01論壇．香港新方向｜「生命至上」是應有之義　南大門不能失守

隨著香港疫情持續惡化，確診數字從單日幾百迅速擴大到幾千，累計已破萬，還有更多且大量未曾檢測的隱形患者在社區流動，愈來愈多不願見到的悲劇也開始發生：

2月12日，一位4歲確診男童送院不治；

2月15日，一位3歲確診兒童不幸離開；

體弱或有長期病患的長者，陸續傳出不幸離世的消息。



怎麼辦，難道只能囿於現狀嗎？



來稿作者：香港新方向



我們沒有權利，也不該選擇，讓弱勢的群體，獨自承受疫情失控下最慘痛的代價。我們重申，香港沒有「躺平」的資格和權利！如果選擇和西方一樣的放任政策，那麼，高度老齡化、人口密度奇高、居住擁擠的香港將會有更多悲劇發生。我們已錯過在早期阻斷疫情廣泛傳播的最佳時期，而此時此刻面對每日攀升的確診人數，日日惡化的收治情況，和毫無進展的防控措施，香港現在已經沒有不需要代價的選擇。香港抗疫的主要決策者應不惜一切代價調動全社會所有資源，動員整個管治體系，政商各界，以及我們每一個人，以實際行動和齊心抗疫的意識，共度時艱，共克難關！

香港，作為重要的關口城市，作為國家的南大門，若繼續令疫情失去控制，也會給內地帶來重大的風險和挑戰，成為疫情輸入的長期隱患。更不用提長期以來為實現與內地通關，恢復正常經貿及社會生活的不斷努力也將付之一炬。事實上，目前的情況已非常不容樂觀，從過往幾日的內地入境確診案例統計來看，香港已經成為內地最主要的疫情輸入端！

讓我們來看看近期數據，香港入境確診的人數及陽性比例呈逐漸攀升態勢：

從上圖可見，以最多港人入境的廣東省為例，三日平均陽性比例已連續多日維持在1%之上，甚至在2月13日單日達到1.8%，這是一個十分驚人的數字！要知道從香港入境廣東省的要求之一是持有24小時核酸陰性報告。因此現實中社區存在的陽性比例，有可能更驚人。以政府統計處公佈的香港2021年年中常住人口約730萬來估算，現時香港本地社區中的實際感染人數甚至有可能已突破10萬。

令人痛惜的是，直到現在，仍然未見香港抗疫的主要決策者有雷厲風行的果敢和決心。作為世界級的都會，政府儲備、人才都是頂級，面對Omicron來襲一個月就要選擇放任嗎？更甚者，在此關鍵時刻，竟然還有「專家」繼續鼓吹「與病毒共存」的理論！各國的情況早已證明，「共存」意味著更多人染疫，「共存」意味著無辜生命的離去，「共存」意味著整個社會將付出更心痛的代價！

周三（16日）新聞報道，國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示，並委託主管港澳事務的國務院副總理韓正，向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

「生命至上！」——這是中國抗疫以來一直堅守的信念。

「一個都不能少！」——這是國家抗疫之所以眾志成城，穩定如一的基礎。

國家沒有讓香港獨自面對，會全力支援香港，這是香港抗疫的希望，也是對香港抗疫決策者的鞭策。自助者他助，希望這個聲音，港府聽到了，同時，整個社會也需要有團結並肩共同抗疫的共識，拋棄陰謀論，拋棄那些政治算計，拋棄那些自己的小圈子利益，只有大家團結共進，才真正能成功抗疫。

也正是如此，內地在疫情爆發以來的兩年多，一直都維持了穩定的「動態清零」，經濟和社會生活基本處於疫情下的正常狀態，未見大規模暴發和恐慌。兩年來，內地已經積攢了豐富的經驗，如何面對突發狀況，如何快速隔離降低疫情擴散。只要香港可以放下姿態、認真學習、統一想法、以國家大局為重、以生命至上為考量，就可以做好。

為此，香港新方向仍然堅持早前提出的三大倡議：

第一，強制大幅度減少社交接觸7天，非必要提供緊急服務的人員都實行在家工作。統籌公務員團隊上門運送物資。

第二，應測盡測。用混檢模式並設大量採樣站推行強制全民檢測。房屋署、民政事務處及各物業管理公司協助安排居民分批檢測。

第三，應收盡收。大幅度於亞博以外的九展、會展、郵輪碼頭或紅館擴建方艙醫院，將確診者應收盡收，不能把確診者留在社區，如此才能減低感染者於社區傳播的風險。

有效的防疫是一個整體工程，需要全方位的政策，加快找出社區案例的步伐，及時讓確診者脫離社區避免擴散，盡一切可能減低傳播速度，這樣才能趕在病毒的前面。在現在的形勢下，任何一方面猶豫或者做得不夠，都可能讓香港失去扭轉形勢的能力。

要做到以上三點倡議，香港新方向仍然堅持早前提出的廣泛社會動員。政府會晤地產商協商討論增加隔離酒店是一個好的開始，但我們認為在決策執行和效率方面，以及團結和動員社會力量方面，政府還存在巨大的改進空間。大疫當前，我們希望決策者可以勇於突破現有機制的條條框框，從以民為本的角度出發，強調效率優先，動員和統籌來自17萬公務員團隊、商界、政黨、社會團體和市民的一切可行力量。

香港是中國的南大門，香港要守住南大門，才對得起國家和香港市民。有了國家的支持，更要積極抗疫，團結一切可以團結的力量，眾志成城，不分你我，攜手方能走出困境！

作者香港新方向的成員來自五湖四海，包括律師、工程師、建築師、醫生、校長、大學教授、教師、社工、心理學家、記者、導演、資訊達人、會計師、銀行家、企業家等。



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