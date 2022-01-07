互助委員會有地區價值　不需急於取締

據報政府有意分階段解散互助委員會，並指隨着社會發展，鄰里關係及大廈管理模式址有所改變，政府現時有多種渠道與居民溝通 ，另外又指社會中亦有意見認為互委會角色日漸式微，故作出上述決定。視乎獲批豁免《社團條例》的時間，互委會最早將於今年7月起陸續解散。



有助社區及個人福利

政府在70年代開始為提高市民鄰里互助精神，增加居民對社區的歸屬感，鼓勵市民成立互委會，初期推行對象為私人樓宇，及後擴展至公共屋邨、工廠大廈、臨時房屋區及寮屋區。由於互委會委員屬義務性質，所以民政事務總署亦會每季向互委會提供實報實銷的津貼以作營運支援。

互委會後來經過長年的發展，成為了政府與地區之間的溝通橋樑，例如它們會支持各種政府主辦的社區計劃及活動，包括保持香港清潔運動、道路安全運動及選民登記活動等，不但有益於政府對社區的工作順利程度，同時亦能有效地增加市民對於社區以及政治的參與。

安江樓互委會

互委會有一定作用

毋容置疑，現時指互委會的角色確實漸趨式微且為其他同類團體取代。根據立法會文件及房委會網站可見，互委會的萎縮情況嚴重，由1996年的高位4,000個跌至2010年的2,700個，截至2021年7月31日，只餘下1,663個互助委員會。不過，組織總數下降不代表互委會本身可以發揮的社會作用有所減低，尤其考慮到現時有近260名泛民區議員自行辭職，互委會按理正正可以填充到社會中缺失的這一塊，作為地區組織賦予巿民參與公共事務的機會。

況且互委會對於在地工作提供了不同的正面作用，例如在一定程度上照顧了「三無大廈」的盲點，在沒有業主立案法團的情況下，互委會可能就是跟進大廈防火設施等問題的主要渠道；另外荃灣區議會主席陳琬琛更表示，互委會支持慈善工作不遺餘力，以梨木樹邨為例，互委會主席更會發動居民為醫院籌款。

最後不得不提的是，區議員辭職潮令過半議席懸空，地區小型工程的撥款權亦被收回，現時再解散互委會有可能引起基層社區不必要的政治波動。政府在作出關於互委會去向的決定之前，應該慎重考慮清楚，配合更全面的改革藍圖，別單純因為其數量日漸減少就其獨特的作用。