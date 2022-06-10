總結本屆經驗　新政府更要與立法會良性互動

2017年7月5日林鄭月娥首次以行政長官身份出席立法會答問大會，轉眼間本周四（9日）已是最後一次。在任五年間，她先後出席18次立法會答問大會，是出席立法會最頻密的一任特首，共回應過議員445條的提問。她積極接受議會質詢，算是呼應了上任之初矢言「改善行政立法關係」的承諾。



林鄭周四（9日）回顧了這五年間的行政立法關係，感嘆過去一段時間立法會陷於內耗、鬥爭和劍拔弩張的情況，但慶幸中央「出手完善選舉機制」和確保了「愛國者治港」後，行政立法關係終於得到改善，並總結她五年的任期「已交出無愧於自己的成績表」。



香港的確在過去幾年間經歷了不容易的時間。立法會曾經充斥噓鬧聲，難言能有議政角色，社會注意力都被抗議行為而奪去，民生政策變相都敬陪末座，無人關心。如今立法會恢復本來應有的務實和理性，議員和官員之間或者有針鋒相對的時候，但這種也是行政立法之間的良性互動，行政立法關係算是回到較合適的軌跡。

特首林鄭月娥出席任內最後一次立法會答問會。（廖雁雄攝）

新政府要把握得來不易的開局機會

如果立法會本身就是社會的一種縮影，目前大概就是香港由亂及治的一個重要關口。議員能履行他們監察政府施政的責任，政府亦能務實地回應社會的聲音，值得期待這種良好關係能得以延續到新任政府。但要由治及興，新政府必須把握機遇，上任便盡快解決香港沉痾已久的社會問題和矛盾。

林鄭月娥2018年表明希望每月出席一次半小時的「短問短答」，由行政長官親自回應社會關心的事情，作為她的「管治新風格」。李家超的施政風格會否頻於出席立法會的答問大會，目前不得而知。但經常地出席立法會答問大會，接受議員的質詢、解答社會政策措施的疑問，始終有助改善行政立法關係。

5月8日，第六屆行政長官選舉，李家超獲1416支持票當選，在台上揮手。（李澤彤攝）

行政立法關係開新篇

還看新政府對議會的尊重

出席立法會答問會不僅是政府與議會和民間重要的溝通過程，也是尊重議會的監察政府角色的表現。雖說香港奉行以行政長官為核心的行政主導制度，但誠如林鄭在答問大會的開場發言強調，行政長官的職能亦包括「維護立法機關制衡行政機關的憲制職能」，未來的新政府更要明白爭取議員支持的重要。

本屆立法會上任後，與官員時有不愉快的時候。尤其是在第五波疫情期間，政府抗疫工作令人失望，有議員曾經在答問大會批評政府措施「漏洞百出」，卻遭到特首當天一句「不認同」，甚至暗諷議員「盲指控」。近日食衛局打算改為直接公告限聚令人數，也被一些人質疑有違政府與立法會在「先訂立，後審議」上的機制共識，被議員批評有「繞過立法會」之嫌。如何既是行政主導，但又充份尊重議會的監督政府角色，新政府實要「見賢而思齊，見不賢而內自省」，長遠地建立行政立法之間的良好互動。