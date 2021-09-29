促進環保回收　需公信力與配套

環保署周二（28日）表示，近日接獲公眾投訴，指一間由署方委托非牟利團體營運的回收便利點，有員工涉嫌將回收品不當棄置。經調查後確定有關營辦團體有員工曾在8月中一次事件中未有根據營運合約妥善處理部分回收物。環保署已根據營運合約對相關機構作出懲罰。



121C回收社向《香港01》確認，涉事回收便利點是綠在天后，因上月有市民在未有預約的情況下送來12大袋發泡膠，職員擔心工場空間有限未能置於場內，同時未能短時間內被下游回收商接收，為避免阻街，故逕自棄置回收物。

針對弊病改進值得讚賞

過往環保回收站不乏批評，例如回收率不達標、位置隔涉、及店舖雜亂，衛生問題成疑等，早年就更有傳媒曾揭發三色回收桶的「假回收」問題，令市民對政府推行的環保政策有所卻步。而新式的「綠在區區」正正就針對了以往的弊病作出改善，有機會推動市民更進一步地去參與回收事務，奈何是次事件，似乎反映出整個計劃仍有改善空間。

回收站應提供服務

經營生果店的投訴人向報章透露，她主動向當區街坊提出，可以於其店中集中回收乾淨的發泡膠生果網，繼而聯絡貨車將回收品送往回收站，惟回收站職員先是表示拒收，其後又轉口說今次回收，著她下次不要再這樣做。此外，報道更指綠在天后職員更曾棄置鋁罐、膠盤及已洗乾淨的醬料玻璃樽等在垃圾桶。

翻查｢綠在區區｣網頁可以發現，計劃列明會收集乾淨及已分類的不同編碼的廢塑膠，包括發泡膠。更甚者，員工以「認為玻璃樽以強化玻璃製造」，「鋁罐未夠乾淨」等不同理由不作出回收，反而將合格回收物運到垃圾站，不單造成浪費，更辜負大眾期望，無疑更是對香港環保回收形象造成二次破壞，影響整個綠在區區的認受性和公信力。政府必須向相關負責機構及人員灌輸正確的環保回收觀念，而非純粹提供場地就當完成了自己的責任。

觀乎都市固體廢物收費修訂條例草案已於8月時三讀通過，正式落實，環境保護署現時所開展推動減廢及回收的配套措施，必須更加到位，拒絕尸位素餐，以協作政府減低施政阻力，同時造福於大眾福祉。