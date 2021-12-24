大學校園政治雕塑　社會應該著眼法理

香港大學本周四（23日）發聲明，指校務委員會（校委會）在參考過獨立法律意見和風險評估後，投票通過移除放置在校園內逾20年的「國殤之柱」。事件似乎引起了漣漪效應，周五（24日）香港中文大學及嶺南大學亦分別移走了擺放在其校園內的「新民主女神像」及「六四浮雕」。



「國殤之柱」創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）回應指，「國殤之柱」是他的私人財產，過去三個月間他與代表律師嘗試聯絡港大校方商討搬走均不果，聲稱將要求校方就雕塑的任何損壞作賠償。

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尊重法律原則

各所大學校園政治雕塑的去留，既是大學的自主決定，亦應以法理為討論基礎。以港大「國殤之柱」為例，其所在的黃克競樓平台原本由港大學生會管理，其安放本由學生會同意。惟今年7月校方拒絕承認港大學生會的地位並收回該平台管理權後，「國殤之柱」已成為「缺乏校內責任持有人的物件」。至10月9日支聯會清盤解散時，校方已明確要求支聯會將其移走。當中不能否認的是，校方對場地有管理權，管理層在考慮過相關的法律風險後，決定移除也是合乎校方利益的決定。

高志活聲稱雕塑為他所擁有，這當然沒錯，但地權卻也是港大所有。高志活要港大賠償，但港大會否也可以指高志活未得同意佔用其地方？如果雙方堅持申張自己的權利，那最好的方法就是對簿公堂。自10月9日港大明確要求移走「國殤之柱」至今已經兩個多月，看來港大也給予了足夠的時間處理，但外界至今未見高志活派人來港取回雕塑，也難免令人不明所以。

大學沒必要承擔法律風險

社會討論大學校園的雕塑時，往往訴諸情感或政治立場，但這些都不是凌駕於法理的原因。各所大學既為地方的業權人，他們若然不同意雕塑豎立，便自然有權移走。當然，我們理解有不少人希望大學校園能保留一些政治雕塑，這些聲音值得校方作決定時參考，予以衡量。但再以「國殤之柱」為例，校委會既認為展品有法律風險之嫌，作決定時自然也要顧及此因素。

再者，各間大學過去數年屢屢陷入政治風波，這對大學發展本身並沒有多少好處。社會若將一些政治責任強加於大學之上，也並非對大學最好的做法。