撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-01 07:00

以往7月1日香港回歸周年，行政長官也會在早上出席慶祝酒會；下午在維園，則有組織及市民發起遊行，表達對政府管治的不滿。但今年的七一不一樣，行政長官既不在香港出席酒會，七一遊行也不獲發不反對通知書，申請方表明不會宣傳和組織遊行。

特首林鄭月娥周初赴京，與一眾高官出席中國共產黨建黨百年紀念活動。新上任政務司司長的李家超署任行政長官，包括出席升旗儀式和慶祝酒會。以往香港人或許較少留意到，建黨紀念日跟香港回歸周年相同。今年百年黨慶，相關宣傳和活動規模大得多，當然沒有人會注意不到。這也在某程度上提醒了我們，七一回歸其實也意味着要多認識國家以至其執政黨中共。

回歸，當然也不能不談50年不變。今年回歸已經24年，一些人因為《港區國安法》的落實和選舉改制而高呼「一國兩制」已死，提早26年為香港蓋棺。但其實「一國兩制」作為中國的基本國策，2019年中共四中全會的「堅持」之一，香港的獨特性必然需要及會保留。由健全的法制、普通法的傳統、較大的政治寬容空間，以至資本主義經濟，這些不但50年不變，也將會超越50年。當市民開始信心動搖的時候，特區政府更應該想想如何發揮香港特色。

回歸，也意味着港人治港。在作為英國殖民地的時候，香港由英國派來的港督管治，即使後期多了香港人升至高位，但也難言港人治港。回歸以降，香港實現了港人治港，但24年來卻未見善治。論居住，租金及按揭也佔去了很大部份支出，而且居住空間不見得大；論工作，未見產業轉型，可以選擇的不多，年輕人大學畢業也難見出路。港人治港之上，我們能否追求善治？

結果，回歸對於一些人來說只意味一天假期。之所以如此，部份或因為政治低氣壓，令市民對社會和政治不再關心，但亦很大部份原因在於香港人平日工作已經非常勞累。每天通勤、加班工作、擔心凍薪甚至裁員者不計其數，對於他們，七一最大的意義就是多一天假期。不論是休息或是與朋友相聚也好，他們就只想尋回一點生活。若然七一對香港人的意味只剩下此，無疑是香港人的悲歌，我們亦不能不問特區政府該當何罪？