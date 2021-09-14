把握前海發展機遇　財爺仍在研究、探索階段

中央政府將前海深港合作區總面積擴大，財政司司長陳茂波提及洪水橋發展區時，稱興建連接兩地的鐵路「值得研究」，另一方面又稱「值得探索」把洪水橋新發展區和古洞北／粉嶺北部分原本商業用地提早變為住宅用地，解決房屋問題。財爺的這種說法既落後形勢，亦浪費了該區地利優勢，暴露政府錯失進一步以創科引領經濟轉型的機會。



在電視台周日（12日）的專訪，陳茂波指出上述兩項規劃「值得研究」、「值得探索」。這兩組用詞顯示司長以至政府不肯定用地的方向，還要相當時間才能定奪，拖拖拉拉，這樣何以追上前海和深圳的發展步伐？

更重要的是，上述方案不是新鮮事物，而是討論已久。就鐵路而言，港深西部快速軌道早於2007年列入《施政報告》十大基建，其後因為財務效益低而擱置。整個項目按當時的估算耗資1,100億元不算是小數目，但政府可考慮先落實前海與洪水橋段，減低建造額和民間反對。

圖示洪水橋新發展區構想圖。

財爺應問：香港何時啟用鐵路？

翻查資料，凌嘉勤卸任地政總署署長後曾受訪，指出自己在任時已經於洪水橋預留了經濟用地及興建接駁鐵路用地，至少在規劃上有兩手準備。這種規劃具前瞻性，亦反映似乎陳茂波忘記了規劃署已有初步部署。縱然如此，香港的規劃進程始終較前海落後。

即使沒有近日的前海方案，前海建設已經密鑼緊鼓，除了創科建設外，深圳地鐵在鐵路樞紐預留位置駁通「深港西部快線車站」，準備迎來兩地人流。港府在思考這鐵路項目時，不能繼續停在「值得研究」階段，而是要當機立斷決定好「何時啟用」。

《前海方案》指出，《方案》對增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。（中新社）

建屋不應向商業地埋手

至於陳茂波探索更換土地用途的想法，則更令人費解。香港固然急需土地興建房屋，但向洪水橋商業區下手是錯誤的。當洪水橋對接前海，710公頃的洪水橋新發展區應該發展成大灣區另一端的創科樞紐。即使樞紐角色堅持由落馬洲河套區承擔，洪水橋也應成為核心商業區，帶動新界西北的產業轉型和就業機會，例如設立創業孵化中心，促進人才和資金配對，又或如建築師學會會長蔡宏興指出，以產業區模式發展，吸引香港或國際企業設立後勤基地。

平情而論，在洪水橋發展創科產業，肯定較商業地轉住宅地或現時規劃的物流行業更具價值。這非說興建住宅不重要，洪水橋作為新住宅供應重鎮，預計安置21.8萬人，但政府絕對有能力在洪水橋以外，在新界尋覓其他中短期發展的住宅地，例如私人地產商持有的農地儲備。再者，智庫和民間團體一直批評建屋進度受制於冗長的規劃審批程序，而不只是土地短缺。

中聯辦主任駱惠寧寄語香港「不進則退，慢進也是退」，洪水橋新發展區不能再停滯於研究和探討層次，更要加速進行。既然鐵路方案早有構思，而且能夠促進兩地創業者和人才流動，香港要盡快落實才行。陳茂波在任職發展局局長期間見證項目上馬，現在他擔任司長，更要督促轄下局署行動，配合前海方案融入國家發展大局。