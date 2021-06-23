要讓本港生活質素追上成本

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-23 17:00

本星期二（6月22日），美世人力資源顧問公司（Mercer）公布本年度的全球城市「生活成本調查」結果。香港在連續三年高踞榜首後，今年終於被中亞國家土庫曼斯坦首都阿什哈巴德取而代之，但仍然在209個城市裏位列第2名生活成本最高的地方，而緊追其後的有黎巴嫩貝魯特、日本東京、瑞士蘇黎世及新加坡。

美世「生活成本調查」排名旨在幫助跨國公司或政府機構為外派員工釐定薪酬水平，至今已經進行了27個年度的調查。該調查比較了不同城市在住房、交通、食品、服裝、家居用品和娛樂等方面的生活開銷，最新一期數據則是來自今年3月進行的調查，並且考慮了當時的匯率差價作為基礎衡量標準。

香港生活指數是出了名的高，但來到2021年，中亞國家土庫曼首都阿什哈巴德在排名中躍升1位，成為外派職員生活成本最高的地方。圖為2020年6月，天星小輪渡輪在駛過香港維多利亞港。（Reuters）

擺脫榜首非因自身改善

不過今次香港得以擺脫此項排名首位，並非源於本身生活成本有所改善，反而卻是因為其他地方環境急速惡化。以今次第1位的阿什哈巴德為例，當地近年飽受天然氣價格暴跌及食物短缺影響，故此出現嚴重通貨膨脹及貧富不均的問題；在繁華的大理石建築物間，許多居民需要排隊輪候食物救援，原因之一正是政府只顧發展上層經濟卻不注重基礎民生。

土庫曼首都阿什哈巴德排名由2020年第2位，升至2021年的第一位。圖為2021年5月30日，該市舉行的土庫曼地毯節慶中活動中，穿上傳統服飾的女子。（Reuters）

除了阿什哈巴德外，貝魯特同樣也是受當地經濟危機影響，才讓其排名由去年的第45位一躍而至第3位。美世公司指出貝魯特的排名急升是過去幾年政治動盪的結果，而2019年新型冠狀病毒病大流行和去年8月的港口廠區爆炸事故則導致經濟進一步惡化，並且讓通貨膨脹率創下歷史新高，但即使如此其生活成本依然趕不上第2名的香港。

香港生活質價不成正比

更加重要的是，美世其實一直都有強調其「生活成本調查」排名不適宜單獨審視，而是應該結合同公司另一項「生活質素調查」作出平行分析。「生活質素調查」結果一般會於每年11月公布，可是美世認為疫情持續影響世界各地生產水平，故此決定去年暫停公開詳細排名，而據2019年排名香港生活質素在全球231個城市裏僅得第71位。

再看其他「生活成本調查」前列城市，阿什哈巴德及貝魯特於2019年「生活質素調查」僅得211位及184位，但因經濟惡化而排名上升的它們原本就不應該拿來跟香港作參照，反觀同屬發達地區的東京、蘇黎世與新加坡於2019年「生活質素調查」便分別有第49位、第2位及第25位，成績比較香港要好得多。

黎巴嫩貝魯特排名第3。包括新冠肺炎與2020年港口大爆炸等危機，令當地生活成本上漲的情況更嚴重。圖為2021年6月18日，一名無家者與她的貓睡在貝魯特海邊一張長椅上。

儘管美世調查以企業外派員工為服務對象，但它關於生活成本和質素的調查結果無疑亦適用於本地居民，而香港分別於「生活成本調查」及「生活質素調查」取得不成正比的排名，正正表明政府必須減低本地生活成本、增加市民生活質素，否則這樣在直接損害一般民眾的生活水平之餘，亦會阻礙一眾官員常宣之於口的吸引外來人材進度。