府資源，另一方面也扼殺基層市民的謀生機會。

組織指出，有墟市在申請及舉辦過程中曾受地政、食環等多個部門以不同防疫理由阻攔，令到墟市無所適從。（鄧詠中攝／資料圖片）

重視防疫也要配合市民

近日適逢變種病毒流入社區，部門加緊防疫本無不妥，但是政府防疫理應有劃一標準，部門對墟市的防疫要求竟遠高於其他同類場所，這本身已難以服眾。有地區團體表示食環署要求墟市義工及檔主全部需要進行檢測，有團體則遭地政處以墟市活動會引起人流聚集、違反599G為由而拒絕批出場地，甚至有個案是墟市舉辦當日才被政府部門要求縮減檔主及參加人數，使組織者無所適從。

從社會的實情看來，商場、街市明明同為供市民購物閒逛的地方，但它們的開放條件較墟市寛鬆得多，環境相似的墟市不知為何被當局看成特別容易傳播病毒。政府部門應該一視同仁，積極配合市民所需，向舉辦墟市的團體提出與其他商場、街市相若的防疫條件，而非以嚴苛條件嚇退組織墟市協助基層解困的民間人士。

從社會的實情看來，商場、街市明明同為供市民購物閒逛的地方，但它們的開放條件較墟市寛鬆得多，環境相似的墟市不知為何被當局看成特別容易傳播病毒。(資料圖片／余睿菁攝)

善用政府土地協助經濟

本港失業率雖然輕微下跌至6.8%，但是本港目前仍有約26萬人失業，服務及零售業距離完全復蘇仍相當遙遠。政府既無法給予市民失業援助，失業貸款也只能暫解燃眉之急，現時有社區團體願意在各區舉辦墟市，讓市民申請成為檔主以自行營生，這無疑是一件好事。如果政府真想加快社會整體經濟復甦步伐，按理更加應該以積極的態度配合這些團體，甚至主動開放場地吸引市民參與才對。

況且現時不少官地丟空閒置，早前銅鑼灣街市全層遭政府丟空十年的事便已為人詬病。政府理應善用社會資源，開放這些閒置土地給予市民使用，而民間自發的墟市正是一種值得考慮的用途。無奈各部門在墟市的申請及相關防疫措施上，卻處處製造不便市民使用的障礙。正如食物及衞生局局長陳肇始所說，經濟、防疫之間亦要張弛有道，墟市本來可以幫補基層收入，但是政府部門諸多推搪，讓可能刺激社區經濟的墟市舉步維艱，無疑有違此一方針。