01論壇．劉仲恒｜善用優勢　向外輸出優質醫療服務

粵港澳大灣區人口8千5百多萬，更是內地人均GDP最高，而經濟實力最強的地區之一。國家的「十四五規劃」提出了要全面推進健康中國建設和强化基層的公共衛生體系。隨著小康社會的建設已經完成，居民的經濟條件日益改進，在加上老齡化問題已成為趨勢，大灣區以至整個廣東省對境外醫療服務的需求相當龐大。



香港的醫療服務向來以優質和專業見稱，當下的情況，正好是香港為內地居民提供優質醫療服務的黃金時刻，業界應該好好把握機遇，力求填補廣東居民高達500億美元的醫療保障缺口。



來稿作者：劉仲恒



雙向的服務模式

香港是大灣區的一部份，緊貼廣東省，因此大灣區和廣東省居民要尋求境外醫療服務，香港絕對是近在咫尺的不二之選。而在提供服務的模式方面，不外乎從本港開拓輻射式的向外輸出和便利廣東居民來港享用服務這兩個方式。

前者的遠程醫療是目前醫療行業的一個大趨勢，遙距提供多種醫療服務，而無須直接接觸病人。廣東省幅員遼闊而經濟發達，是國內最富裕的省份之一，非常適合發展遠程醫療。香港的註冊醫生只要在相關的司法管轄區註冊之後，便可以為在香港境外的病人提供遙距會診，或者在有內地醫生在場的情況下，為病人以遙距的方式提供「第二醫療意見」。

輸出管理和培訓

在內地，公立醫院由政府注資興建，但投入運作後要自負盈虧，因而有時會出現醫護人員要求病人接受非必要的檢查和治療，以求增加收入的「創收文化」。因此，除了提供直接的醫療護理服務，本港的醫療界也可以跟內地業界分享管理經驗，輸出優質的醫療管理制度，又可以協助內地培育醫療人才，這方面的輸出肯定可以改善大灣區和廣東省整體醫療服務的質素。

目前，港大深圳醫院便正在發揮這種功能，筆者希望可以把這種做法普及化，以推動內地公立醫院的管理向高質素、高技術的方面發展。

方便內地居民來港享用醫療服務

上面說過，除了向外開拓，第二個滿足廣東省醫療需求的模式就是為內地居民來港享用服務提供便利。在這方面，我們享有天然的地理優勢，因為香港本來就是大灣區的一個組成部份。隨著新冠疫情消退，重新通關的日子相信不會離我們太遠了。為求早佔先機，筆者認為本港的醫療界應該積極考慮，在將來的北部都市區和港珠澳大橋的本港落腳點東涌一帶多建立醫療設施。北部都市區毗鄰深圳，而東涌則是內地居民通過港珠澳大橋來港的首站，在這兩個地區提供醫療服務，肯定可以坐收「近水樓台先得月」的好處。

醫療健康是時下全球最具發展潛力的新興產業之一，而新冠疫情更讓全球民眾進一步關注醫療健康這個問題。香港在這方面享有優勢，而毗鄰的廣東省又對此有很大的需求，正好是一拍即合。

作者劉仲恒現職放射科專科醫生，是香港再出發大聯盟共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。