抓緊全民快測機遇　用好公帑推動消費

香港採購經理指數（PMI）在3月份收縮加劇，由2月的42.9進一步下跌至42，創下2020年4月以來的新低，亦是連續三個月收縮，反映香港經濟活動持續受這一波疫情所打擊。除了這些數據所反映的數字上的經濟狀況，市民大眾每日更能感受到經濟下行的壓力和社會消費的銳減。儘管財政司司長陳茂波早前已提出了一系列的刺激措施，包括消費券和減稅措施等，但疫情陰霾仍未散去，香港未來幾個月的經濟形勢難以樂觀。



行政長官林鄭月娥周三（6日）表示，現時的個案數字雖然已平穩下降，但對疫情都不能夠掉以輕心，尤其是個案數字仍然是比過去兩年為高。因此她再次呼籲市民在本周五（8日）起一連三日配合政府「自願檢測」計劃，一旦檢測呈陽性就盡快通報政府，並且採取適當的隔離措施，務求讓政府可以如期在本月21日逐步放寬社交拒離措施，而學生亦可以陸續恢復回校上課。

香港採購經理指數（PMI）在3月份收縮加劇，由2月的42.9進一步下跌至42，創下2020年4月以來的新低，亦是連續三個月收縮，反映香港經濟活動持續受這一波疫情所打擊。（資料圖片）

市民配合是經濟復甦的關鍵

香港至今都仍然受疫情和各種社交距離措施所影響，本地經濟陷於疲弱其實亦不難理解。畢竟不少經濟活動都因為疫情所拖累，單單飲食業界就指已超過500所食肆這段晚市禁堂食期間倒閉結業，背後對就業和各種消費的影響就更是可想而知。但始終本港經濟下行壓力的主要來源都是防疫措施，可以預期各項消費都會在疫情退卻後迅速反彈，問題只是政府根本未能有效掌握當前的個案數字，而且確診個案都仍然維持每日上千宗的水平，因而香港的經濟就仍未見有反彈跡象。

要早日解除疫情對香港經濟活動的影響，其實社會積極配合政府的防疫政策本身已經是對經濟最有效的「刺激措施」。（官方圖片）

要早日解除疫情對香港經濟活動的影響，其實社會積極配合政府的防疫政策本身已經是對經濟最有效的「刺激措施」。尤其是，政府推行全民自檢本身就是希望盡快掌握疫情的最新動態，從而如期在本月21日放寬社交距離措施。假如市民能夠配合措施，一連三日都自我確保身體健康方安心出行，盡快切斷社區內的傳播鏈，甚至過去幾日都盡量嚴守社交距離措施，各種防疫措施就或者能夠如期在21日逐步解除，香港經濟復甦亦非如此遙不可及。

配合消費券事半功倍

至於政府早前已宣佈派發的消費券亦預期將於周四（7日）起派發。屆時每名合資格市民亦將獲發放首期共5千元消費券。按照去年的經驗，措施相信對刺激市民消費有正面作用。然而，目前個案數字始終都維持着四位數的水平，市民實在都不宜急於外出消費。疫情終會有過去的時候，屆時配合消費券的措施亦必將令市道轉佳，促進社會經濟恢復正常。

林鄭月娥再次呼籲市民在本周五（8日）起一連三日配合政府「自願檢測」計劃，一旦檢測呈陽性就盡快通報政府，並且採取適當的隔離措施，務求讓政府可以如期在本月21日逐步放寬社交拒離措施，而學生亦可以陸續恢復回校上課。。（梁鵬威攝）

因此，政府在往後的時間更應該把握好公共財政的角色，以多管齊下的方法推動社會消費和經濟活動回復正常。值得考慮的措施應包括在疲情回落的時候，一次性資助市民交通外出出行，促進社會消費意欲。而特首林鄭月娥雖已表明無意連任，但接下來幾個月卻仍是關鍵時間，政府上下都需要用好政策措施，甚至適時把及後幾個放寬防疫措施的階段時間表向公眾交代，從而增強社會對經濟的信心。只有官民雙方都有意識地合作，香港經濟方能逐步見到曙光。