法律的歸法律　勿淪政治鬥爭

高等法院上周四（19日）裁定，警員執勤時不展示警員編號以及處理投訴的機制不足，有違《香港人權法案》。《大公報》翌日以「暴徒惡晒」等方式形容法官撐示威者，被大律師公會指接近構成藐視法庭。

法官誠然絕非必然正確，法庭的裁決有時欠公允。對於受政治立場所影響的裁決，不論是黃官或是藍官，社會可以批評，甚至應該批評，督促法院秉持專業。然而，高等法院頒下是次裁決後，社會一些批評卻顯然是出於政治立場，缺乏法理依據。

判詞指出，雖然警員的私隱須受保護，但《香港人權法案》第三條保障市民免受殘暴對待，而這項權利是絕對的，即在緊急時期也不能被損害。而目前投訴警察課及監警會的兩層機制，未能確保市民可以得到獨立調查和公正補救，因此當局須作出糾正。

批評需有理可持 勿毀司法公信力

《大公報》上周五（20日）報章以「暴徒惡晒」為標題，製圖中一名示威者在警察前手持汽油彈，並稱「我有法官撐我」。縱然內文乃陳述法庭判詞及法律界人士的意見，但正如大律師公會指出，此報道不免傳達法官偏袒或支持示威者犯法的意思。

若然社會未能依理據評論裁決，而只流於對法官作出個人誠信的質疑，則必然在損害法庭的公信力，這亦是為什麼香港向來強調，對法院的批評不能超出合理範圍，以致構成藐視法庭。在內地，國家主席習近平亦非常強調依法治國，重視健全的法律制度及程序。若然因政治立場而偏頻地攻擊法官，甚至動搖香港的司法制度，豈不正與依法治國的大原則背道而馳？更何況《大公報》在香港向來被視為非一般的報章，有着特別的背景，其更應該讓法律的討論回歸法律，避免以政治角度看待之。