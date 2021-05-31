越南科技工業園爆疫　全球製造產業的憂慮

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-31 17:40

自2020年初新型冠狀病毒在武漢爆發以來，全球大流行至今已有一年多。當西方發達國家的疫苗接種進度理想，漸漸抑壓當地疫情時，亞洲地區的疫情卻有死灰復燃迹象。繼本月初印度接連爆發破紀錄的大規模疫情後，越南近日亦發現混合印度及英國變種病毒株的新型變種病毒急速擴散。本來一直以防疫模範生得到國際社會讚賞的越南爆發疫情，對全球科技製造業影響可大可小。不少重要等跨國科企如蘋果、三星、LG、富士康者皆有在越南設廠，如三星位於北江及北寧兩省的電子廠，更負責生產其旗下超過一半的全球智能手機供應，一旦當地因疫情失控而須停工，勢必令全球科技產業斷鏈。

本來在美國特朗普時代掀起的中美貿易戰，令全球製造業的供應鏈掀起漣漪。不少生產商為減低風險，逐步退出大陸市場轉移到印度、越南等新興經濟體設廠。去年新冠病毒於武漢爆發更加速不少企業搬離中國。不過當全球疫情稍息之時，恰巧印求及越南卻接連爆出新一波疫情，有不少市場觀察者相信此波疫情或會令不少製造產業回流中國。而與台灣相似，越南因汲取2003年的沙士經驗，當初疫情在武漢爆發時已經採取果斷措施，包括對中國封關及強制檢測，成為國際社會高舉的防疫的模範生。不過如今當台灣爭取列席世界衞生大會、越南漸成為科技製造業中心時，兩國防疫卻突然破功，可謂始料不及。

圖為1月29日，越南河內一間被封鎖的大廈。越南疫情在平伏了一段時間後，5月時再度爆發。 （Reuters）

東南亞角色吃重但能力有限

印度、越南、台灣三地的疫情反彈，其中原因為當地的疫苗接種率不如理想。全球疫情最嚴重的十個國家中，以印度的疫苗接種率為最低，至今僅接種約1.86億劑疫苗，為全國人口的約3%。儘管當地擁有全球兩大疫苗生產商印度血清研究所及巴拉特生物技術公司，分別生產國產的Covishield及Covaxin兩款疫苗，然而由於原材料不足及製造速度緩慢，國內供應根本無法應付全國龐大的需求。而印度政府在接種疫苗的速度亦相當緩慢，按照目前速度，印度全國13億人全部接種疫苗，可能需要長達四年時間。而越南、台灣由於政府起初的防疫政策得直，反而令國民未有接種疫苗的誘因，結果令疫情到現今才爆發。

此次事件亦反映東南亞雖然成為世界工廠，在全球經濟佔據愈來愈吃重的角色，不過其在自我研發及生產疫苗方面仍遠遠落後西方發達國家，亦沒有類似美國輝瑞等大型跨國的製藥企業，結果在此場疫苗競賽中遠遠落後西方國家。當美國總統拜登年初援引《國防生產法》，給予美國疫苗製造商優先獲得疫苗原材料權力，亦令印度等的原材料供應緊張。如今印度疫情失控，美國也不得不表示為印度國產疫苗Covishield提供特定原材料。正如台灣的台積電手扼全球晶片製造技術尖端，美國不論為保住晶片的供應鏈穩定抑或要盡盟友之誼，也不得不考慮向台灣提供疫苗，此亦證明在全球化唇齒相依的道理。

如今越南成為新一波疫情爆發點，更危及跨國科技巨企的供應鏈。北江省內六座工業園早前便有四座爆發疫情，三星、Canon、鴻海等工廠皆有員工染疫而一度關閉。至於仍未解封，為蘋果代工Airpod產品的立訊越南廠房，被指由於無良好環境的員工宿舍、無獨立封閉式的工作空間而未能復工，再次揭示此類血汗工廠內勞工被剝削的狀況。疫情爆發之初全球經濟停擺，曾讓人類反思無休止生產及消費的資本主義生活模式，如今各國爭相早日重啟經濟，卻早將過去的反思拋諸腦後。然而三星手機、蘋果Airpod此類消費商品，最終除了為企業行政總裁追趕業績外，比起染疫喪生的三百多萬條性命究竟孰輕孰重？