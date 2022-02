01論壇．鄭赤琰｜將殖民地行政官提升為政治領袖的困難

自97主權回歸以來的二十多年,先後曾有曾蔭權與林鄭月娥。由公務員出身的行政官當上了特區首長。已經證明曾蔭權與林鄭在面對到各方的政治挑戰時,兩人皆束手無策,處於挨打的窘境。



來稿作者:鄭赤琰



曾蔭權面對到的政治挑戰因為無法應對,最後令自己陷入政治危機,其中最致命的是面對到泛民掀起「五區公投」,企圖將立法會制度癱瘓,即由五個選區分別由一位泛民議員辭職,迫使政府在五區補選,也就變相地再次展開立法會選舉。之後,泛民再度在五區派出五名議員辭職,迫使政府再度選舉。

曾蔭權原可拆解「五區公投」

泛民的如意算盤是藉此癱瘓立法會制度,面對這樣的政治挑戰,曾蔭權可以應對的政治辦法可以無窮,例如向立法會提出緊急立法,五區議席空缺不補選,這一招便可讓他直接挑戰泛民,親自向全港市民陳說利害,只要陳說得體,暴露「五區公投」不合理不合情不合法。如此特首與泛民針鋒相對,道理在政府這一邊,先穩定市民穩定的力量,然後再在立法會提出:「不補選」的提案。若通過,危機自然解除;否則,循求《基本法》條文「解散立法會」重選,或尋求人大釋法,禁止議員違憲之舉,等等。

這些都是特首可用的政治辦法,但曾蔭權卻束手無策,任由泛民及其支持者開展鋪天蓋地的政治化手段攻擊政府,讓立法會守法議員士氣大損,負責官員辭職去「求學」等等。經此一役,特區政府也元氣大損,這是曾蔭權缺乏政治智慧,沒法應對政治挑戰的後果。

林鄭不敵修例的扭曲操作

除曾蔭權外,林鄭月娥也由行政官提升為領導整個政府的首長。林鄭面對到連串反對派的政治挑戰時,也告束手無策,最後將整個政府陷入重重危機。最後引爆了2019年長達大半年的「黑暴動亂」,將整個社會癱瘓,最後還得靠中央政府介入才得恢復社會秩序。

林鄭缺乏政治智慧,無法面對反對派政治挑戰,完全由其提出《逃犯條例》修例的過程中,暴露無遺。也因為她缺乏政治領導才能,沒法守住《逃犯條例》修例合情合理合法的立法基礎。更沒做好立法的政治工作,一旦面對反對派發動全面政治運動歪曲立法動機,原本為了提供立法處理台港逃犯引渡的問題,竟被反對派大事歪曲為立法引渡政治逃犯到內地審判的需要,而台灣也趁機反對「一國兩制」,指責修例志在矮化台灣「主權」。連銅鑼灣書店老闆也趁機作亂,指修例提供法律引渡港人政治犯到內地審判云云。所有這些借修例來發動「港獨」與「時代革命」,追根究底,皆因林鄭缺乏政治領導才能,結果釀成政治大災難。

葉劉應以內政部做政治工作

在此,還得指出葉劉淑儀也有曾蔭權或林鄭同樣的問題。儘管她未曾當過特首,但她在輔佐首任特首董建華企圖為《基本法》第23條立法的過程中,遭受到反對派大事反對,她站在此立法的最前線,受到反對派大事攻擊,本來這是一個機會可以讓她去施展政治才能去反制挑戰。但在立法的整個過程中,因為缺乏政治智慧,沒有政治經驗,不斷失去政治機會,最後釀成政治災難,要補救也為時已晚!

說到政治機會,首先,作為資深的港英殖民地公務員,葉劉對港英時代的政治控管制度不可能一無所知,回歸前的「公共安全法令」與「內政部」也應早有認識。當上董建華的重要閣員主持「保安」的工作後,若她有政治認識,在第一時間便應該向董提出多項立法選項,包括「Reactivize」97前的公安條例與其執法機關「內政部」。即使真要為第23條立法,也要做足立法的政治工作,可是由立法危機爆發後的應對表現來判斷,她的表現是「火上加油」多於「滅火」。

事敗後,她辭職赴美留學,也在名師門下為徒。回港後也再度活躍於政壇,就其組黨與參與行政會議員的表現來觀察,她的政治修為能否領導整個政府班子,起碼筆者對她沒信心。原因不是她個人的問題,而是普世所見,政治學有一個統一的觀點:行政官要轉化為政治領袖,會有一定的困難。

行政官要時間才能成為政治領袖

另一個困難是行政官故習難改,長期聽命政治領導,專注執行政策與法定的工作,要他們改變角色,放棄行政官的工作,擔任政治領袖面對重大的政治挑戰,無論是心理上、經驗上或工作上,都有無法克服的困難。

第二個困難是政治領袖不是Born to be a leader,而是要Train to be a leader。偏是一個行政官經過長期工作訓練,都局限在執行的工作,要他們一下子轉去當政治領袖,從「執行者」變成「決策者」,時間上無法讓行政官有充分的時間去訓練成為政治領袖。更何況政治領袖不但要面對政治競爭對手,更要面對爭取民意支持,這兩大挑戰要經過長期磨練與挑戰,把一個行政官空降去當政治領袖,是難以想像的事!

第三,政治學還有一個整合的觀點,認為政治領袖還具備他們個人的專長,即具備強有說服力的辯才。證諸東南亞兩位政治領袖李光耀與馬哈迪,他們的辯才叫其對手折服,已是公認的事實。反之,行政官的特點卻在「聽命」,而「聽命」養成的習慣早已把他們的「辯才」消磨掉了!

作者鄭赤琰是香港中文大學政府行政系前系主任(1997至1999年),「幫港出聲」發起人,近著包括《香江何處去》(合著)。



