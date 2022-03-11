視障難以申報快測　弱勢需要應當正視

衛生署衛生防護中心本星期一（3月7日）推出「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，但香港失明人協進會表示陸續收到會員反映在進入系統登記時遇到困難。該會指出系統推出之前已經聯繫當局注意相關事宜，好讓視障人士能夠獨立進行登記，可是現行版本表現仍然強差人意。



根據失明人協進會測試，快測申報系統部份選項欠缺文字標籤，同時一些文字及按鈕顏色對比度不足，加上登記時間存在限制，這些都對視障人士閱讀構成障礙。更為嚴重的是，隔離令內容只有利用圖像格式保存的英文版本，導致用戶無法透過電腦讀屏軟件朗讀相關內容。會方已將有關情況向衛生署負責職員反映，署方亦承諾將盡快修改。

衞生署網上快測陽性呈報平台採用排隊機制，畫面會顯示，患者現時的排隊號碼、前面排隊的人士數目，以及預計等待及進入申報平台的時間。（截圖）

視障困難不只抗疫

早於今個月初，失明人協進會便曾發文批評近期本港防疫措施未有照顧視障人士需要，像是現行檢測點的安排往往難以保證他們能夠無障礙地前往，一些超市送貨服務不接受現金交易亦令盲人購買日常用品途徑減少，而大部分視力傷殘者也沒有辦法直接目測得知快速抗原檢測結果。

忽略視障人士需要的問題不限於抗疫事務，譬如去年派發電子清費券計劃的登記網頁，就出現過讀屏軟件不斷覆讀限時倒數而阻礙用戶閱覽資訊的情況，驗證步驟也同樣因為牽涉英語及圖像格式難以讓視力傷殘者直觀解答，可惜政府並未吸取此一前車之鑑，導致其他的官方網站或公共服務近日重蹈覆轍。

香港失明人協進會表示讀屏軟件會不斷讀出倒數的剩餘時間，阻礙使用者閱讀其他資訊。（網上截圖）

弱勢社群需求多樣

除了視障人士之外，本港尚有別的弱體社群被漠視。「安心出行」應用程式本體至今仍然不設任何中、英文以外的少數族裔語言版本，快測申報系統也是如此。至於隔離令的內容單純提供英文版本，其實亦可能對不諳英語人士帶來不便，當中自然包括政府日前宣佈要重點保護的長者群體。

況且理應站於保護殘疾前線的衛生署，似乎偏偏就在提供無障礙信息上頗為落後。該署網站自2013年起就稱「由於載有一些不常用的存檔資料，因此沒有提供全部符合AA級別標準的無障礙網頁功能」，而在過去兩年有取覽障礙的防疫信息也多數是出自該署。對比之下，消防處推出不夠一周的申請入住隔離專線已翻譯成不同語言。

聯合國《殘疾人權利公約》第9條規定：「為了使殘疾人能夠獨立生活和充分參與生活的各個方面，締約國應當採取適當措施，確保殘疾人在與其他人平等的基礎上，無障礙地……利用信息和通信。」尤其在攸關性命的疫情資訊方面，政府部門必須正視向殘疾者無障礙發放信息的重要性，否則他們可能不幸淪為此一漏洞的犧牲品。